https://crimea.ria.ru/20241004/dva-doma-sgoreli-v-belgorodskoy-oblasti-posle-ataki-dronov-kamikadze-1140844099.html

Два дома сгорели в Белгородской области после атаки дронов-камикадзе

Два дома сгорели в Белгородской области после атаки дронов-камикадзе - РИА Новости Крым, 04.10.2024

Два дома сгорели в Белгородской области после атаки дронов-камикадзе

Дроны-камикадзе в пятницу атаковали три населенных пункта в Белгородской области. В результате полностью сгорели два жилых дома, повреждены автобус и грузовик... РИА Новости Крым, 04.10.2024

2024-10-04T12:53

2024-10-04T12:53

2024-10-04T12:53

обстрелы белгородской области

белгородская область

происшествия

беспилотник (бпла, дрон)

вячеслав гладков

новости

обстрелы всу

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 окт - РИА Новости Крым. Дроны-камикадзе в пятницу атаковали три населенных пункта в Белгородской области. В результате полностью сгорели два жилых дома, повреждены автобус и грузовик. Об этом в Telegram-канале сообщает губернатор региона Вячеслав Гладков.По информации губернатора, в результате обстрела Шебекинского городского округа в селе Муром сгорели два жилых дома и пилорама."На участке автодороги Белгород — Шебекино — Волоконовка беспилотник атаковал движущийся грузовой автомобиль. Транспортное средство получило повреждение", - уточняет Вячеслав Гладков.По предварительной информации, пострадавших в результате атак нет. Данные о последствиях уточняются.Второго октября в селе Ясные Зори Белгородской области было атаковано сельхозпредприятие. В результате один мирный житель погиб и еще 13 получили ранения, в том числе тяжелые. На трассе Белгород — Шебекино — Волоконовка два дрона атаковали грузовики – один водитель погиб, второй получил тяжелые ранения.Важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ ударили по Белгородской области и ДНР – ранены мирные жителиХрам и братская могила разрушены ударом ВСУ в Белгородской областиДрон атаковал автобус в Шебекино – ранены четыре человека

белгородская область

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

обстрелы белгородской области, белгородская область, происшествия, беспилотник (бпла, дрон), вячеслав гладков, новости, обстрелы всу