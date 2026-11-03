Рейтинг@Mail.ru
Сотрудница ЗАЭС погибла при атаке украинского дрона по гражданскому авто - РИА Новости Крым, 03.11.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20261103/sotrudnitsa-zaes-pogibla-pri-atake-ukrainskogo-drona-po-grazhdanskomu-avto-1160765179.html
Сотрудница ЗАЭС погибла при атаке украинского дрона по гражданскому авто
Сотрудница ЗАЭС погибла при атаке украинского дрона по гражданскому авто - РИА Новости Крым, 03.11.2026
Сотрудница ЗАЭС погибла при атаке украинского дрона по гражданскому авто
Сотрудница Запорожской АЭС и еще один мирный житель погибли при атаке ВСУ по гражданскому автомобилю, сообщает пресс-служба станции. РИА Новости Крым, 03.11.2026
2026-11-03T20:07
2026-11-03T20:07
заэс (запорожская атомная электростанция)
энергодар
запорожская область
атаки всу
новости сво
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07e6/0c/06/1125710257_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_0192549865369df1558284dbef27d66e.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 ноя – РИА Новости Крым. Сотрудница Запорожской АЭС и еще один мирный житель погибли при атаке ВСУ по гражданскому автомобилю, сообщает пресс-служба станции.В пресс-службе подчеркнули, что это уже третий работник станции, убитый за последние две недели, и тринадцатый с апреля текущего года."За каждой такой потерей - семья, близкие, коллеги. Это боль всего нашего коллектива. Атаки на гражданские автомобили, убийства мирных людей – целенаправленный терроризм", – подчеркнули на станции.30 октября в результате беспилотной атаки ВСУ также погиб сотрудник Запорожской атомной электростанции, сообщалось ранее.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Киев хочет создать безжизненную зону радиационного заражения на Запорожье – МИДВСУ атаковали здание по переработке радиоактивных отходов на ЗАЭСЗа три месяца от атак ВСУ погибли более 600 мирных жителей России
заэс (запорожская атомная электростанция)
энергодар
запорожская область
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07e6/0c/06/1125710257_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_eabf6922de489c074fe74b62c532be83.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
заэс (запорожская атомная электростанция), энергодар, запорожская область, атаки всу, новости сво
Сотрудница ЗАЭС погибла при атаке украинского дрона по гражданскому авто

Сотрудница ЗАЭС и еще один человек погибли при атаке ВСУ по гражданскому авто – станция

20:07 03.11.2026
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевГород Энергодар Запорожской области
Город Энергодар Запорожской области - РИА Новости, 1920, 03.11.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 ноя – РИА Новости Крым. Сотрудница Запорожской АЭС и еще один мирный житель погибли при атаке ВСУ по гражданскому автомобилю, сообщает пресс-служба станции.
"Беспилотник вооруженных сил Украины атаковал движущийся гражданский автомобиль. Погибли два человека. Одна из погибших – сотрудница, работающая на Запорожской АЭС", – сказано в сообщении.
В пресс-службе подчеркнули, что это уже третий работник станции, убитый за последние две недели, и тринадцатый с апреля текущего года.
"За каждой такой потерей - семья, близкие, коллеги. Это боль всего нашего коллектива. Атаки на гражданские автомобили, убийства мирных людей – целенаправленный терроризм", – подчеркнули на станции.
30 октября в результате беспилотной атаки ВСУ также погиб сотрудник Запорожской атомной электростанции, сообщалось ранее.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Киев хочет создать безжизненную зону радиационного заражения на Запорожье – МИД
ВСУ атаковали здание по переработке радиоактивных отходов на ЗАЭС
За три месяца от атак ВСУ погибли более 600 мирных жителей России
 
ЗАЭС (Запорожская атомная электростанция)ЭнергодарЗапорожская областьАтаки ВСУНовости СВО
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
20:07Сотрудница ЗАЭС погибла при атаке украинского дрона по гражданскому авто
19:55Российские пауэрлифтеры установили два рекорда в первый день чемпионата мира
19:43Ситуация крайне сложная: Кличко заявил о повреждении энергоузла в Киевской области
19:33Спасли танкер в Черном море: экипаж "Прометея" отмечен медалью
19:22В Алуште бюст Кутузова перенесут из-за строительства дороги
19:15Когда в ноябре крымчанам перечислят пенсии и пособия
19:08В Симферополе ввели график подачи воды
19:01Демпартию США ждет внутренняя война после выборов в Конгресс – мнение
18:48В Форосском парке отремонтируют берегоукрепительные сооружения за 410 млн
18:38Кабмин поддержит аграриев в Азово-Черноморском бассейне
18:17Симферополь сковали 9-балльные пробки
18:05Где в Керчи можно зарядить телефон
17:55Путин: внешние силы всегда пытались расколоть российское общество
17:45Удары по Украине: ВС РФ разбили логистический центр и поразили сухогруз
17:34В Крым из Петербурга пустят дополнительный поезд в новогодние праздники
17:22Крымский мост: очередь при въезде на полуостров выросла более чем в пять раз
17:12Единство народов является главным условием сохранения России – Путин
17:00Ко дню рождения Самуила Маршака – инфографика
16:45В Крыму на пригородный троллейбусный маршрут №21 поставили три автобуса
16:32Украина давно стала большой тюрьмой с пытками – мнение из Крыма
Лента новостейМолния