https://crimea.ria.ru/20261103/sotrudnitsa-zaes-pogibla-pri-atake-ukrainskogo-drona-po-grazhdanskomu-avto-1160765179.html

Сотрудница ЗАЭС погибла при атаке украинского дрона по гражданскому авто

Сотрудница ЗАЭС погибла при атаке украинского дрона по гражданскому авто - РИА Новости Крым, 03.11.2026

Сотрудница ЗАЭС погибла при атаке украинского дрона по гражданскому авто

Сотрудница Запорожской АЭС и еще один мирный житель погибли при атаке ВСУ по гражданскому автомобилю, сообщает пресс-служба станции. РИА Новости Крым, 03.11.2026

2026-11-03T20:07

2026-11-03T20:07

2026-11-03T20:07

заэс (запорожская атомная электростанция)

энергодар

запорожская область

атаки всу

новости сво

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 ноя – РИА Новости Крым. Сотрудница Запорожской АЭС и еще один мирный житель погибли при атаке ВСУ по гражданскому автомобилю, сообщает пресс-служба станции.В пресс-службе подчеркнули, что это уже третий работник станции, убитый за последние две недели, и тринадцатый с апреля текущего года."За каждой такой потерей - семья, близкие, коллеги. Это боль всего нашего коллектива. Атаки на гражданские автомобили, убийства мирных людей – целенаправленный терроризм", – подчеркнули на станции.30 октября в результате беспилотной атаки ВСУ также погиб сотрудник Запорожской атомной электростанции, сообщалось ранее.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Киев хочет создать безжизненную зону радиационного заражения на Запорожье – МИДВСУ атаковали здание по переработке радиоактивных отходов на ЗАЭСЗа три месяца от атак ВСУ погибли более 600 мирных жителей России

заэс (запорожская атомная электростанция)

энергодар

запорожская область

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

заэс (запорожская атомная электростанция), энергодар, запорожская область, атаки всу, новости сво