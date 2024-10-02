https://crimea.ria.ru/20241002/drony-atakovali-fury-na-trasse-iz-belgoroda-i-shebekino--est-pogibshiy-1140803376.html

Дроны атаковали фуры на трассе из Белгорода и Шебекино – есть погибший

Дроны атаковали фуры на трассе из Белгорода и Шебекино – есть погибший - РИА Новости Крым, 02.10.2024

Дроны атаковали фуры на трассе из Белгорода и Шебекино – есть погибший

Один водитель грузовика погиб и еще один ранен при атаке украинских FPV-дронов на трассу в Белгородской области. Об этом сообщил в среду губернатор региона... РИА Новости Крым, 02.10.2024

2024-10-02T15:19

2024-10-02T15:19

2024-10-02T15:19

белгород

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 окт - РИА Новости Крым. Один водитель грузовика погиб и еще один ранен при атаке украинских FPV-дронов на трассу в Белгородской области. Об этом сообщил в среду губернатор региона Вячеслав Гладков.Второй водитель, по его словам, госпитализирован с минно-взрывными ранениями и травмой головы. На месте работают оперативные службы.Эта атака ВСУ на Белгородскую область стала третьей за текущие сутки. Несколькими часами ранее в результате обстрела села Крапивное один мирный житель погиб, ранены двое детей и их матери. До этого четверо мирных жителей получили ранения в результате атаки украинских боевиков сел Тишанка и Черемошное в Белгородской области и города Дзержинска в ДНР.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Храм и братская могила разрушены ударом ВСУ в Белгородской областиМирный житель погиб после атаки дрона ВСУ в Белгородской областиВ Тихорецке развернули городок жизнеобеспечения для пострадавших

белгород

белгородская область

шебекино (город в белгородской области)

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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