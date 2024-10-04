https://crimea.ria.ru/20241004/dva-doma-sgoreli-v-belgorodskoy-oblasti-posle-ataki-dronov-kamikadze-1140844099.html
Два дома сгорели в Белгородской области после атаки дронов-камикадзе
Два дома сгорели в Белгородской области после атаки дронов-камикадзе - РИА Новости Крым, 04.10.2024
Два дома сгорели в Белгородской области после атаки дронов-камикадзе
Дроны-камикадзе в пятницу атаковали три населенных пункта в Белгородской области. В результате полностью сгорели два жилых дома, повреждены автобус и грузовик... РИА Новости Крым, 04.10.2024
2024-10-04T12:53
2024-10-04T12:53
2024-10-04T12:53
обстрелы белгородской области
белгородская область
происшествия
беспилотник (бпла, дрон)
вячеслав гладков
новости
обстрелы всу
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0a/04/1140843922_0:147:1136:786_1920x0_80_0_0_cb62814a2dcc92969389f4bd6b07fe01.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 окт - РИА Новости Крым. Дроны-камикадзе в пятницу атаковали три населенных пункта в Белгородской области. В результате полностью сгорели два жилых дома, повреждены автобус и грузовик. Об этом в Telegram-канале сообщает губернатор региона Вячеслав Гладков.По информации губернатора, в результате обстрела Шебекинского городского округа в селе Муром сгорели два жилых дома и пилорама."На участке автодороги Белгород — Шебекино — Волоконовка беспилотник атаковал движущийся грузовой автомобиль. Транспортное средство получило повреждение", - уточняет Вячеслав Гладков.По предварительной информации, пострадавших в результате атак нет. Данные о последствиях уточняются.Второго октября в селе Ясные Зори Белгородской области было атаковано сельхозпредприятие. В результате один мирный житель погиб и еще 13 получили ранения, в том числе тяжелые. На трассе Белгород — Шебекино — Волоконовка два дрона атаковали грузовики – один водитель погиб, второй получил тяжелые ранения.Важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ ударили по Белгородской области и ДНР – ранены мирные жителиХрам и братская могила разрушены ударом ВСУ в Белгородской областиДрон атаковал автобус в Шебекино – ранены четыре человека
белгородская область
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0a/04/1140843922_44:0:1092:786_1920x0_80_0_0_35d8ba10240869015136f3521d29d2ae.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
обстрелы белгородской области, белгородская область, происшествия, беспилотник (бпла, дрон), вячеслав гладков, новости, обстрелы всу
Два дома сгорели в Белгородской области после атаки дронов-камикадзе
При атаке дронов-камикадзе на Белгородскую область сгорели дома и поврежден микроавтобус