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Ленинский район Крыма переходит на график отключений света по схеме "4 через 20"
Ленинский район Крыма переходит на график отключений света по схеме "4 через 20" - РИА Новости Крым, 03.11.2026
Ленинский район Крыма переходит на график отключений света по схеме "4 через 20"
В Ленинском районе Крыма ввели график временных отключений электроэнергии, сообщает пресс-служба районной администрации. РИА Новости Крым, 03.11.2026
2026-11-03T21:07
2026-11-03T21:07
2026-11-03T21:10
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 ноя – РИА Новости Крым. В Ленинском районе Крыма ввели график временных отключений электроэнергии, сообщает пресс-служба районной администрации.При этом районные власти подчеркивают, что на данный момент график нестабильный, он формируется с учетом прогнозируемого дефицита мощности, а его соблюдение зависит от фактической оперативной обстановки."Поэтому реальное время отключения и возобновления подачи электроэнергии может отличаться от установленного графика", – констатировали в администрации.Сейчас специалисты продолжают восстановительные работы.Во вторник часть Крыма осталась без электричества. В частности, массовые отключения зафиксированы в Симферополе, Симферопольском районе, Алуште, Евпатории, Феодосии, Саках и других городах и районах республики. Предоставить точные графики отключений пока невозможно, сообщают руководители муниципалитетов.Ограничения на подачу электричества на полуострове ввели после атаки ВСУ на энергоинфраструктуру за пределами Крыма, сообщал глава республики Сергей Аксенов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Энергодефицит в Севастополе – как будут подавать свет в жилые домаКерчь переходит на график подачи электроснабжения "4 через 20 часов"Где зарядить мобильные телефоны в Феодосии
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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новости крыма, ленинский район, электросети крыма, электроэнергия, электричество, лэп, отключение электроэнергии
Ленинский район Крыма переходит на график отключений света по схеме "4 через 20"
В Крыму ввели график отключений света по схеме "4 через 20" в Ленинском районе – власти
21:07 03.11.2026 (обновлено: 21:10 03.11.2026)