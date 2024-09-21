https://crimea.ria.ru/20240921/v-tverskoy-oblasti-posle-ataki-dronov-evakuirovan-vokzal-1140507400.html

В Тверской области после атаки дронов эвакуирован вокзал

В Тверской области после атаки дронов эвакуирован вокзал - РИА Новости Крым, 21.09.2024

В Тверской области после атаки дронов эвакуирован вокзал

Пассажиры вокзала и персонал станции Старая Торопа в Тверской области в субботу эвакуированы после атаки беспилотников. Об этом сообщается в официальном... РИА Новости Крым, 21.09.2024

2024-09-21T10:13

2024-09-21T10:13

2024-09-21T10:13

тверская область

происшествия

беспилотник (бпла, дрон)

эвакуация

общество

новости

обстрелы всу

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 сен - РИА Новости Крым. Пассажиры вокзала и персонал станции Старая Торопа в Тверской области в субботу эвакуированы после атаки беспилотников. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале Октябрьской железной дороги.В связи с происшествием пассажирский поезд № 63 сообщением Москва – Псков отправлен альтернативным маршрутом и следует с задержкой около двух часов. Ряд поездов также следуют с опозданием и по укороченным маршрутам.Как сообщает пресс-служба администрации Тверской области со ссылкой на губернатора Игоря Руденю, дроны были сбиты на юго-западе области. Сейчас на месте работают специалисты экстренных служб и представители местной администрации.В течение ночи силы ПВО перехватили и уничтожили 101 беспилотник самолетного типа над регионам России, сообщали ранее в Минобороны. Утром в субботу губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что после падения обломков сбитых дронов в Тихорецком районе Кубани вспыхнул сильный пожар, после которого началась детонация взрывоопасных предметов. Было принято решение эвакуировать жителей близлежащих поселков в целях безопасности.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:13 человек попали в больницы с ранениями после атаки дронов на ТоропецНад Крымом и Азовским морем сбили 17 беспилотниковВ Тверской области объявлена частичная эвакуация из-за атаки дронов

тверская область

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

тверская область, происшествия, беспилотник (бпла, дрон), эвакуация, общество, новости, обстрелы всу