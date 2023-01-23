https://crimea.ria.ru/20230123/rossiyskie-voyska-osvobodili-krasnopole-v-donbasse-1126533438.html

Российские войска освободили Краснополье в Донбассе

Российские войска освободили Краснополье в Донбассе - РИА Новости Крым, 23.01.2023

Российские войска освободили Краснополье в Донбассе

Добровольцы штурмовых отрядов при поддержке авиации и ракетчиков Вооруженных сил России освободили Краснополье в Донецкой Народной Республике (ДНР) уничтожено... РИА Новости Крым, 23.01.2023

2023-01-23T14:42

2023-01-23T14:42

2023-01-23T14:53

сво

армия и флот

министерство обороны рф

всу (вооруженные силы украины)

вооруженные силы россии

донецкая народная республика (днр)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 янв - РИА Новости Крым. Добровольцы штурмовых отрядов при поддержке авиации и ракетчиков Вооруженных сил России освободили Краснополье в Донецкой Народной Республике (ДНР) уничтожено более 60 украинских военных. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Кроме того, российские силы разбили здесь две боевые бронированные машины, три автомобиля, две гаубицы "Мста-Б" и Д-30, а также уничтожили американскую радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50.Наступление российской армииРоссийские силы продвигаются вперед практически на всех участках линии боевого соприкосновения в Донбассе, в том числе в районах ключевых населенных пунктов – Артемовска и Авдеевки, сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин.Идут ожесточенные бои в районе Авдеевки, которая также является важным населенным пунктом в плане обеспечения безопасности столицы республики.Пушилин также рассказал о продолжающемся освобождении окрестностей Соледара. По его словам, после занятия Клещеевки важно было занять высоты вокруг этого населенного пункта, который на данный момент уже фактически контролируются вагнеровцами.Ранее российские воска на Донецком направлении освободили населенные пункты Двуречье, Клещеевку и Лобковое. Потери ВСУ составили около 200 военнослужащих и десятки единиц техники.Читайте также на РИА Новости Крым:Российские силы освободили Клещеевку в ДНР – МинобороныАрмия России взяла под контроль еще один важный поселок в ДНРВС РФ нанесли удар по системе военного управления Украины – Минобороны

донецкая народная республика (днр)

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сво, армия и флот, министерство обороны рф, всу (вооруженные силы украины), вооруженные силы россии, донецкая народная республика (днр)