Ситуация крайне сложная: Кличко заявил о повреждении энергоузла в Киевской области
Ситуация с электроснабжением Киева крайне сложная - Кличко
© AP Photo Evgeniy MaloletkaКиев без электричества
© AP Photo Evgeniy Maloletka
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 ноя - РИА Новости Крым. В Киевской области повреждены объекты регионального энергоузла, также по всей Украине повреждена электрогенерация. Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко в своем Telegram-канале.
"Ситуация с электроснабжением в Киеве крайне сложная. Повреждены как генерация, так и передача электроэнергии по всей стране. Также повреждены объекты киевского регионального энергоузла", - написал Кличко.
По его информации, компания "Укрэнерго" ввела экстренные отключения электроэнергии.
Аварийная ситуация привела к перебоям с водоснабжением в Киеве, а также перебоям в работе общественного электротранспорта, добавил Кличко.
"В связи с повреждениями объектов киевского регионального энергоузла, в Киеве и области введены экстренные отключения электроэнергии", - рассказал Кличко.
Ранее сообщалось, что на Украине ограничивают генерацию электроэнергии на атомных электростанциях из-за повреждений подстанций.
Также сообщалось, что в Киеве свет будут отключать на 18 часов в день. 23 октября стало известно, что Киев потерял всю собственную генерацию электроэнергии, украинские СМИ сообщали, что ТЭЦ-5, ТЭЦ-6, и Дарницкая ТЭЦ уже не могут производить электроэнергию.
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