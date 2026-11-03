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В Крыму урожай этого года будет на треть больше прошлогоднего - РИА Новости Крым, 03.11.2026
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В Крыму урожай этого года будет на треть больше прошлогоднего
В Крыму урожай этого года будет на треть больше прошлогоднего - РИА Новости Крым, 03.11.2026
В Крыму урожай этого года будет на треть больше прошлогоднего
По итогам трех больших уборочных кампаний в Крыму урожай основных сельскохозяйственных культур – зерновых, фруктов и винограда – в нынешнем году обещает быть на РИА Новости Крым, 03.11.2026
2026-11-03T21:38
2026-11-03T21:38
крым
минсельхоз крыма
денис кратюк
урожай в крыму
сельское хозяйство
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 ноя – РИА Новости Крым. По итогам трех больших уборочных кампаний в Крыму урожай основных сельскохозяйственных культур – зерновых, фруктов и винограда – в нынешнем году обещает быть на 25 –30% больше, чем в предыдущем. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил глава Минсельхоза РК Денис Кратюк.В Крыму три большие страды, чем может похвастаться далеко не каждый российский регион, а только южные, подчеркнул министр.Речь о снятии урожая зерновых, сборе фруктов и ягод, а также уборке винограда."По зерновым культурам мы добились практически рекордных показателей, чуть-чуть не добрались до двух миллионов тонн – 1 млн 940 тысяч. Это очень серьезная цифра, титульная. И, наверное, стоит после этой цифры обратить внимание на то, куда перенаправить силы. То есть, мы достигли своего, так скажем, пика по зерновым культурам", – сказал Кратюк.Что касается второй большой уборочной кампании – сбора фруктов и ягод, то такая работа длится в течение года, начиная с весны с ее земляникой, минуя лето с персиками, сливой и миндалем и заканчивая яблоками поздней осенью, что сейчас как раз с успехом и происходит, рассказал глава минсельхоза."Еще идет уборка. Сейчас идем на спад, это поздние сорта яблок, любимые наши "Пинк Леди", "Голден", "Рэд" – все те, которые мы видим потом в магазинах очень много... Они самые ценные тем, что достаточно хорошо хранятся, но имеют все вкусовые качества, за которые мы любим яблоко – сладкое и сочное", – сказал министр.Третья большая крымская уборочная кампания связана с виноградом, и эта работа в целом на завершающей стадии, хотя еще будут собираться и поздние сорта для особых сортов десертных и крепленных вин, добавил Кратюк."И здесь тоже рекордные показатели – более 100 тысяч тонн мы соберем (согласно прогнозам), но, я думаю, 115 перевалим", – отметил он.По словам министра, благодаря введению новых виноградников и механизации уборки, в частности увеличению ее темпов с использованием комбайнов, и в целом кардинальному изменению самой культуры виноградарства, урожайность в отрасли существенно выросла, так что пришла пора говорить об изменении ее ГОСТов."Мы даже подняли вопрос на федеральном уровне об изменении урожайности, которая гостирована. То есть, допустим, по ГОСТу 8 тонн с гектара, а мы давным-давно перевалили за 12. А кое-где у нас есть рекордные хозяйства, и там 25 – 27 тонн с гектара. И это не предел", – пояснил Кратюк.Оценивая в целом урожай сельскохозяйственных культур в Крыму по итогам самых больших уборочных кампаний, министр сказал, что он будет больше прошлогоднего почти на треть.Ранее на заседании Комитета по аграрной политике и развитию сельских территорий Госсовета Крыма было объявлено, что в Крыму завершилась уборочная кампания, в ходе которой собрано порядка 1,8 млн тонн зерновых, что стало возможно благодаря самоотверженной работе аграриев и благоприятным агроклиматическим условиям.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Аграриям Крыма надо позаботиться о правильном хранении зерна - экспертВ Крыму следует выращивать дефицитные для материка культуры - министрПолномасштабная уборка винограда в Крыму – сколько собрано
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4.7
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крым, минсельхоз крыма, денис кратюк, урожай в крыму, сельское хозяйство, новости крыма
В Крыму урожай этого года будет на треть больше прошлогоднего

В Крыму урожай зерновых и фруктов в 2026 году выше прошлогоднего на 30% – минсельхоз

21:38 03.11.2026
 
© Михаил Развожаев в МАКСУрожай яблок
Урожай яблок
© Михаил Развожаев в МАКС
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 ноя – РИА Новости Крым. По итогам трех больших уборочных кампаний в Крыму урожай основных сельскохозяйственных культур – зерновых, фруктов и винограда – в нынешнем году обещает быть на 25 –30% больше, чем в предыдущем. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил глава Минсельхоза РК Денис Кратюк.
В Крыму три большие страды, чем может похвастаться далеко не каждый российский регион, а только южные, подчеркнул министр.
Речь о снятии урожая зерновых, сборе фруктов и ягод, а также уборке винограда.
"По зерновым культурам мы добились практически рекордных показателей, чуть-чуть не добрались до двух миллионов тонн – 1 млн 940 тысяч. Это очень серьезная цифра, титульная. И, наверное, стоит после этой цифры обратить внимание на то, куда перенаправить силы. То есть, мы достигли своего, так скажем, пика по зерновым культурам", – сказал Кратюк.
Что касается второй большой уборочной кампании – сбора фруктов и ягод, то такая работа длится в течение года, начиная с весны с ее земляникой, минуя лето с персиками, сливой и миндалем и заканчивая яблоками поздней осенью, что сейчас как раз с успехом и происходит, рассказал глава минсельхоза.
"Еще идет уборка. Сейчас идем на спад, это поздние сорта яблок, любимые наши "Пинк Леди", "Голден", "Рэд" – все те, которые мы видим потом в магазинах очень много... Они самые ценные тем, что достаточно хорошо хранятся, но имеют все вкусовые качества, за которые мы любим яблоко – сладкое и сочное", – сказал министр.
Третья большая крымская уборочная кампания связана с виноградом, и эта работа в целом на завершающей стадии, хотя еще будут собираться и поздние сорта для особых сортов десертных и крепленных вин, добавил Кратюк.
"И здесь тоже рекордные показатели – более 100 тысяч тонн мы соберем (согласно прогнозам), но, я думаю, 115 перевалим", – отметил он.
По словам министра, благодаря введению новых виноградников и механизации уборки, в частности увеличению ее темпов с использованием комбайнов, и в целом кардинальному изменению самой культуры виноградарства, урожайность в отрасли существенно выросла, так что пришла пора говорить об изменении ее ГОСТов.
"Мы даже подняли вопрос на федеральном уровне об изменении урожайности, которая гостирована. То есть, допустим, по ГОСТу 8 тонн с гектара, а мы давным-давно перевалили за 12. А кое-где у нас есть рекордные хозяйства, и там 25 – 27 тонн с гектара. И это не предел", – пояснил Кратюк.
Оценивая в целом урожай сельскохозяйственных культур в Крыму по итогам самых больших уборочных кампаний, министр сказал, что он будет больше прошлогоднего почти на треть.

"Больше прошлого года на 30 процентов. У нас в прошлом году был сильный очень недобор из-за влияния весенних заморозков. В этом году у нас многие показатели будут плюс 25, плюс 30 процентов и по зерну, и по яблокам, ну и, конечно, по винограду", – резюмировал он.

Ранее на заседании Комитета по аграрной политике и развитию сельских территорий Госсовета Крыма было объявлено, что в Крыму завершилась уборочная кампания, в ходе которой собрано порядка 1,8 млн тонн зерновых, что стало возможно благодаря самоотверженной работе аграриев и благоприятным агроклиматическим условиям.
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