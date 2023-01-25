https://crimea.ria.ru/20230125/rossiyskie-voennye-razbili-sem-grupp-diversantov-vsu-1126584930.html

Российские военные разбили семь групп диверсантов ВСУ

Российские военные разбили семь групп диверсантов ВСУ - РИА Новости Крым, 25.01.2023

Российские военные разбили семь групп диверсантов ВСУ

Российские военные предотвратили проход семи диверсионных украинских групп на Купянском направлении. Об этом сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 25.01.2023

2023-01-25T17:18

2023-01-25T17:18

2023-01-25T17:18

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вооруженные силы россии

армия и флот

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 янв – РИА Новости Крым. Российские военные предотвратили проход семи диверсионных украинских групп на Купянском направлении. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Сообщается, что на Купянском направлении в районах населенных пунктов Масютовка, Купянск, Гряниковка Харьковской области и Новоселовское ЛНР поражение потерпели подразделения 14 и 92 механизированных бригад ВСУ."В районах населенных пунктов Ольшана, Берестовое Харьковской области и Новоселовское Луганской Народной Республики пресечены действия семи диверсионно-разведывательных групп. За сутки на данном направлении уничтожено свыше 90 украинских военнослужащих, три бронетранспортера, автомобиль и две самоходные гаубицы производства ФРГ Panzerhaubitze 2000", - говорится в сообщении.Кроме того, на Красно-Лиманском фронте силами авиации и артиллерии нанесено поражение скоплениям живой силы и техники 95 десантно-штурмовой бригады ВСУ и 125 бригады территориальной обороны в районах населенных пунктов Стельмаховка Серебрянка и Ямполовка."Уничтожено свыше 20 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, а также четыре самоходные гаубицы", - констатировали в ведомстве.На Донецком направлении российские войска нанесли огневое поражение противнику в шести районах населенных пунктов Донецкой Народной Республики и уничтожили два склада боеприпасов. Общие потери ВСУ за сутки на данном направлении составили до 60 военнослужащих убитыми и ранеными, бронетранспортер, два пикапа и гаубица "Мста-Б".В Минобороны добавили, что оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок российских войск за сутки также нанесено поражение 79 артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и военной технике в 124 районах.Читайте также на РИА Новости Крым:Продвижение на всех участках: Пушилин рассказал о ситуации в ДонбассеНазваны уязвимые места танков Leopard и Abrams на УкраинеДля чего ВСУ пытаются форсировать Днепр – врио губернатора Сальдо

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сво, всу (вооруженные силы украины), вооруженные силы россии, армия и флот, министерство обороны рф, донецкая народная республика (днр), луганская народная республика (лнр), украина, россия