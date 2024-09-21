https://crimea.ria.ru/20240921/v-tikhoretskom-rayone-kubani-vveli-lokalnyy-rezhim-chs-posle-ataki-bpla-1140513799.html

В Тихорецком районе Кубани ввели локальный режим ЧС после атаки БПЛА

В Тихорецком районе Кубани ввели локальный режим ЧС после атаки БПЛА - РИА Новости Крым, 21.09.2024

В Тихорецком районе Кубани ввели локальный режим ЧС после атаки БПЛА

Локальный режим ЧС введен в Тихорецком районе Кубани для организации помощи людям, сейчас населению ничего не угрожает, сообщил губернатор региона Вениамин... РИА Новости Крым, 21.09.2024

2024-09-21T18:52

2024-09-21T18:52

2024-09-21T18:52

алексей кондратьев

всу (вооруженные силы украины)

беспилотник (бпла, дрон)

режим чс

кубань

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 сен - РИА Новости Крым. Локальный режим ЧС введен в Тихорецком районе Кубани для организации помощи людям, сейчас населению ничего не угрожает, сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев в Telegram-канале.Ранее губернатор Кубани Вениамин Кондратьев заявил в своем Telegram-канале, что два беспилотника подавлены в Тихорецком районе. Из-за падения обломков возник пожар, перешедший на взрывоопасные предметы, началась детонация. В целях безопасности проводится временная эвакуация жителей поселка, находящегося рядом с местом возгорания, в ближайшие населенные пункты, в Тихорецке развернут пункт временного размещения. Власти также сообщали, что въезд в Тихорецкий район по автодороге со стороны Выселковского района временно перекрыли, въезд в Тихорецк и выезд из него открыты через федеральную автодорогу "Ростов - Махачкала"."В Тихорецком районе продолжают работу экстренные и специальные службы. Глава муниципалитета Анатолий Перепелин доложил, что введен локальный режим ЧС для организации помощи людям и оперативного решения всех вопросов, связанных с происшествием. Важно, что сейчас населению ничего не угрожает. Однако требуется время, чтобы провести полную проверку территории", - написал Кондратьев.Для наиболее комфорта жителей района перевезли из пунктов временного размещения в гостиницы, в Тихорецком районе 62 человека и Выселковском - 39."Остальная часть граждан уехали к родственникам. В гостиницах также предусмотрена психологическая и медицинская помощь, горячее питание", - сказал глава Кубани.В ночь на субботу была отражена массированная атака на регионы России. Дроны были уничтожены над Крымом, Азовским морем, а также над Краснодарским краем, Брянской, Калужской, Тверской, Белгородской, Смоленской и Курской областями.В Тверской области после атаки был эвакуирован вокзал и приостановлено движение по федеральной трассе М-9.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:1200 человек эвакуированы из Тихорецкого района Кубани после атаки дроновНад Крымом и Азовским морем сбили 17 беспилотниковИдет эвакуация жителей – на Кубани после атаки дронов началась детонация

https://crimea.ria.ru/20231127/chto-oznachaet-rezhim-chs---spravka-1133120687.html

кубань

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алексей кондратьев, всу (вооруженные силы украины), беспилотник (бпла, дрон), режим чс, кубань, новости