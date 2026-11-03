https://crimea.ria.ru/20261103/sily-pvo-sbili-bespilotniki-nad-krymom-i-drugimi-regionami-rossii-1160765367.html
Силы ПВО сбили беспилотники над Крымом и другими регионами России
Силы ПВО сбили беспилотники над Крымом и другими регионами России - РИА Новости Крым, 03.11.2026
Силы ПВО сбили беспилотники над Крымом и другими регионами России
За день силы ПВО уничтожили 13 вражеских беспилотников над Крымом, другими регионами России и акваторией Азовского моря, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 03.11.2026
2026-11-03T20:26
2026-11-03T20:26
2026-11-03T20:26
атаки всу
атаки всу на крым
безопасность республики крым и севастополя
пво
новости сво
министерство обороны рф
новости крыма
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07e9/0c/05/1151422207_0:0:3071:1727_1920x0_80_0_0_e63e1242886db06bbe5ebaf5bb455afb.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 ноя - РИА Новости Крым. За день силы ПВО уничтожили 13 вражеских беспилотников над Крымом, другими регионами России и акваторией Азовского моря, сообщили в Минобороны РФ.Уточняется, что беспилотники сбиты над территориями Тверской, Владимирской, Белгородской, Брянской областей, Республики Крым и над акваторией Азовского моря.Ранее в Минобороны РФ сообщали, что российская ПВО за сутки отразила серию ударов ВСУ крылатыми ракетами "Нептун" и сбила больше тысячи вражеских беспилотников.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07e9/0c/05/1151422207_90:0:2822:2048_1920x0_80_0_0_67cf56eb5baf4e76ea0a5ced4e7a91d6.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
атаки всу, атаки всу на крым, безопасность республики крым и севастополя, пво, новости сво, министерство обороны рф, новости крыма
Силы ПВО сбили беспилотники над Крымом и другими регионами России
В течение дня силы ПВО уничтожили 13 дронов над Крымом и другими регионами РФ