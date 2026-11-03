https://crimea.ria.ru/20261103/desantniki-unichtozhayut-ukrainskikh-robotov-v-zaporozhskoy-oblasti-1160732652.html

Десантники уничтожают украинских роботов в Запорожской области

Десантники уничтожают украинских роботов в Запорожской области - РИА Новости Крым, 03.11.2026

Десантники уничтожают украинских роботов в Запорожской области

Военнослужащие подразделения беспилотных систем гвардейского десантно-штурмового соединения ВДВ уничтожают наземные робототехнические комплексы для нарушения... РИА Новости Крым, 03.11.2026

2026-11-03T22:16

2026-11-03T22:16

2026-11-03T22:16

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 ноя - РИА Новости Крым. Военнослужащие подразделения беспилотных систем гвардейского десантно-штурмового соединения ВДВ уничтожают наземные робототехнические комплексы для нарушения логистики ВСУ на Ореховском направлении в Запорожской области. Об этом сообщили в Министерстве обороны России."В первую очередь операторы фиксируют перемещение техники, в том числе наземных роботизированных комплексов, а также транспортных средств, совершающих безуспешные попытки доставить грузы для передовых подразделений ВСУ", - говорится в сообщении.Выявленные цели передаются на командный пункт для принятия решения на огневое поражение. Кроме того, воздушная разведка позволяет вскрывать факты ротации личного состава ВСУ, уточнили в Минобороны РФ.В ведомстве подчеркнули, российские десантники не оставляют ВСУ никаких шансов скрытно провести ротацию подразделений на участках ответственности соединения.Ранее сообщалось, что военнослужащие отдельного разведбата Новороссийского соединения Воздушно-десантных войск нарушили логистику ВСУ на Ореховском направлении. Разведчики-десантники ведут наблюдение за путями подвоза и выявляют попытки ВСУ доставить боеприпасы, провизию и другие материальные средства к своим позициям.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Штурмовики "Днепра" зачищают опорники врага – кадры ученийДроноводы "Днепра" бьют технику и роботов ВСУ – кадры Минобороны Дроны ульяновских десантников громят вражескую технику

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны рф, новости сво, запорожская область, вооруженные силы россии, видео, видео