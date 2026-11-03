https://crimea.ria.ru/20261103/situatsiya-krayne-slozhnaya-klichko-zayavil-o-povrezhdenii-energouzla-v-kievskoy-oblasti-1160764925.html

Ситуация крайне сложная: Кличко заявил о повреждении энергоузла в Киевской области

Ситуация крайне сложная: Кличко заявил о повреждении энергоузла в Киевской области - РИА Новости Крым, 03.11.2026

Ситуация крайне сложная: Кличко заявил о повреждении энергоузла в Киевской области

В Киевской области повреждены объекты регионального энергоузла, также по всей Украине повреждена электрогенерация. Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко в... РИА Новости Крым, 03.11.2026

2026-11-03T19:43

2026-11-03T19:43

2026-11-03T19:43

киев

виталий кличко

новости сво

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энергосистема украины

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 ноя - РИА Новости Крым. В Киевской области повреждены объекты регионального энергоузла, также по всей Украине повреждена электрогенерация. Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко в своем Telegram-канале.По его информации, компания "Укрэнерго" ввела экстренные отключения электроэнергии.Аварийная ситуация привела к перебоям с водоснабжением в Киеве, а также перебоям в работе общественного электротранспорта, добавил Кличко."В связи с повреждениями объектов киевского регионального энергоузла, в Киеве и области введены экстренные отключения электроэнергии", - рассказал Кличко.Ранее сообщалось, что на Украине ограничивают генерацию электроэнергии на атомных электростанциях из-за повреждений подстанций.Также сообщалось, что в Киеве свет будут отключать на 18 часов в день. 23 октября стало известно, что Киев потерял всю собственную генерацию электроэнергии, украинские СМИ сообщали, что ТЭЦ-5, ТЭЦ-6, и Дарницкая ТЭЦ уже не могут производить электроэнергию.Руководство детских садов Киева начало просить родителей не водить детей зимой из-за возможного отсутствия света, тепла и воды, а экс-глава МИД Украины Дмитрий Кулеба призвал жителей страны запасаться дровами к зиме и уезжать из городов из-за тяжелой ситуации с отоплением и электроснабжением.В ночь на 3 ноября Вооруженные силы России нанесли массированный удар высокоточным оружием наземного и воздушного базирования, а также беспилотниками большой дальности по нескольким областям Украины. В результате ударов поражены объекты энергетического комплекса Украины в Винницкой, Днепропетровской и Харьковской областях, обеспечивающие электроэнергией предприятия военной промышленности и ВСУ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Киеве остановлено метроМинус четыре ТЭС и два сухогруза: армия РФ нанесла удары по УкраинеВС РФ ударили по месту хранения ракетных комплексов "Нептун"

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

киев, виталий кличко, новости сво, удары по украине, отключение электроэнергии, энергосистема украины, украина