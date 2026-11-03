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Ситуация крайне сложная: Кличко заявил о повреждении энергоузла в Киевской области - РИА Новости Крым, 03.11.2026
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Ситуация крайне сложная: Кличко заявил о повреждении энергоузла в Киевской области
Ситуация крайне сложная: Кличко заявил о повреждении энергоузла в Киевской области - РИА Новости Крым, 03.11.2026
Ситуация крайне сложная: Кличко заявил о повреждении энергоузла в Киевской области
В Киевской области повреждены объекты регионального энергоузла, также по всей Украине повреждена электрогенерация. Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко в... РИА Новости Крым, 03.11.2026
2026-11-03T19:43
2026-11-03T19:43
киев
виталий кличко
новости сво
удары по украине
отключение электроэнергии
энергосистема украины
украина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 ноя - РИА Новости Крым. В Киевской области повреждены объекты регионального энергоузла, также по всей Украине повреждена электрогенерация. Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко в своем Telegram-канале.По его информации, компания "Укрэнерго" ввела экстренные отключения электроэнергии.Аварийная ситуация привела к перебоям с водоснабжением в Киеве, а также перебоям в работе общественного электротранспорта, добавил Кличко."В связи с повреждениями объектов киевского регионального энергоузла, в Киеве и области введены экстренные отключения электроэнергии", - рассказал Кличко.Ранее сообщалось, что на Украине ограничивают генерацию электроэнергии на атомных электростанциях из-за повреждений подстанций.Также сообщалось, что в Киеве свет будут отключать на 18 часов в день. 23 октября стало известно, что Киев потерял всю собственную генерацию электроэнергии, украинские СМИ сообщали, что ТЭЦ-5, ТЭЦ-6, и Дарницкая ТЭЦ уже не могут производить электроэнергию.Руководство детских садов Киева начало просить родителей не водить детей зимой из-за возможного отсутствия света, тепла и воды, а экс-глава МИД Украины Дмитрий Кулеба призвал жителей страны запасаться дровами к зиме и уезжать из городов из-за тяжелой ситуации с отоплением и электроснабжением.В ночь на 3 ноября Вооруженные силы России нанесли массированный удар высокоточным оружием наземного и воздушного базирования, а также беспилотниками большой дальности по нескольким областям Украины. В результате ударов поражены объекты энергетического комплекса Украины в Винницкой, Днепропетровской и Харьковской областях, обеспечивающие электроэнергией предприятия военной промышленности и ВСУ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Киеве остановлено метроМинус четыре ТЭС и два сухогруза: армия РФ нанесла удары по УкраинеВС РФ ударили по месту хранения ракетных комплексов "Нептун"
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киев, виталий кличко, новости сво, удары по украине, отключение электроэнергии, энергосистема украины, украина
Ситуация крайне сложная: Кличко заявил о повреждении энергоузла в Киевской области

Ситуация с электроснабжением Киева крайне сложная - Кличко

19:43 03.11.2026
 
© AP Photo Evgeniy MaloletkaКиев без электричества
Киев без электричества - РИА Новости, 1920, 03.11.2026
© AP Photo Evgeniy Maloletka
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 ноя - РИА Новости Крым. В Киевской области повреждены объекты регионального энергоузла, также по всей Украине повреждена электрогенерация. Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко в своем Telegram-канале.
"Ситуация с электроснабжением в Киеве крайне сложная. Повреждены как генерация, так и передача электроэнергии по всей стране. Также повреждены объекты киевского регионального энергоузла", - написал Кличко.
По его информации, компания "Укрэнерго" ввела экстренные отключения электроэнергии.
Аварийная ситуация привела к перебоям с водоснабжением в Киеве, а также перебоям в работе общественного электротранспорта, добавил Кличко.
"В связи с повреждениями объектов киевского регионального энергоузла, в Киеве и области введены экстренные отключения электроэнергии", - рассказал Кличко.
Ранее сообщалось, что на Украине ограничивают генерацию электроэнергии на атомных электростанциях из-за повреждений подстанций.
Также сообщалось, что в Киеве свет будут отключать на 18 часов в день. 23 октября стало известно, что Киев потерял всю собственную генерацию электроэнергии, украинские СМИ сообщали, что ТЭЦ-5, ТЭЦ-6, и Дарницкая ТЭЦ уже не могут производить электроэнергию.
Руководство детских садов Киева начало просить родителей не водить детей зимой из-за возможного отсутствия света, тепла и воды, а экс-глава МИД Украины Дмитрий Кулеба призвал жителей страны запасаться дровами к зиме и уезжать из городов из-за тяжелой ситуации с отоплением и электроснабжением.
В ночь на 3 ноября Вооруженные силы России нанесли массированный удар высокоточным оружием наземного и воздушного базирования, а также беспилотниками большой дальности по нескольким областям Украины. В результате ударов поражены объекты энергетического комплекса Украины в Винницкой, Днепропетровской и Харьковской областях, обеспечивающие электроэнергией предприятия военной промышленности и ВСУ.
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