https://crimea.ria.ru/20261103/desantniki-unichtozhayut-ukrainskikh-robotov-v-zaporozhskoy-oblasti-1160732652.html
Десантники уничтожают украинских роботов в Запорожской области
Десантники уничтожают украинских роботов в Запорожской области - РИА Новости Крым, 03.11.2026
Десантники уничтожают украинских роботов в Запорожской области
Военнослужащие подразделения беспилотных систем гвардейского десантно-штурмового соединения ВДВ уничтожают наземные робототехнические комплексы для нарушения... РИА Новости Крым, 03.11.2026
2026-11-03T22:16
2026-11-03T22:16
2026-11-03T22:16
министерство обороны рф
новости сво
запорожская область
вооруженные силы россии
видео
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07ea/0b/03/1160747737_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_9a1d077b0abf603e6894a1949a02df4e.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 ноя - РИА Новости Крым. Военнослужащие подразделения беспилотных систем гвардейского десантно-штурмового соединения ВДВ уничтожают наземные робототехнические комплексы для нарушения логистики ВСУ на Ореховском направлении в Запорожской области. Об этом сообщили в Министерстве обороны России."В первую очередь операторы фиксируют перемещение техники, в том числе наземных роботизированных комплексов, а также транспортных средств, совершающих безуспешные попытки доставить грузы для передовых подразделений ВСУ", - говорится в сообщении.Выявленные цели передаются на командный пункт для принятия решения на огневое поражение. Кроме того, воздушная разведка позволяет вскрывать факты ротации личного состава ВСУ, уточнили в Минобороны РФ.В ведомстве подчеркнули, российские десантники не оставляют ВСУ никаких шансов скрытно провести ротацию подразделений на участках ответственности соединения.Ранее сообщалось, что военнослужащие отдельного разведбата Новороссийского соединения Воздушно-десантных войск нарушили логистику ВСУ на Ореховском направлении. Разведчики-десантники ведут наблюдение за путями подвоза и выявляют попытки ВСУ доставить боеприпасы, провизию и другие материальные средства к своим позициям.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Штурмовики "Днепра" зачищают опорники врага – кадры ученийДроноводы "Днепра" бьют технику и роботов ВСУ – кадры Минобороны Дроны ульяновских десантников громят вражескую технику
запорожская область
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07ea/0b/03/1160747737_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_50c7825e809f85947c6c5634854d48b5.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
министерство обороны рф, новости сво, запорожская область, вооруженные силы россии, видео, видео
Десантники уничтожают украинских роботов в Запорожской области
Российские десантники уничтожают робототехнические комплексы врага в Запорожской области
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 ноя - РИА Новости Крым. Военнослужащие подразделения беспилотных систем гвардейского десантно-штурмового соединения ВДВ уничтожают наземные робототехнические комплексы для нарушения логистики ВСУ на Ореховском направлении в Запорожской области. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.
"В первую очередь операторы фиксируют перемещение техники, в том числе наземных роботизированных комплексов, а также транспортных средств, совершающих безуспешные попытки доставить грузы для передовых подразделений ВСУ", - говорится в сообщении.
Выявленные цели передаются на командный пункт для принятия решения на огневое поражение. Кроме того, воздушная разведка позволяет вскрывать факты ротации личного состава ВСУ, уточнили в Минобороны РФ.
В ведомстве подчеркнули, российские десантники не оставляют ВСУ никаких шансов скрытно провести ротацию подразделений на участках ответственности соединения.
Ранее сообщалось, что военнослужащие отдельного разведбата Новороссийского соединения Воздушно-десантных войск нарушили логистику ВСУ
на Ореховском направлении. Разведчики-десантники ведут наблюдение за путями подвоза и выявляют попытки ВСУ доставить боеприпасы, провизию и другие материальные средства к своим позициям.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: