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В Тверской области после атаки дронов эвакуирован вокзал - РИА Новости Крым, 21.09.2024
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В Тверской области после атаки дронов эвакуирован вокзал
В Тверской области после атаки дронов эвакуирован вокзал - РИА Новости Крым, 21.09.2024
В Тверской области после атаки дронов эвакуирован вокзал
Пассажиры вокзала и персонал станции Старая Торопа в Тверской области в субботу эвакуированы после атаки беспилотников. Об этом сообщается в официальном... РИА Новости Крым, 21.09.2024
2024-09-21T10:13
2024-09-21T10:13
тверская область
происшествия
беспилотник (бпла, дрон)
эвакуация
общество
новости
обстрелы всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 сен - РИА Новости Крым. Пассажиры вокзала и персонал станции Старая Торопа в Тверской области в субботу эвакуированы после атаки беспилотников. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале Октябрьской железной дороги.В связи с происшествием пассажирский поезд № 63 сообщением Москва – Псков отправлен альтернативным маршрутом и следует с задержкой около двух часов. Ряд поездов также следуют с опозданием и по укороченным маршрутам.Как сообщает пресс-служба администрации Тверской области со ссылкой на губернатора Игоря Руденю, дроны были сбиты на юго-западе области. Сейчас на месте работают специалисты экстренных служб и представители местной администрации.В течение ночи силы ПВО перехватили и уничтожили 101 беспилотник самолетного типа над регионам России, сообщали ранее в Минобороны. Утром в субботу губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что после падения обломков сбитых дронов в Тихорецком районе Кубани вспыхнул сильный пожар, после которого началась детонация взрывоопасных предметов. Было принято решение эвакуировать жителей близлежащих поселков в целях безопасности.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:13 человек попали в больницы с ранениями после атаки дронов на ТоропецНад Крымом и Азовским морем сбили 17 беспилотниковВ Тверской области объявлена частичная эвакуация из-за атаки дронов
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РИА Новости Крым
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тверская область, происшествия, беспилотник (бпла, дрон), эвакуация, общество, новости, обстрелы всу
В Тверской области после атаки дронов эвакуирован вокзал

Пассажиры и персонал вокзала станции Старая Торопа эвакуированы после атаки дронов

10:13 21.09.2024
 
© РИА Новости КрымВокзал
Вокзал - РИА Новости, 1920, 21.09.2024
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 сен - РИА Новости Крым. Пассажиры вокзала и персонал станции Старая Торопа в Тверской области в субботу эвакуированы после атаки беспилотников. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале Октябрьской железной дороги.
"21 сентября, в 2:42 в связи с инцидентом в районе железнодорожной станции Старая Торопа в Тверской области была произведена эвакуация пассажиров вокзала и персонала. По предварительной информации, пострадавших и повреждений инфраструктуры нет", - сказанов сообщении.
В связи с происшествием пассажирский поезд № 63 сообщением Москва – Псков отправлен альтернативным маршрутом и следует с задержкой около двух часов. Ряд поездов также следуют с опозданием и по укороченным маршрутам.
Как сообщает пресс-служба администрации Тверской области со ссылкой на губернатора Игоря Руденю, дроны были сбиты на юго-западе области. Сейчас на месте работают специалисты экстренных служб и представители местной администрации.
В течение ночи силы ПВО перехватили и уничтожили 101 беспилотник самолетного типа над регионам России, сообщали ранее в Минобороны.
Утром в субботу губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что после падения обломков сбитых дронов в Тихорецком районе Кубани вспыхнул сильный пожар, после которого началась детонация взрывоопасных предметов. Было принято решение эвакуировать жителей близлежащих поселков в целях безопасности.
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Тверская областьПроисшествияБеспилотник (БПЛА, дрон)ЭвакуацияОбществоНовостиОбстрелы ВСУ
 
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