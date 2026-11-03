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Силы ПВО сбили беспилотники над Крымом и другими регионами России - РИА Новости Крым, 03.11.2026
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Силы ПВО сбили беспилотники над Крымом и другими регионами России
Силы ПВО сбили беспилотники над Крымом и другими регионами России - РИА Новости Крым, 03.11.2026
Силы ПВО сбили беспилотники над Крымом и другими регионами России
За день силы ПВО уничтожили 13 вражеских беспилотников над Крымом, другими регионами России и акваторией Азовского моря, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 03.11.2026
2026-11-03T20:26
2026-11-03T20:26
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 ноя - РИА Новости Крым. За день силы ПВО уничтожили 13 вражеских беспилотников над Крымом, другими регионами России и акваторией Азовского моря, сообщили в Минобороны РФ.Уточняется, что беспилотники сбиты над территориями Тверской, Владимирской, Белгородской, Брянской областей, Республики Крым и над акваторией Азовского моря.Ранее в Минобороны РФ сообщали, что российская ПВО за сутки отразила серию ударов ВСУ крылатыми ракетами "Нептун" и сбила больше тысячи вражеских беспилотников.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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атаки всу, атаки всу на крым, безопасность республики крым и севастополя, пво, новости сво, министерство обороны рф, новости крыма
Силы ПВО сбили беспилотники над Крымом и другими регионами России

В течение дня силы ПВО уничтожили 13 дронов над Крымом и другими регионами РФ

20:26 03.11.2026
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 ноя - РИА Новости Крым. За день силы ПВО уничтожили 13 вражеских беспилотников над Крымом, другими регионами России и акваторией Азовского моря, сообщили в Минобороны РФ.
"В период с 8.00 до 20.00 мск, дежурными силами ПВО перехвачены и уничтожены 13 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", - говорится в сообщении.
Уточняется, что беспилотники сбиты над территориями Тверской, Владимирской, Белгородской, Брянской областей, Республики Крым и над акваторией Азовского моря.
Ранее в Минобороны РФ сообщали, что российская ПВО за сутки отразила серию ударов ВСУ крылатыми ракетами "Нептун" и сбила больше тысячи вражеских беспилотников.
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