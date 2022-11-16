https://crimea.ria.ru/20221116/v-krymu-prizvali-prisvoit-donetsku-zvanie-goroda-geroya-1125393794.html

В Крыму призвали присвоить Донецку звание города-героя

В Крыму призвали присвоить Донецку звание города-героя - РИА Новости Крым, 16.11.2022

В Крыму призвали присвоить Донецку звание города-героя

Звания города-героя должен быть удостоен Донецк, защитники которого на протяжении восьми лет ведут борьбу с вооруженными силами всей Украины, неся огромные... РИА Новости Крым, 16.11.2022

2022-11-16T12:17

2022-11-16T12:17

2022-11-16T12:17

радио "спутник в крыму"

донецкая народная республика (днр)

мнения

общество

новые регионы россии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111388/41/1113884187_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_1b4b6ef7bbae4c12daa0ba9f02f5e336.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 ноя – РИА Новости Крым. Звания города-героя должен быть удостоен Донецк, защитники которого на протяжении восьми лет ведут борьбу с вооруженными силами всей Украины, неся огромные потери как в рядах своих защитников, так и среди мирного населения. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал политолог, историк, член Общественной палаты Крыма Вадим Петров.Накануне, 15 ноября, указами президента России Владимира Путина Мариуполю и Мелитополю "за мужество, стойкость и массовый героизм, проявленные защитниками города в борьбе за свободу и независимость Отечества", присвоены звания "Городов воинской славы". Также девяти городам (Луганск, Горловка, Астрахань, Вологда, Златоуст, Каспийск, Норильск, Орск, Якутск) за вклад в достижение победы в Великой Отечественной войне было присвоено звание "Город трудовой доблести".Он напомнил, что звание "Город воинской славы" стало присваиваться в России в 2000-х годах, когда появилось понимание, что историческая память связана не только с именами крупных городов, но и небольших населенных пунктов, в том числе поселков."Понимание, что творилась история не только на уровне операций, которые вовлекали в свою орбиту миллионы людей и тысячи единиц техники, но и маленьких населенных пунктов, которые снискали себе славу героизмом и мужеством как бойцов, так и жителей. То есть каждый город, который удостоен этого звания, – а сегодня их уже несколько десятков, более 40, – это действительно участник знакового события", – сказал Петров.Что касается российских городов, имеющих высшую степень отличия – звание "Город-герой", их в стране сегодня двенадцать, напомнил он.Первым (по номеру указа) городом-героем стал Ленинград (ныне Санкт-Петербург). Звание он получил еще в годы Великой Отечественной войны, как и после него – Одесса, Севастополь и Сталинград (ныне Волгоград). После войны городом-героем стала Москва. С 1961 года этот список стал расширяться, его продолжил Киев. В 1973 году звание города-героя получила Керчь. После – Новороссийск, Минск, Тула, Мурманск, Смоленск. Отдельно в этом списке стоит крепость-герой – Брестская крепость, ставшая была символом героизма защитников, прославивших и себя, и страну в веках, – перечислил Петров.Он отметил, что Крым остается сегодня уникальным регионом в России, так как он единственный, где три города носят высокие звания: два города-героя, Севастополь и Керчь, и один город воинской славы – Феодосия", – сказал Петров.Эксперт подчеркнул, что в современной истории по-прежнему есть место подвигу наших соотечественников. В частности, внимания представителей военно-исторических обществ и прочих организаций, занимающихся увековечиванием памяти героев, заслуживает город Донецк как пример "мужества в современных условиях".В августе 2017 года глава ДНР Александр Захарченко подписал указ о присвоении Донецку звания "Город-герой". "За мужество, стойкость и массовый героизм, проявленные защитниками города Донецка в борьбе за свободу и независимость Донецкой Народной Республики", - говорилось в указе.

https://crimea.ria.ru/20221115/putin-prisvoil-zvaniya-gorodov-voinskoy-slavy-mariupolyu-i-melitopolyu-1125383597.html

донецкая народная республика (днр)

новые регионы россии

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

донецкая народная республика (днр), мнения, общество, новые регионы россии