https://crimea.ria.ru/20240921/ataka-dronov-na-tverskuyu-oblast--chto-izvestno-k-etomu-chasu-1140509177.html

Атака дронов на Тверскую область – что известно к этому часу

Атака дронов на Тверскую область – что известно к этому часу - РИА Новости Крым, 21.09.2024

Атака дронов на Тверскую область – что известно к этому часу

В Тверской области после атаки беспилотников временно перекрывали федеральную трассу М-9, пострадавших нет, эвакуация мирного населения не потребовалась... РИА Новости Крым, 21.09.2024

2024-09-21T12:36

2024-09-21T12:36

2024-09-21T12:36

тверская область

происшествия

обстрелы всу

беспилотник (бпла, дрон)

логистика

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 сен - РИА Новости Крым. В Тверской области после атаки беспилотников временно перекрывали федеральную трассу М-9, пострадавших нет, эвакуация мирного населения не потребовалась. Ликвидация последствий продолжается. Об этом сообщил губернатор региона Игорь Руденя.В субботу утром дроны были сбиты на юго-западе области. После атаки были эвакуированы пассажиры вокзала и персонал станции Старая Торопа в Тверской области. Обошлось без пострадавших и повреждений инфраструктуры, в связи с происшествием были задержаны пассажирские поезда.По его словам, после воздушной атаки обломки беспилотников упали рядом с федеральной трассой М-9. Движение по магистрали перекрыли для проведения обследования.Специалисты Минобороны устраняют последствия атаки, это может занять около двух часов, уточнил Руденя. Эвакуация жителей города Торопца не потребовалась.В течение ночи силы ПВО перехватили и уничтожили 101 беспилотник самолетного типа над регионам России, сообщали ранее в Минобороны. Утром в субботу губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что после падения обломков сбитых дронов в Тихорецком районе Кубани вспыхнул сильный пожар, после которого началась детонация взрывоопасных предметов. Было принято решение эвакуировать жителей близлежащих поселков в целях безопасности.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:13 человек попали в больницы с ранениями после атаки дронов на ТоропецДоступ в атакованный дронами город Торопец открыт1200 человек эвакуированы из Тихорецкого района Кубани после атаки дронов

тверская область

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

тверская область, происшествия, обстрелы всу, беспилотник (бпла, дрон), логистика, новости