Дроны атаковали фуры на трассе из Белгорода и Шебекино – есть погибший
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава ГладковаНа дороге Белгород - Шебекино дрон атаковал два грузовика
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 окт - РИА Новости Крым. Один водитель грузовика погиб и еще один ранен при атаке украинских FPV-дронов на трассу в Белгородской области. Об этом сообщил в среду губернатор региона Вячеслав Гладков.
"На участке автодороги Белгород — Шебекино — Волоконовка два FPV-дрона атаковали движущиеся по дороге два грузовых автомобиля. В результате вражеской атаки погиб водитель одной из машин", - написал Гладков в своем Telegram-канале.
Второй водитель, по его словам, госпитализирован с минно-взрывными ранениями и травмой головы. На месте работают оперативные службы.
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава ГладковаНа дороге Белгород - Шебекино дрон атаковал два грузовика
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова
На дороге Белгород - Шебекино дрон атаковал два грузовика
Эта атака ВСУ на Белгородскую область стала третьей за текущие сутки. Несколькими часами ранее в результате обстрела села Крапивное один мирный житель погиб, ранены двое детей и их матери. До этого четверо мирных жителей получили ранения в результате атаки украинских боевиков сел Тишанка и Черемошное в Белгородской области и города Дзержинска в ДНР.
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