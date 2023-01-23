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Российские войска освободили Краснополье в Донбассе - РИА Новости Крым, 23.01.2023
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Российские войска освободили Краснополье в Донбассе
Российские войска освободили Краснополье в Донбассе - РИА Новости Крым, 23.01.2023
Российские войска освободили Краснополье в Донбассе
Добровольцы штурмовых отрядов при поддержке авиации и ракетчиков Вооруженных сил России освободили Краснополье в Донецкой Народной Республике (ДНР) уничтожено... РИА Новости Крым, 23.01.2023
2023-01-23T14:42
2023-01-23T14:53
сво
армия и флот
министерство обороны рф
всу (вооруженные силы украины)
вооруженные силы россии
донецкая народная республика (днр)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 янв - РИА Новости Крым. Добровольцы штурмовых отрядов при поддержке авиации и ракетчиков Вооруженных сил России освободили Краснополье в Донецкой Народной Республике (ДНР) уничтожено более 60 украинских военных. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Кроме того, российские силы разбили здесь две боевые бронированные машины, три автомобиля, две гаубицы "Мста-Б" и Д-30, а также уничтожили американскую радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50.Наступление российской армииРоссийские силы продвигаются вперед практически на всех участках линии боевого соприкосновения в Донбассе, в том числе в районах ключевых населенных пунктов – Артемовска и Авдеевки, сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин.Идут ожесточенные бои в районе Авдеевки, которая также является важным населенным пунктом в плане обеспечения безопасности столицы республики.Пушилин также рассказал о продолжающемся освобождении окрестностей Соледара. По его словам, после занятия Клещеевки важно было занять высоты вокруг этого населенного пункта, который на данный момент уже фактически контролируются вагнеровцами.Ранее российские воска на Донецком направлении освободили населенные пункты Двуречье, Клещеевку и Лобковое. Потери ВСУ составили около 200 военнослужащих и десятки единиц техники.Читайте также на РИА Новости Крым:Российские силы освободили Клещеевку в ДНР – МинобороныАрмия России взяла под контроль еще один важный поселок в ДНРВС РФ нанесли удар по системе военного управления Украины – Минобороны
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РИА Новости Крым
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сво, армия и флот, министерство обороны рф, всу (вооруженные силы украины), вооруженные силы россии, донецкая народная республика (днр)
Российские войска освободили Краснополье в Донбассе

Минобороны: российские военные и добровольцы освободили Краснополье в ДНР

14:42 23.01.2023 (обновлено: 14:53 23.01.2023)
 
© РИА Новости . Виктор Антонюк / Перейти в фотобанкРазведка ЧВК "Вагнер"
Разведка ЧВК Вагнер - РИА Новости, 1920, 23.01.2023
© РИА Новости . Виктор Антонюк
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 янв - РИА Новости Крым. Добровольцы штурмовых отрядов при поддержке авиации и ракетчиков Вооруженных сил России освободили Краснополье в Донецкой Народной Республике (ДНР) уничтожено более 60 украинских военных. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
"На Донецком направлении добровольцы штурмовых отрядов при огневой поддержке оперативно-тактической и армейской авиации, ракетных войск и артиллерии Южного военного округа освободили населенный пункт Краснополье Донецкой Народной Республики. За сутки на данном направлении уничтожено свыше 60-ти военнослужащих", - говорится в сообщении.
Кроме того, российские силы разбили здесь две боевые бронированные машины, три автомобиля, две гаубицы "Мста-Б" и Д-30, а также уничтожили американскую радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50.

Наступление российской армии

Российские силы продвигаются вперед практически на всех участках линии боевого соприкосновения в Донбассе, в том числе в районах ключевых населенных пунктов – Артемовска и Авдеевки, сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин.
Идут ожесточенные бои в районе Авдеевки, которая также является важным населенным пунктом в плане обеспечения безопасности столицы республики.
Пушилин также рассказал о продолжающемся освобождении окрестностей Соледара. По его словам, после занятия Клещеевки важно было занять высоты вокруг этого населенного пункта, который на данный момент уже фактически контролируются вагнеровцами.
Ранее российские воска на Донецком направлении освободили населенные пункты Двуречье, Клещеевку и Лобковое. Потери ВСУ составили около 200 военнослужащих и десятки единиц техники.
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СВОАрмия и флотМинистерство обороны РФВСУ (Вооруженные силы Украины)Вооруженные силы РоссииДонецкая Народная Республика (ДНР)
 
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