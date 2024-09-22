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В Тихорецке развернули городок жизнеобеспечения для пострадавших - РИА Новости Крым, 22.09.2024
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В Тихорецке развернули городок жизнеобеспечения для пострадавших
В Тихорецке развернули городок жизнеобеспечения для пострадавших - РИА Новости Крым, 22.09.2024
В Тихорецке развернули городок жизнеобеспечения для пострадавших
В Тихорецке на Кубани, где после атаки БПЛА действует локальный режим ЧС, создали городок жизнеобеспечения для пострадавшего населения. Об этом сообщает МЧС... РИА Новости Крым, 22.09.2024
2024-09-22T14:34
2024-09-22T14:34
кубань
краснодарский край
происшествия
обстрелы всу
всу (вооруженные силы украины)
беспилотник (бпла, дрон)
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 сен – РИА Новости Крым. В Тихорецке на Кубани, где после атаки БПЛА действует локальный режим ЧС, создали городок жизнеобеспечения для пострадавшего населения. Об этом сообщает МЧС Краснодарского края.По информации МЧС Краснодарского края, пункт временного размещения организован на территории, которая прилегает к детской спортивной школе "Альтаир". В нем также предусмотрена административная палатка для регистрации населения и размещения медицинского пункта."Для обеспечения питанием спасателей на базе стадиона было организовано порционное привозное питание. В случае необходимости в городке смогут разместить людей, пострадавших от ЧС", - утоняют в министерстве.Накануне после падения обломков сбитых дронов в Тихорецком районе вспыхнул сильный пожар, началась детонация взрывоопасных предметов. К вечеру был введен локальный режим ЧС для организации помощи людям.В воскресенье в Тихорецке был введен временный запрет на проведение полевых работ. Решение Оперштаба касается зоны в 10 км от места ЧП и будет действовать до окончания обследования территории на наличие взрывоопасных предметов.Читайте также на РИА Новости Крым:13 человек попали в больницы с ранениями после атаки дронов на ТоропецНад Крымом и Азовским морем сбили 17 беспилотников15 беспилотников сбиты над регионами РФ - шесть из них над Азовском морем
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РИА Новости Крым
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кубань, краснодарский край, происшествия, обстрелы всу, всу (вооруженные силы украины), беспилотник (бпла, дрон), новости
В Тихорецке развернули городок жизнеобеспечения для пострадавших

Городок жизнеобеспечения для пострадавшего населения развернули в Тихорецке на Кубани

14:34 22.09.2024
 
© Пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краюВ Тихорецке создан городок жизнеобеспечения для пострадавшего населения
В Тихорецке создан городок жизнеобеспечения для пострадавшего населения
© Пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 сен – РИА Новости Крым. В Тихорецке на Кубани, где после атаки БПЛА действует локальный режим ЧС, создали городок жизнеобеспечения для пострадавшего населения. Об этом сообщает МЧС Краснодарского края.

"Палаточный городок способен вместить до 270 человек. Он состоит из палаток различной вместимости - от 9 до 14 человек. Каждая палатка оснащена раскладными кроватями, матрасами, подушками и постельным бельем. Также предусмотрены печи для обогрева помещений", - говорится в сообщении.

По информации МЧС Краснодарского края, пункт временного размещения организован на территории, которая прилегает к детской спортивной школе "Альтаир". В нем также предусмотрена административная палатка для регистрации населения и размещения медицинского пункта.
"Для обеспечения питанием спасателей на базе стадиона было организовано порционное привозное питание. В случае необходимости в городке смогут разместить людей, пострадавших от ЧС", - утоняют в министерстве.
Накануне после падения обломков сбитых дронов в Тихорецком районе вспыхнул сильный пожар, началась детонация взрывоопасных предметов. К вечеру был введен локальный режим ЧС для организации помощи людям.
В воскресенье в Тихорецке был введен временный запрет на проведение полевых работ. Решение Оперштаба касается зоны в 10 км от места ЧП и будет действовать до окончания обследования территории на наличие взрывоопасных предметов.
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