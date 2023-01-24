https://crimea.ria.ru/20230124/dlya-chego-vsu-pytayutsya-forsirovat-dnepr--vrio-gubernatora-saldo-1126557180.html

Для чего ВСУ пытаются форсировать Днепр – врио губернатора Сальдо

Для чего ВСУ пытаются форсировать Днепр – врио губернатора Сальдо - РИА Новости Крым, 24.01.2023

Для чего ВСУ пытаются форсировать Днепр – врио губернатора Сальдо

Попытки украинских формирований форсировать Днепр и переправиться на подконтрольный России левый берег Херсонской области происходят регулярно и неизменно... РИА Новости Крым, 24.01.2023

2023-01-24T15:30

2023-01-24T15:30

2023-01-24T15:31

владимир сальдо

херсонская область

всу (вооруженные силы украины)

новости

армия и флот

сво

украина

новые регионы россии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 янв – РИА Новости Крым. Попытки украинских формирований форсировать Днепр и переправиться на подконтрольный России левый берег Херсонской области происходят регулярно и неизменно терпят неудачу. Об этом сообщил врио губернатора региона Владимир Сальдо.По словам врио губернатора, никакого смысла в этих атаках нет. Он считает, что командиры отдают приказы форсировать Днепр просто потому, что им "нужна война"."Видимо, те командиры, которые отдают такие приказы, а это большей части кураторы и наемники, они это делают, потому что им нужна война. Война – это их работа, и чтобы жить, им надо иметь заказы и получать деньги, которые им платят", – полагает Сальдо.Руководитель региона также призвал обычных солдат ВСУ находить любые возможности, чтобы уклониться от выполнения самоубийственных приказов командиров, которые приводят лишь к бессмысленным жертвам.Ранее РИА Новости со ссылкой на экстренные службы сообщило о пресечении российскими военными попытки украинских формирований форсировать реку Днепр в районе Новой Каховки.В результате уничтожены три катера, шесть боевых машин пехоты и около 100 военнослужащих противника.Читайте также на РИА Новости Крым:Херсонская область.ru: Владимир Сальдо о жизни "до" и "после""Отвратительная провокация": Сальдо назвал убийц мирных в ХерсонеВСУ сжигают дома пророссийских херсонцев: Следком начал проверку

https://crimea.ria.ru/20221202/provokatsii-i-khaotichnye-obstrely-kak-izmenilas-taktika-vsu-na-khersonschine-1125628653.html

херсонская область

украина

новые регионы россии

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир сальдо, херсонская область, всу (вооруженные силы украины), новости, армия и флот, сво, украина, новые регионы россии