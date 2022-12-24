https://crimea.ria.ru/20221224/otvratitelnaya-provokatsiya-saldo-nazval-ubiyts-mirnykh-v-khersone-1126116570.html

"Отвратительная провокация": Сальдо назвал убийц мирных в Херсоне

"Отвратительная провокация": Сальдо назвал убийц мирных в Херсоне - РИА Новости Крым, 24.12.2022

"Отвратительная провокация": Сальдо назвал убийц мирных в Херсоне

В субботу в Херсоне в результате обстрела погибли и ранены мирные жители. Как заявил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо, это дело рук боевиков... РИА Новости Крым, 24.12.2022

2022-12-24T21:22

2022-12-24T21:22

2022-12-24T21:23

херсонская область

происшествия

херсон

владимир сальдо

сво

всу (вооруженные силы украины)

владимир зеленский (президент украины)

украина

новые регионы россии

военное положение в новых регионах россии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/07/13/1123889155_0:384:1200:1059_1920x0_80_0_0_11bcee95d33b2cabf5f741e626309f62.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 дек – РИА Новости Крым. В субботу в Херсоне в результате обстрела погибли и ранены мирные жители. Как заявил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо, это дело рук боевиков так называемого блуждающего минометного подразделения ВСУ, находившегося в городе. Цель провокации – обвинить Россию."Сегодня боевики украинских вооруженных формирований совершили террористический обстрел Херсона, в результате которого погибли мирные жители. Это отвратительная провокация с очевидной целью – обвинить Вооруженные силы Российской Федерации", – написал Сальдо в своем Telegram-канале. Он отметил, что обстрел вело так называемое "блуждающее минометное подразделение" с севера и северо-запада города, что "ясно показывает характер разрушений".Он напомнил, что ВСУ не только подвергают унизительной фильтрации херсонцев, расстреливают и бросают в застенки пророссийски настроенных граждан, но и насильно мобилизуют, бросая "на убой на Донбассе". Теперь же к этому добавилось уничтожение минометным огнем, добавил глава Херсонщины. Днем в субботу, 24 декабря, президент Украины и так называемые украинские власти Херсона заявили об "ударе по центру города". Сообщалось об "атаке" на рынок, торговый центр, жилые дома и административные здания. Информация о погибших и пострадавших в течение дня изменялась. Сначала сообщалось о пяти жертвах, позже о семи, потом о десяти. По информации украинской стороны, более 50 человек были ранены, треть из них в тяжелом состоянии. 18 октября власти Херсонщины ранее призвали жителей правобережья переправиться на левый берег Днепра из-за угрозы обстрелов и терактов со стороны ВСУ. Для этого был организован централизованный вывоз людей через переправу, некоторые уезжали самостоятельно. 31 октября врио губернатора Херсонской области Владимира Сальдо заявил о расширении зоны эвакуации на 15 км от Днепра. Людей эвакуировали вглубь Херсонской области, а также в другие регионы России.9 ноября глава Минобороны РФ Шойгу одобрил предложение командующего Объединенной группировкой войск в районе спецоперации генерала армии Сергея Суровикина отвести войска на левый берег Днепра и организовать оборону Херсонской области по барьерному рубежу реки. В ходе доклада министру Суровикин отметил, что реализация имеющихся у противника планов создания зоны затопления ниже Каховской ГЭС может привести к опасным последствиям. Переброска российской группировки на левый берег Днепра завершилась 11 ноября.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ сжигают дома пророссийских херсонцев: Следком начал проверку На Херсонщине задержали восьмерых пособников ВСУ Сальдо: я знаю, что мы вернемся в Херсон

https://crimea.ria.ru/20221202/khersonskaya-oblastru-vladimir-saldo-o-zhizni-do-i-posle-1125644987.html

херсонская область

херсон

украина

новые регионы россии

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

херсонская область, происшествия, херсон, владимир сальдо, сво, всу (вооруженные силы украины), владимир зеленский (президент украины), украина, новые регионы россии, военное положение в новых регионах россии