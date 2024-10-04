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Два дома сгорели в Белгородской области после атаки дронов-камикадзе - РИА Новости Крым, 04.10.2024
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Два дома сгорели в Белгородской области после атаки дронов-камикадзе
Два дома сгорели в Белгородской области после атаки дронов-камикадзе - РИА Новости Крым, 04.10.2024
Два дома сгорели в Белгородской области после атаки дронов-камикадзе
Дроны-камикадзе в пятницу атаковали три населенных пункта в Белгородской области. В результате полностью сгорели два жилых дома, повреждены автобус и грузовик... РИА Новости Крым, 04.10.2024
2024-10-04T12:53
2024-10-04T12:53
обстрелы белгородской области
белгородская область
происшествия
беспилотник (бпла, дрон)
вячеслав гладков
новости
обстрелы всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 окт - РИА Новости Крым. Дроны-камикадзе в пятницу атаковали три населенных пункта в Белгородской области. В результате полностью сгорели два жилых дома, повреждены автобус и грузовик. Об этом в Telegram-канале сообщает губернатор региона Вячеслав Гладков.По информации губернатора, в результате обстрела Шебекинского городского округа в селе Муром сгорели два жилых дома и пилорама."На участке автодороги Белгород — Шебекино — Волоконовка беспилотник атаковал движущийся грузовой автомобиль. Транспортное средство получило повреждение", - уточняет Вячеслав Гладков.По предварительной информации, пострадавших в результате атак нет. Данные о последствиях уточняются.Второго октября в селе Ясные Зори Белгородской области было атаковано сельхозпредприятие. В результате один мирный житель погиб и еще 13 получили ранения, в том числе тяжелые. На трассе Белгород — Шебекино — Волоконовка два дрона атаковали грузовики – один водитель погиб, второй получил тяжелые ранения.Важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ ударили по Белгородской области и ДНР – ранены мирные жителиХрам и братская могила разрушены ударом ВСУ в Белгородской областиДрон атаковал автобус в Шебекино – ранены четыре человека
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РИА Новости Крым
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обстрелы белгородской области, белгородская область, происшествия, беспилотник (бпла, дрон), вячеслав гладков, новости, обстрелы всу
Два дома сгорели в Белгородской области после атаки дронов-камикадзе

При атаке дронов-камикадзе на Белгородскую область сгорели дома и поврежден микроавтобус

12:53 04.10.2024
 
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава ГладковаПоследствия атаки дронов на Белгородскую область
Последствия атаки дронов на Белгородскую область
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 окт - РИА Новости Крым. Дроны-камикадзе в пятницу атаковали три населенных пункта в Белгородской области. В результате полностью сгорели два жилых дома, повреждены автобус и грузовик. Об этом в Telegram-канале сообщает губернатор региона Вячеслав Гладков.
"На въезде в село Нечаевка Белгородского района дрон-камикадзе атаковал микроавтобус — выбито стекло", - говорится в сообщении.
По информации губернатора, в результате обстрела Шебекинского городского округа в селе Муром сгорели два жилых дома и пилорама.
"На участке автодороги Белгород — Шебекино — Волоконовка беспилотник атаковал движущийся грузовой автомобиль. Транспортное средство получило повреждение", - уточняет Вячеслав Гладков.
По предварительной информации, пострадавших в результате атак нет. Данные о последствиях уточняются.
Второго октября в селе Ясные Зори Белгородской области было атаковано сельхозпредприятие. В результате один мирный житель погиб и еще 13 получили ранения, в том числе тяжелые. На трассе Белгород — Шебекино — Волоконовка два дрона атаковали грузовики – один водитель погиб, второй получил тяжелые ранения.
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Обстрелы Белгородской областиБелгородская областьПроисшествияБеспилотник (БПЛА, дрон)Вячеслав ГладковНовостиОбстрелы ВСУ
 
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