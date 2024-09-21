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1200 человек эвакуированы из Тихорецкого района Кубани после атаки дронов - РИА Новости Крым, 21.09.2024
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1200 человек эвакуированы из Тихорецкого района Кубани после атаки дронов
1200 человек эвакуированы из Тихорецкого района Кубани после атаки дронов - РИА Новости Крым, 21.09.2024
1200 человек эвакуированы из Тихорецкого района Кубани после атаки дронов
Из Тихорецкого района Краснодарского края эвакуировано 1200 жителей. Об этом сообщил губернатор края Вениамин Кондратьев. РИА Новости Крым, 21.09.2024
2024-09-21T11:38
2024-09-21T11:49
краснодарский край
вениамин кондратьев
происшествия
беспилотник (бпла, дрон)
кубань
эвакуация
детонация
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 сен - РИА Новости Крым. Из Тихорецкого района Краснодарского края эвакуировано 1200 жителей. Об этом сообщил губернатор края Вениамин Кондратьев.В ночь на субботу Тихорецкий район был атакован беспилотниками. После падения обломков вспыхнул пожар и началась детонация. Пострадавших нет, но в целях безопасности власти приняли решение начать эвакуацию населения.На месте происшествия работают экстренные и специальные службы. Въезд в Тихорецкий район со стороны Выселковского района временно перекрыт, добавил губернатор. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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краснодарский край, вениамин кондратьев, происшествия, беспилотник (бпла, дрон), кубань, эвакуация, детонация, новости
1200 человек эвакуированы из Тихорецкого района Кубани после атаки дронов

1200 жителей Тихорецкого района Кубани эвакуированы после атаки дронов и детонации

11:38 21.09.2024 (обновлено: 11:49 21.09.2024)
 
© РИА Новости . Макс Ветров / Перейти в фотобанкЭвакуация жителей
Эвакуация жителей - РИА Новости, 1920, 21.09.2024
© РИА Новости . Макс Ветров
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 сен - РИА Новости Крым. Из Тихорецкого района Краснодарского края эвакуировано 1200 жителей. Об этом сообщил губернатор края Вениамин Кондратьев.
В ночь на субботу Тихорецкий район был атакован беспилотниками. После падения обломков вспыхнул пожар и началась детонация. Пострадавших нет, но в целях безопасности власти приняли решение начать эвакуацию населения.
"Для эвакуации из муниципалитета задействовано 17 автобусов. Более 150 человек сейчас находятся в четырех пунктах временного размещения — в Тихорецком и Выселковском районах. Готовы к размещению жителей еще несколько пунктов. Всем предоставлено горячее питание, работают медики, волонтеры, психологи", - написал Кондратьев.
На месте происшествия работают экстренные и специальные службы.
Въезд в Тихорецкий район со стороны Выселковского района временно перекрыт, добавил губернатор.
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Вокзал - РИА Новости, 1920, 21.09.2024
10:13
В Тверской области после атаки дронов эвакуирован вокзал
 
Краснодарский крайВениамин КондратьевПроисшествияБеспилотник (БПЛА, дрон)КубаньЭвакуацияДетонацияНовости
 
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