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В Севастополе иномарка сбила на "зебре" сразу двух женщин
В Севастополе иномарка сбила на "зебре" сразу двух женщин - РИА Новости Крым, 03.11.2026
В Севастополе иномарка сбила на "зебре" сразу двух женщин
В Севастополе иномарка вечером во вторник сбила сразу двух женщин на нерегулируемом пешеходном переходе, информирует пресс-служба полиции города. РИА Новости Крым, 03.11.2026
2026-11-03T21:47
2026-11-03T21:47
2026-11-03T21:49
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 ноя – РИА Новости Крым. В Севастополе иномарка вечером во вторник сбила сразу двух женщин на нерегулируемом пешеходном переходе, информирует пресс-служба полиции города.По данным правоохранителей, ДТП произошло во вторник в 19:25 в районе дома № 15 по Брестской улице. За рулем Ford находился 61-летний водитель. Под колесами его авто оказались женщины 30 и 50 лет.Состояние опьянения у водителя не установлено. Полицейские работают на месте происшествия. В связи с отсутствием освещения в городе возникает повышенный риск ДТП, предупреждают правоохранители.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму в ДТП погибли 7 человек и пострадали 24В Симферополе перевернулся грузовикДвое подростков пострадали в ДТП с иномарками в Симферополе
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В Севастополе иномарка сбила на "зебре" сразу двух женщин
Сразу два пешехода оказались под колесами иномарки в вечернем Севастополе
21:47 03.11.2026 (обновлено: 21:49 03.11.2026)