https://crimea.ria.ru/20230124/dlya-chego-vsu-pytayutsya-forsirovat-dnepr--vrio-gubernatora-saldo-1126557180.html
Для чего ВСУ пытаются форсировать Днепр – врио губернатора Сальдо
Для чего ВСУ пытаются форсировать Днепр – врио губернатора Сальдо - РИА Новости Крым, 24.01.2023
Для чего ВСУ пытаются форсировать Днепр – врио губернатора Сальдо
Попытки украинских формирований форсировать Днепр и переправиться на подконтрольный России левый берег Херсонской области происходят регулярно и неизменно... РИА Новости Крым, 24.01.2023
2023-01-24T15:30
2023-01-24T15:30
2023-01-24T15:31
владимир сальдо
херсонская область
всу (вооруженные силы украины)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 янв – РИА Новости Крым. Попытки украинских формирований форсировать Днепр и переправиться на подконтрольный России левый берег Херсонской области происходят регулярно и неизменно терпят неудачу. Об этом сообщил врио губернатора региона Владимир Сальдо.По словам врио губернатора, никакого смысла в этих атаках нет. Он считает, что командиры отдают приказы форсировать Днепр просто потому, что им "нужна война"."Видимо, те командиры, которые отдают такие приказы, а это большей части кураторы и наемники, они это делают, потому что им нужна война. Война – это их работа, и чтобы жить, им надо иметь заказы и получать деньги, которые им платят", – полагает Сальдо.Руководитель региона также призвал обычных солдат ВСУ находить любые возможности, чтобы уклониться от выполнения самоубийственных приказов командиров, которые приводят лишь к бессмысленным жертвам.Ранее РИА Новости со ссылкой на экстренные службы сообщило о пресечении российскими военными попытки украинских формирований форсировать реку Днепр в районе Новой Каховки.В результате уничтожены три катера, шесть боевых машин пехоты и около 100 военнослужащих противника.Читайте также на РИА Новости Крым:Херсонская область.ru: Владимир Сальдо о жизни "до" и "после""Отвратительная провокация": Сальдо назвал убийц мирных в ХерсонеВСУ сжигают дома пророссийских херсонцев: Следком начал проверку
https://crimea.ria.ru/20221202/provokatsii-i-khaotichnye-obstrely-kak-izmenilas-taktika-vsu-na-khersonschine-1125628653.html
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РИА Новости Крым
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владимир сальдо, херсонская область, всу (вооруженные силы украины), новости, армия и флот, сво, украина, новые регионы россии
Для чего ВСУ пытаются форсировать Днепр – врио губернатора Сальдо
Врио губернатора Херсонщины Сальдо: попытки ВСУ форсировать Днепр происходят регулярно
15:30 24.01.2023 (обновлено: 15:31 24.01.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 янв – РИА Новости Крым. Попытки украинских формирований форсировать Днепр и переправиться на подконтрольный России левый берег Херсонской области происходят регулярно и неизменно терпят неудачу. Об этом сообщил врио губернатора региона Владимир Сальдо.
"Попытки форсировать Днепр или переправиться с правого берега на левый регулярно возникаю и регулярно терпят неудачу. Почти абсолютно плотно вся пойма Днепра контролируется нашими вооруженными силами. Поэтому эти попытки, которые продолжаются – это чисто выдумка тех командиров, которые получают приказы от преступного киевского режима", - сказал Сальдо в эфире телеканала "Россия 24".
По словам врио губернатора, никакого смысла в этих атаках нет. Он считает, что командиры отдают приказы форсировать Днепр просто потому, что им "нужна война".
"Видимо, те командиры, которые отдают такие приказы, а это большей части кураторы и наемники, они это делают, потому что им нужна война. Война – это их работа, и чтобы жить, им надо иметь заказы и получать деньги, которые им платят", – полагает Сальдо.
Руководитель региона также призвал обычных солдат ВСУ находить любые возможности, чтобы уклониться от выполнения самоубийственных приказов командиров, которые приводят лишь к бессмысленным жертвам.
В результате уничтожены три катера, шесть боевых машин пехоты и около 100 военнослужащих противника.
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