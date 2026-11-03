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Российские пауэрлифтеры установили два рекорда в первый день чемпионата мира
Российские пауэрлифтеры установили два рекорда в первый день чемпионата мира - РИА Новости Крым, 03.11.2026
Российские пауэрлифтеры установили два рекорда в первый день чемпионата мира
Россияне завоевали 11 медалей и установили два рекорда на Чемпионате мира по пауэрлифтингу среди спортсменов с поражением зрения. Об этом сообщил Центр... РИА Новости Крым, 03.11.2026
2026-11-03T19:55
2026-11-03T19:55
2026-11-03T19:55
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 ноя - РИА Новости Крым. Россияне завоевали 11 медалей и установили два рекорда на Чемпионате мира по пауэрлифтингу среди спортсменов с поражением зрения. Об этом сообщил Центр спортивной подготовки сборных команд России в своем канале в МАКС.Уточняется, что в основном зачете россияне взяли пять золотых и две серебряные медали, установили два мировых рекорда. В зачете мастеров (ветераны) завоеваны три золотые медали, еще одно золото получено в юниорском зачете.Ранее сообщалось, что крымские спортсмены взяли золото, серебро и бронзу чемпионата мира по кикбоксингу. Чемпионат, в котором приняли участие более 1,5 тысячи спортсменов из 50 стран мира, проходил в колумбийском городе Картахен.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Сборная России заняла второе место в чемпионате мира по спортивной борьбеСевастополец взял золото турнира по практической стрельбе в ГонконгеУроженка Крыма стала чемпионкой мира по спортивной борьбе
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новости, россия, спорт, соревнования, награды
Российские пауэрлифтеры установили два рекорда в первый день чемпионата мира
Российские силачи установили два рекорда в первый день чемпионата мира по пауэрлифтингу