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Атака дронов на Тверскую область – что известно к этому часу - РИА Новости Крым, 21.09.2024
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Атака дронов на Тверскую область – что известно к этому часу
Атака дронов на Тверскую область – что известно к этому часу - РИА Новости Крым, 21.09.2024
Атака дронов на Тверскую область – что известно к этому часу
В Тверской области после атаки беспилотников временно перекрывали федеральную трассу М-9, пострадавших нет, эвакуация мирного населения не потребовалась... РИА Новости Крым, 21.09.2024
2024-09-21T12:36
2024-09-21T12:36
тверская область
происшествия
обстрелы всу
беспилотник (бпла, дрон)
логистика
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 сен - РИА Новости Крым. В Тверской области после атаки беспилотников временно перекрывали федеральную трассу М-9, пострадавших нет, эвакуация мирного населения не потребовалась. Ликвидация последствий продолжается. Об этом сообщил губернатор региона Игорь Руденя.В субботу утром дроны были сбиты на юго-западе области. После атаки были эвакуированы пассажиры вокзала и персонал станции Старая Торопа в Тверской области. Обошлось без пострадавших и повреждений инфраструктуры, в связи с происшествием были задержаны пассажирские поезда.По его словам, после воздушной атаки обломки беспилотников упали рядом с федеральной трассой М-9. Движение по магистрали перекрыли для проведения обследования.Специалисты Минобороны устраняют последствия атаки, это может занять около двух часов, уточнил Руденя. Эвакуация жителей города Торопца не потребовалась.В течение ночи силы ПВО перехватили и уничтожили 101 беспилотник самолетного типа над регионам России, сообщали ранее в Минобороны. Утром в субботу губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что после падения обломков сбитых дронов в Тихорецком районе Кубани вспыхнул сильный пожар, после которого началась детонация взрывоопасных предметов. Было принято решение эвакуировать жителей близлежащих поселков в целях безопасности.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:13 человек попали в больницы с ранениями после атаки дронов на ТоропецДоступ в атакованный дронами город Торопец открыт1200 человек эвакуированы из Тихорецкого района Кубани после атаки дронов
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Новости
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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тверская область, происшествия, обстрелы всу, беспилотник (бпла, дрон), логистика, новости
Атака дронов на Тверскую область – что известно к этому часу

Обломки дронов упали рядом с федеральной трассой М-9 в Тверской области - власти

12:36 21.09.2024
 
© РИА Новости . Константин Чалабов / Перейти в фотобанкХрам Святого Равноапостольного Великого князя Владимира в Удомле
Храм Святого Равноапостольного Великого князя Владимира в Удомле - РИА Новости, 1920, 21.09.2024
© РИА Новости . Константин Чалабов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 сен - РИА Новости Крым. В Тверской области после атаки беспилотников временно перекрывали федеральную трассу М-9, пострадавших нет, эвакуация мирного населения не потребовалась. Ликвидация последствий продолжается. Об этом сообщил губернатор региона Игорь Руденя.
В субботу утром дроны были сбиты на юго-западе области. После атаки были эвакуированы пассажиры вокзала и персонал станции Старая Торопа в Тверской области. Обошлось без пострадавших и повреждений инфраструктуры, в связи с происшествием были задержаны пассажирские поезда.
По его словам, после воздушной атаки обломки беспилотников упали рядом с федеральной трассой М-9. Движение по магистрали перекрыли для проведения обследования.

"Движение по федеральной трассе М-9 к этому времени полностью восстановлено", - цитирует губернатора Telegram-канал администрации.

Специалисты Минобороны устраняют последствия атаки, это может занять около двух часов, уточнил Руденя. Эвакуация жителей города Торопца не потребовалась.
В течение ночи силы ПВО перехватили и уничтожили 101 беспилотник самолетного типа над регионам России, сообщали ранее в Минобороны. Утром в субботу губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что после падения обломков сбитых дронов в Тихорецком районе Кубани вспыхнул сильный пожар, после которого началась детонация взрывоопасных предметов. Было принято решение эвакуировать жителей близлежащих поселков в целях безопасности.
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