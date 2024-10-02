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Дроны атаковали фуры на трассе из Белгорода и Шебекино – есть погибший - РИА Новости Крым, 02.10.2024
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Дроны атаковали фуры на трассе из Белгорода и Шебекино – есть погибший
Дроны атаковали фуры на трассе из Белгорода и Шебекино – есть погибший - РИА Новости Крым, 02.10.2024
Дроны атаковали фуры на трассе из Белгорода и Шебекино – есть погибший
Один водитель грузовика погиб и еще один ранен при атаке украинских FPV-дронов на трассу в Белгородской области. Об этом сообщил в среду губернатор региона... РИА Новости Крым, 02.10.2024
2024-10-02T15:19
2024-10-02T15:19
белгород
обстрелы белгородской области
белгородская область
шебекино (город в белгородской области)
вячеслав гладков
происшествия
обстрелы всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 окт - РИА Новости Крым. Один водитель грузовика погиб и еще один ранен при атаке украинских FPV-дронов на трассу в Белгородской области. Об этом сообщил в среду губернатор региона Вячеслав Гладков.Второй водитель, по его словам, госпитализирован с минно-взрывными ранениями и травмой головы. На месте работают оперативные службы.Эта атака ВСУ на Белгородскую область стала третьей за текущие сутки. Несколькими часами ранее в результате обстрела села Крапивное один мирный житель погиб, ранены двое детей и их матери. До этого четверо мирных жителей получили ранения в результате атаки украинских боевиков сел Тишанка и Черемошное в Белгородской области и города Дзержинска в ДНР.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Храм и братская могила разрушены ударом ВСУ в Белгородской областиМирный житель погиб после атаки дрона ВСУ в Белгородской областиВ Тихорецке развернули городок жизнеобеспечения для пострадавших
белгород
белгородская область
шебекино (город в белгородской области)
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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белгород, обстрелы белгородской области, белгородская область, шебекино (город в белгородской области), вячеслав гладков, происшествия, обстрелы всу, беспилотник (бпла, дрон), новости

Дроны атаковали фуры на трассе из Белгорода и Шебекино – есть погибший

15:19 02.10.2024
 
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава ГладковаНа дороге Белгород - Шебекино дрон атаковал два грузовика
На дороге Белгород - Шебекино дрон атаковал два грузовика
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 окт - РИА Новости Крым. Один водитель грузовика погиб и еще один ранен при атаке украинских FPV-дронов на трассу в Белгородской области. Об этом сообщил в среду губернатор региона Вячеслав Гладков.
"На участке автодороги Белгород — Шебекино — Волоконовка два FPV-дрона атаковали движущиеся по дороге два грузовых автомобиля. В результате вражеской атаки погиб водитель одной из машин", - написал Гладков в своем Telegram-канале.
Второй водитель, по его словам, госпитализирован с минно-взрывными ранениями и травмой головы. На месте работают оперативные службы.
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава ГладковаНа дороге Белгород - Шебекино дрон атаковал два грузовика
На дороге Белгород - Шебекино дрон атаковал два грузовика
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова
На дороге Белгород - Шебекино дрон атаковал два грузовика
Эта атака ВСУ на Белгородскую область стала третьей за текущие сутки. Несколькими часами ранее в результате обстрела села Крапивное один мирный житель погиб, ранены двое детей и их матери. До этого четверо мирных жителей получили ранения в результате атаки украинских боевиков сел Тишанка и Черемошное в Белгородской области и города Дзержинска в ДНР.
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БелгородОбстрелы Белгородской областиБелгородская областьШебекино (город в Белгородской области)Вячеслав ГладковПроисшествияОбстрелы ВСУБеспилотник (БПЛА, дрон)Новости
 
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