https://crimea.ria.ru/20261103/energodefitsit-v-sevastopole--kak-budut-podavat-svet-v-zhilye-doma-1160765499.html

Энергодефицит в Севастополе – как будут подавать свет в жилые дома

Энергодефицит в Севастополе – как будут подавать свет в жилые дома - РИА Новости Крым, 03.11.2026

Энергодефицит в Севастополе – как будут подавать свет в жилые дома

В Севастополе объем электроэнергии не позволяет поставлять энергию одновременно всем потребителям, энергетики работают над тем, чтобы перевести город на график... РИА Новости Крым, 03.11.2026

2026-11-03T20:37

2026-11-03T20:37

2026-11-03T20:37

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отключение электроэнергии в крыму

электроэнергия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 ноя – РИА Новости Крым. В Севастополе объем электроэнергии не позволяет поставлять энергию одновременно всем потребителям, энергетики работают над тем, чтобы перевести город на график "два через шесть". Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.По его словам, на данный момент поступающий объем электроэнергии позволяет снабжать электричеством примерно одну треть жилых домов города. "В ближайшее время рассчитываем, что сможем перейти на график подачи электроэнергии по схеме "два часа со светом – шесть часов без света". Как только появится техническая возможность перейти на такой режим, соответствующая информация будет опубликована в официальном канале "Севастопольэнерго"", – написал Развожаев в своем канале в МАКС.По его словам, энергетики продолжают работать в оперативном режиме, переключая линии и перераспределяя нагрузку, чтобы обеспечить электроэнергией хоть на какой-то период как можно большее количество жителей. Оперативный штаб продолжает работу.ВСУ нанесли очередной удар по объектам энергетической инфраструктуры за пределами полуострова, в городе во вторник действуют ограничения на подачу электроэнергии, сообщал ранее Развожаев. По той же причине ограничения по свету действуют в Крыму.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Где в Керчи можно зарядить телефонВ Крыму мощности энергосистемы используют только на социально важные объектыКерчь переходит на график подачи электроснабжения "4 через 20 часов"

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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