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1200 человек эвакуированы из Тихорецкого района Кубани после атаки дронов
1200 человек эвакуированы из Тихорецкого района Кубани после атаки дронов - РИА Новости Крым, 21.09.2024
1200 человек эвакуированы из Тихорецкого района Кубани после атаки дронов
Из Тихорецкого района Краснодарского края эвакуировано 1200 жителей. Об этом сообщил губернатор края Вениамин Кондратьев. РИА Новости Крым, 21.09.2024
2024-09-21T11:38
2024-09-21T11:38
2024-09-21T11:49
краснодарский край
вениамин кондратьев
происшествия
беспилотник (бпла, дрон)
кубань
эвакуация
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новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 сен - РИА Новости Крым. Из Тихорецкого района Краснодарского края эвакуировано 1200 жителей. Об этом сообщил губернатор края Вениамин Кондратьев.В ночь на субботу Тихорецкий район был атакован беспилотниками. После падения обломков вспыхнул пожар и началась детонация. Пострадавших нет, но в целях безопасности власти приняли решение начать эвакуацию населения.На месте происшествия работают экстренные и специальные службы. Въезд в Тихорецкий район со стороны Выселковского района временно перекрыт, добавил губернатор. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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краснодарский край, вениамин кондратьев, происшествия, беспилотник (бпла, дрон), кубань, эвакуация, детонация, новости
1200 человек эвакуированы из Тихорецкого района Кубани после атаки дронов
1200 жителей Тихорецкого района Кубани эвакуированы после атаки дронов и детонации
11:38 21.09.2024 (обновлено: 11:49 21.09.2024)