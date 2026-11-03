https://crimea.ria.ru/20261103/spasli-tanker-v-chernom-more-ekipazh-prometeya-otmechen-medalyu-1160761239.html

Спасли танкер в Черном море: экипаж "Прометея" отмечен медалью

Спасли танкер в Черном море: экипаж "Прометея" отмечен медалью - РИА Новости Крым, 03.11.2026

Спасли танкер в Черном море: экипаж "Прометея" отмечен медалью

Экипаж нефтяного танкера "Прометей" удостоен медали "За отвагу". Моряки спасли судно после украинской атаки в Черном море, сообщили в правительстве РФ. РИА Новости Крым, 03.11.2026

2026-11-03T19:33

2026-11-03T19:33

2026-11-03T19:33

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 ноя - РИА Новости Крым. Экипаж нефтяного танкера "Прометей" удостоен медали "За отвагу". Моряки спасли судно после украинской атаки в Черном море, сообщили в правительстве РФ.Накануне Дня народного единства государственную награду морякам вручил министр транспорта России Андрей Никитин. Церемония прошла в Доме Правительства в Москве.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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