https://crimea.ria.ru/20261103/kak-smenit-mobilnogo-operatora-cherez-gosuslugi--instruktsiya-1160751967.html

Как сменить мобильного оператора через Госуслуги – инструкция

Как сменить мобильного оператора через Госуслуги – инструкция - РИА Новости Крым, 03.11.2026

Как сменить мобильного оператора через Госуслуги – инструкция

В России сменить мобильного оператора с сохранением прежнего номера можно через Госуслуги. Об этом сообщили в Минцифры России. РИА Новости Крым, 03.11.2026

2026-11-03T21:23

2026-11-03T21:23

2026-11-03T21:23

мобильная связь

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россия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 ноя — РИА Новости Крым. В России сменить мобильного оператора с сохранением прежнего номера можно через Госуслуги. Об этом сообщили в Минцифры России."Перейти к новому оператору сотовой связи со своим мобильным номером стало еще удобнее. Теперь подать заявку на перенос можно на Госуслугах", - говорится в сообщении.При этом заявка автоматически попадет к независимому оператору базы данных перенесенных номеров, который проведет проверку на соответствие условиям переноса. Те заявки на перенос номера, которые были сделаны на сайте или в офисе оператора – сохраняются, уточнили в профильном ведомстве.К сервису уже подключены мобильные операторы Билайн, Мегафон, МТС, Т2, а также ряд других."После успешной проверки заявки новый оператор свяжется с вами, чтобы выбрать тариф и способ подписания договора. Например, это можно сделать лично в салоне связи оператора или дистанционно, электронной подписью. Операторы большой четверки и ряд других могут направить договор в приложение "Госключ". Затем вам выдадут сим-карту, на которую перенесут ваш номер", - пояснили в ведомстве.Кроме того, подать заявку на перенос номера теперь также можно на сайте оператора базы данных перенесенных номеров. Там же можно посмотреть качество покрытия в конкретном регионе и сравнить тарифы операторов, добавили в пресс-службе.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин поручил провести учет свободных мощностей частных дата-центровРабота большинства AI-сервисов "Яндекса" восстановленаВ Минцифры рассказали о мерах по защите дата-центров от атак ВСУ

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мобильная связь, минцифры рф, россия, госуслуги, новости