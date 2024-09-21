В Тверской области после атаки дронов эвакуирован вокзал
Пассажиры и персонал вокзала станции Старая Торопа эвакуированы после атаки дронов
© РИА Новости КрымВокзал
© РИА Новости Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 сен - РИА Новости Крым. Пассажиры вокзала и персонал станции Старая Торопа в Тверской области в субботу эвакуированы после атаки беспилотников. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале Октябрьской железной дороги.
"21 сентября, в 2:42 в связи с инцидентом в районе железнодорожной станции Старая Торопа в Тверской области была произведена эвакуация пассажиров вокзала и персонала. По предварительной информации, пострадавших и повреждений инфраструктуры нет", - сказанов сообщении.
В связи с происшествием пассажирский поезд № 63 сообщением Москва – Псков отправлен альтернативным маршрутом и следует с задержкой около двух часов. Ряд поездов также следуют с опозданием и по укороченным маршрутам.
Как сообщает пресс-служба администрации Тверской области со ссылкой на губернатора Игоря Руденю, дроны были сбиты на юго-западе области. Сейчас на месте работают специалисты экстренных служб и представители местной администрации.
В течение ночи силы ПВО перехватили и уничтожили 101 беспилотник самолетного типа над регионам России, сообщали ранее в Минобороны.
Утром в субботу губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что после падения обломков сбитых дронов в Тихорецком районе Кубани вспыхнул сильный пожар, после которого началась детонация взрывоопасных предметов. Было принято решение эвакуировать жителей близлежащих поселков в целях безопасности.
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