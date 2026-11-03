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Спасли танкер в Черном море: экипаж "Прометея" отмечен медалью - РИА Новости Крым, 03.11.2026
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Спасли танкер в Черном море: экипаж "Прометея" отмечен медалью
Спасли танкер в Черном море: экипаж "Прометея" отмечен медалью - РИА Новости Крым, 03.11.2026
Спасли танкер в Черном море: экипаж "Прометея" отмечен медалью
Экипаж нефтяного танкера "Прометей" удостоен медали "За отвагу". Моряки спасли судно после украинской атаки в Черном море, сообщили в правительстве РФ. РИА Новости Крым, 03.11.2026
2026-11-03T19:33
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 ноя - РИА Новости Крым. Экипаж нефтяного танкера "Прометей" удостоен медали "За отвагу". Моряки спасли судно после украинской атаки в Черном море, сообщили в правительстве РФ.Накануне Дня народного единства государственную награду морякам вручил министр транспорта России Андрей Никитин. Церемония прошла в Доме Правительства в Москве.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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Спасли танкер в Черном море: экипаж "Прометея" отмечен медалью

За спасение танкера после украинской атаки в Черном море экипажу вручили медаль

19:33 03.11.2026
 
© Правительство РоссииЭкипаж нефтяного танкера "Прометей" удостоен медали "За отвагу"
Экипаж нефтяного танкера Прометей удостоен медали За отвагу
© Правительство России
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 ноя - РИА Новости Крым. Экипаж нефтяного танкера "Прометей" удостоен медали "За отвагу". Моряки спасли судно после украинской атаки в Черном море, сообщили в правительстве РФ.
"28 ноября 2025 года в Черном море судно подверглось атаке безэкипажных катеров. Экипаж танкера – Игорь Джамбинов, Леонид Кириллов, Сурен Меликян и Антон Черняев – спас его от затопления и предотвратил масштабное загрязнение морской акватории", – говорится в сообщении.
Накануне Дня народного единства государственную награду морякам вручил министр транспорта России Андрей Никитин. Церемония прошла в Доме Правительства в Москве.
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