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Армия России при наступлении заняла новые рубежи в Запорожской области
Армия России при наступлении заняла новые рубежи в Запорожской области - РИА Новости Крым, 22.01.2023
Армия России при наступлении заняла новые рубежи в Запорожской области
Российские военные в ходе наступления заняли новые выгодные позиции на Запорожском направлении. Об этом в воскресенье сообщили в Минобороны. РИА Новости Крым, 22.01.2023
2023-01-22T14:35
2023-01-22T14:35
2023-01-22T14:48
сво
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вооруженные силы россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 янв - РИА Новости Крым. Российские военные в ходе наступления заняли новые выгодные позиции на Запорожском направлении. Об этом в воскресенье сообщили в Минобороны.Наступление армии РоссииОтмечается, что за сутки на данном направлении украинские военные потеряла до 85-ти человек, боевую машину пехоты, две боевые бронированные машины, пикап, две гаубицы Д-20 и гаубицу Д-30. Кроме того, в районе населенного пункта Малиновка Запорожской области уничтожен склад артиллерийских боеприпасов ВСУ. "Оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил нанесено поражение пункту управления 128-й горно-штурмовой бригады ВСУ в районе населенного пункта Лежино Запорожской области, а также 74-м артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и военной технике в 119-ти районах", - уточняют в Минобороны.При этом российские средства противовоздушной обороны перехватили в Запорожской области американскую противорадиолокационную ракету HARM и сбили два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS.Читайте также на РИА Новости Крым:Володин предостерег Запад от поставок наступательного оружия Украине"Новая Отечественная война": Медведев дал определение СВОАртемовск готовятся взять в оперативное окружение – Пушилин
https://crimea.ria.ru/20230120/armiya-rossii-osvobodila-naselennyy-punkt-lobkovoe-v-zaporozhskoy-oblasti-1126495681.html
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сво, министерство обороны рф, вооруженные силы россии, запорожская область, всу (вооруженные силы украины), новости
Армия России при наступлении заняла новые рубежи в Запорожской области
Российские войска при наступлении заняли более выгодные позиции на Запорожском направлении
14:35 22.01.2023 (обновлено: 14:48 22.01.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 янв - РИА Новости Крым. Российские военные в ходе наступления заняли новые выгодные позиции на Запорожском направлении. Об этом в воскресенье сообщили в Минобороны.
"На Запорожском направлении в ходе наступательных действий подразделениями Восточного военного округа заняты более выгодные рубежи и позиции", - отмечается в сводке ведомства.
Наступление армии России
Отмечается, что за сутки на данном направлении украинские военные потеряла до 85-ти человек, боевую машину пехоты, две боевые бронированные машины, пикап, две гаубицы Д-20 и гаубицу Д-30.
Кроме того, в районе населенного пункта Малиновка Запорожской области уничтожен склад артиллерийских боеприпасов ВСУ.
"Оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил нанесено поражение пункту управления 128-й горно-штурмовой бригады ВСУ в районе населенного пункта Лежино Запорожской области, а также 74-м артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и военной технике в 119-ти районах", - уточняют в Минобороны.
При этом российские средства противовоздушной обороны перехватили в Запорожской области американскую противорадиолокационную ракету HARM и сбили два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS.
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