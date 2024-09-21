Атака дронов на Тверскую область – что известно к этому часу
Обломки дронов упали рядом с федеральной трассой М-9 в Тверской области - власти
© РИА Новости . Константин Чалабов / Перейти в фотобанкХрам Святого Равноапостольного Великого князя Владимира в Удомле
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 сен - РИА Новости Крым. В Тверской области после атаки беспилотников временно перекрывали федеральную трассу М-9, пострадавших нет, эвакуация мирного населения не потребовалась. Ликвидация последствий продолжается. Об этом сообщил губернатор региона Игорь Руденя.
В субботу утром дроны были сбиты на юго-западе области. После атаки были эвакуированы пассажиры вокзала и персонал станции Старая Торопа в Тверской области. Обошлось без пострадавших и повреждений инфраструктуры, в связи с происшествием были задержаны пассажирские поезда.
По его словам, после воздушной атаки обломки беспилотников упали рядом с федеральной трассой М-9. Движение по магистрали перекрыли для проведения обследования.
"Движение по федеральной трассе М-9 к этому времени полностью восстановлено", - цитирует губернатора Telegram-канал администрации.
Специалисты Минобороны устраняют последствия атаки, это может занять около двух часов, уточнил Руденя. Эвакуация жителей города Торопца не потребовалась.
В течение ночи силы ПВО перехватили и уничтожили 101 беспилотник самолетного типа над регионам России, сообщали ранее в Минобороны. Утром в субботу губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что после падения обломков сбитых дронов в Тихорецком районе Кубани вспыхнул сильный пожар, после которого началась детонация взрывоопасных предметов. Было принято решение эвакуировать жителей близлежащих поселков в целях безопасности.
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