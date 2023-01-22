https://crimea.ria.ru/20230122/armiya-rossii-zanyala-novye-rubezhi-na-zaporozhskom-napravlenii-1126521089.html

Армия России при наступлении заняла новые рубежи в Запорожской области

Армия России при наступлении заняла новые рубежи в Запорожской области - РИА Новости Крым, 22.01.2023

Армия России при наступлении заняла новые рубежи в Запорожской области

Российские военные в ходе наступления заняли новые выгодные позиции на Запорожском направлении. Об этом в воскресенье сообщили в Минобороны. РИА Новости Крым, 22.01.2023

2023-01-22T14:35

2023-01-22T14:35

2023-01-22T14:48

сво

министерство обороны рф

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 янв - РИА Новости Крым. Российские военные в ходе наступления заняли новые выгодные позиции на Запорожском направлении. Об этом в воскресенье сообщили в Минобороны.Наступление армии РоссииОтмечается, что за сутки на данном направлении украинские военные потеряла до 85-ти человек, боевую машину пехоты, две боевые бронированные машины, пикап, две гаубицы Д-20 и гаубицу Д-30. Кроме того, в районе населенного пункта Малиновка Запорожской области уничтожен склад артиллерийских боеприпасов ВСУ. "Оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил нанесено поражение пункту управления 128-й горно-штурмовой бригады ВСУ в районе населенного пункта Лежино Запорожской области, а также 74-м артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и военной технике в 119-ти районах", - уточняют в Минобороны.При этом российские средства противовоздушной обороны перехватили в Запорожской области американскую противорадиолокационную ракету HARM и сбили два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS.Читайте также на РИА Новости Крым:Володин предостерег Запад от поставок наступательного оружия Украине"Новая Отечественная война": Медведев дал определение СВОАртемовск готовятся взять в оперативное окружение – Пушилин

https://crimea.ria.ru/20230120/armiya-rossii-osvobodila-naselennyy-punkt-lobkovoe-v-zaporozhskoy-oblasti-1126495681.html

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сво, министерство обороны рф, вооруженные силы россии, запорожская область, всу (вооруженные силы украины), новости