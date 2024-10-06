https://crimea.ria.ru/20241006/fpv-dron-atakoval-proizvodstvennoe-zdanie-v-shebekino-ranena-zhenschina-1140874662.html
FPV-дрон атаковал производственное здание в Шебекино: ранена женщина
FPV-дрон атаковал производственное здание в Шебекино: ранена женщина - РИА Новости Крым, 06.10.2024
FPV-дрон атаковал производственное здание в Шебекино: ранена женщина
Мирная жительница ранена при атаке дрона на Шебекино в Белгородской области. Об этом сообщает губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале. РИА Новости Крым, 06.10.2024
2024-10-06T10:25
2024-10-06T10:25
2024-10-06T10:25
вячеслав гладков
обстрелы белгородской области
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белгородская область
шебекино (город в белгородской области)
обстрелы всу
всу (вооруженные силы украины)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 окт - РИА Новости Крым. Мирная жительница ранена при атаке дрона на Шебекино в Белгородской области. Об этом сообщает губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.Гладков уточнил, что в результате атаки повреждена кровля здания. Кроме того, дронами было атаковано село Муром, в результате огнем уничтожен жилой дом, значительные повреждения получило еще одно домовладение. Информация о последствиях уточняется.Ранее Минобороны РФ сообщило, что дежурные средства ПВО за минувшую ночь уничтожили два украинских беспилотника над Курской и по одному - над Белгородской и Воронежской областями.Важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Дроны ВСУ атаковали Белогородскую область: ранены семь человекДва дома сгорели в Белгородской области после атаки дронов-камикадзеВСУ ударили по Белгородской области и ДНР – ранены мирные жители
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белгородская область
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вячеслав гладков, обстрелы белгородской области, белгород, белгородская область, шебекино (город в белгородской области), обстрелы всу, всу (вооруженные силы украины), fpv-дроны
FPV-дрон атаковал производственное здание в Шебекино: ранена женщина
В Шебекино ранена мирная жительница при атаке FPV-дрона на производственное здание