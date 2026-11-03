https://crimea.ria.ru/20261103/leninskiy-rayon-perekhodit-na-grafik-otklyucheniy-po-skheme-4-cherez-20-1160766421.html

Ленинский район Крыма переходит на график отключений света по схеме "4 через 20"

Ленинский район Крыма переходит на график отключений света по схеме "4 через 20" - РИА Новости Крым, 03.11.2026

Ленинский район Крыма переходит на график отключений света по схеме "4 через 20"

В Ленинском районе Крыма ввели график временных отключений электроэнергии, сообщает пресс-служба районной администрации. РИА Новости Крым, 03.11.2026

2026-11-03T21:07

2026-11-03T21:07

2026-11-03T21:10

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отключение электроэнергии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 ноя – РИА Новости Крым. В Ленинском районе Крыма ввели график временных отключений электроэнергии, сообщает пресс-служба районной администрации.При этом районные власти подчеркивают, что на данный момент график нестабильный, он формируется с учетом прогнозируемого дефицита мощности, а его соблюдение зависит от фактической оперативной обстановки."Поэтому реальное время отключения и возобновления подачи электроэнергии может отличаться от установленного графика", – констатировали в администрации.Сейчас специалисты продолжают восстановительные работы.Во вторник часть Крыма осталась без электричества. В частности, массовые отключения зафиксированы в Симферополе, Симферопольском районе, Алуште, Евпатории, Феодосии, Саках и других городах и районах республики. Предоставить точные графики отключений пока невозможно, сообщают руководители муниципалитетов.Ограничения на подачу электричества на полуострове ввели после атаки ВСУ на энергоинфраструктуру за пределами Крыма, сообщал глава республики Сергей Аксенов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Энергодефицит в Севастополе – как будут подавать свет в жилые домаКерчь переходит на график подачи электроснабжения "4 через 20 часов"Где зарядить мобильные телефоны в Феодосии

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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