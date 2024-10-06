https://crimea.ria.ru/20241006/fpv-dron-atakoval-proizvodstvennoe-zdanie-v-shebekino-ranena-zhenschina-1140874662.html

FPV-дрон атаковал производственное здание в Шебекино: ранена женщина

FPV-дрон атаковал производственное здание в Шебекино: ранена женщина - РИА Новости Крым, 06.10.2024

FPV-дрон атаковал производственное здание в Шебекино: ранена женщина

Мирная жительница ранена при атаке дрона на Шебекино в Белгородской области. Об этом сообщает губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале. РИА Новости Крым, 06.10.2024

2024-10-06T10:25

2024-10-06T10:25

2024-10-06T10:25

вячеслав гладков

обстрелы белгородской области

белгород

белгородская область

шебекино (город в белгородской области)

обстрелы всу

всу (вооруженные силы украины)

fpv-дроны

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 окт - РИА Новости Крым. Мирная жительница ранена при атаке дрона на Шебекино в Белгородской области. Об этом сообщает губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.Гладков уточнил, что в результате атаки повреждена кровля здания. Кроме того, дронами было атаковано село Муром, в результате огнем уничтожен жилой дом, значительные повреждения получило еще одно домовладение. Информация о последствиях уточняется.Ранее Минобороны РФ сообщило, что дежурные средства ПВО за минувшую ночь уничтожили два украинских беспилотника над Курской и по одному - над Белгородской и Воронежской областями.Важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Дроны ВСУ атаковали Белогородскую область: ранены семь человекДва дома сгорели в Белгородской области после атаки дронов-камикадзеВСУ ударили по Белгородской области и ДНР – ранены мирные жители

белгород

белгородская область

шебекино (город в белгородской области)

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2024

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