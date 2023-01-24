https://crimea.ria.ru/20230124/v-minoborony-nazvali-poteri-vsu-pri-nastuplenii-armii-rossii-v-donbasse-1126555599.html

В Минобороны назвали потери ВСУ при наступлении армии России в Донбассе

В Минобороны назвали потери ВСУ при наступлении армии России в Донбассе - РИА Новости Крым, 24.01.2023

В Минобороны назвали потери ВСУ при наступлении армии России в Донбассе

За сутки при наступлении российской армии в Донбассе ВСУ потеряли более 145 военных, сообщили в Министерстве обороны. РИА Новости Крым, 24.01.2023

2023-01-24T14:38

2023-01-24T14:38

2023-01-24T14:38

сво

министерство обороны рф

вооруженные силы россии

всу (вооруженные силы украины)

донецкая народная республика (днр)

луганская народная республика (лнр)

запорожская область

херсонская область

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 янв – РИА Новости Крым. За сутки при наступлении российской армии в Донбассе ВСУ потеряли более 145 военных, сообщили в Министерстве обороны.На Купянском фронте российские войска нанесли авиационные и артиллерийские удары, уничтожив более 40 украинских военнослужащих, боевую бронированную машину и автомобиль."На Красно-Лиманском направлении огнем артиллерии Центрального военного округа нанесено поражение подразделениям 80-й и 95-й десантно-штурмовых бригад ВСУ, говорится в сводке ведомства. - Уничтожено свыше 30 украинских военнослужащих, пять боевых бронированных машин, артиллерийская система М-777 и две радиолокационные станции контрбатарейной борьбы производства США AN/ТPQ-37".Общие потери противника на Донецком, Запорожском и Херсонском направлениях составили более 75 человек, а также бронетранспортер, два пикапа, боевая машина РСЗО "Град", гаубица "Мста-Б", самоходная гаубица "Акация", две гаубицы Д-20 и Д-30, три автомобиля и американская радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/ТPQ-50."Кроме того, нанесено поражение 64-м артиллерийским подразделениям на огневых позициях, живой силе и военной технике в 102-х районах", - добавили в Минобороны.Также за сутки подразделениями российских войск уничтожена самоходная огневая установка украинского зенитного ракетного комплекса "Бук-М1". Средствами противовоздушной обороны сбито десять украинских беспилотников в небе над Новочервоным, Золотаревкой ЛНР, Никольским ДНР, Чубаревкой, Терноватым, Михайловкой Запорожской области, Крынками, Васильевкой, Новой Каховкой и Князе-Григоровкой в Херсонской области.Днем ранее российские войска освободили Краснополье в Донбассе и уничтожили более 150 украинских военнослужащих в зоне спецоперации.Читайте также на РИА Новости Крым:Шойгу утвердил порядок ежемесячной выплаты мобилизованнымПродвижение на всех участках: Пушилин рассказал о ситуации в ДонбассеАрмия России при наступлении заняла новые рубежи в Запорожской области

https://crimea.ria.ru/20230124/armiya-rossii-sorvala--popytku-vsu-forsirovat-dnepr-1126550952.html

https://crimea.ria.ru/20230124/takogo-esche-ne-bylo-gerasimov-o-razvitii-armii-i-mobilizatsii-v-rossii-1126548154.html

донецкая народная республика (днр)

луганская народная республика (лнр)

запорожская область

херсонская область

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2023

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сво, министерство обороны рф, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), донецкая народная республика (днр), луганская народная республика (лнр), запорожская область, херсонская область