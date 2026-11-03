https://crimea.ria.ru/20261103/sotrudnitsa-zaes-pogibla-pri-atake-ukrainskogo-drona-po-grazhdanskomu-avto-1160765179.html
Сотрудница ЗАЭС погибла при атаке украинского дрона по гражданскому авто
Сотрудница ЗАЭС погибла при атаке украинского дрона по гражданскому авто - РИА Новости Крым, 03.11.2026
Сотрудница ЗАЭС погибла при атаке украинского дрона по гражданскому авто
Сотрудница Запорожской АЭС и еще один мирный житель погибли при атаке ВСУ по гражданскому автомобилю, сообщает пресс-служба станции. РИА Новости Крым, 03.11.2026
2026-11-03T20:07
2026-11-03T20:07
2026-11-03T20:07
заэс (запорожская атомная электростанция)
энергодар
запорожская область
атаки всу
новости сво
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 ноя – РИА Новости Крым. Сотрудница Запорожской АЭС и еще один мирный житель погибли при атаке ВСУ по гражданскому автомобилю, сообщает пресс-служба станции.В пресс-службе подчеркнули, что это уже третий работник станции, убитый за последние две недели, и тринадцатый с апреля текущего года."За каждой такой потерей - семья, близкие, коллеги. Это боль всего нашего коллектива. Атаки на гражданские автомобили, убийства мирных людей – целенаправленный терроризм", – подчеркнули на станции.30 октября в результате беспилотной атаки ВСУ также погиб сотрудник Запорожской атомной электростанции, сообщалось ранее.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Киев хочет создать безжизненную зону радиационного заражения на Запорожье – МИДВСУ атаковали здание по переработке радиоактивных отходов на ЗАЭСЗа три месяца от атак ВСУ погибли более 600 мирных жителей России
заэс (запорожская атомная электростанция)
энергодар
запорожская область
РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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заэс (запорожская атомная электростанция), энергодар, запорожская область, атаки всу, новости сво
Сотрудница ЗАЭС погибла при атаке украинского дрона по гражданскому авто
Сотрудница ЗАЭС и еще один человек погибли при атаке ВСУ по гражданскому авто – станция