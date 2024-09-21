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Ракетная опасность в Севастополе – угроза баллистики - РИА Новости Крым, 21.09.2024
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Ракетная опасность в Севастополе – угроза баллистики
Ракетная опасность в Севастополе – угроза баллистики - РИА Новости Крым, 21.09.2024
Ракетная опасность в Севастополе – угроза баллистики
В Севастополе объявили воздушную тревогу. Людей призвали срочно пройти в укрытия или безопасные места, не покидать дома. Информацию об этом разместил в... РИА Новости Крым, 21.09.2024
2024-09-21T19:16
2024-09-21T19:16
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михаил развожаев
безопасность республики крым и севастополя
воздушная тревога в севастополе
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 сен – РИА Новости Крым. В Севастополе объявили воздушную тревогу. Людей призвали срочно пройти в укрытия или безопасные места, не покидать дома. Информацию об этом разместил в Telegram-канале губернатор Михаил Развожаев.После атаки украинских боевиков с применением ракет ATACAMS, в результате которой на пляже погибли и были ранены люди, в том числе дети, власти приняли решение доработать систему оповещения в городе с учетом опасности обстрела со стороны ВСУ баллистическим ракетами.В начале июля в системе оповещения Севастополя появился новый сигнал "Баллистика!". Он транслируется по всем каналам связи при поступлении информации от военных и звучит особым образом. Этот сигнал означает, что нужно за 1-2 минуты укрыться в безопасном месте.Кроме того, принят еще ряд решений по усилению мер безопасности. В частности, одно из них касается возведения в Севастополе более 600 бетонных укрытий блиндажного типа.
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Новости
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РИА Новости Крым
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севастополь, крым, новости крыма, новости, михаил развожаев, безопасность республики крым и севастополя, воздушная тревога в севастополе
Ракетная опасность в Севастополе – угроза баллистики

Сигнал воздушной тревоги звучит в Севастополе

19:16 21.09.2024
 
© РИА Новости КрымВоздушная тревога
Воздушная тревога - РИА Новости, 1920, 21.09.2024
© РИА Новости Крым
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 сен – РИА Новости Крым. В Севастополе объявили воздушную тревогу. Людей призвали срочно пройти в укрытия или безопасные места, не покидать дома. Информацию об этом разместил в Telegram-канале губернатор Михаил Развожаев.
"Внимание всем. Баллистика! Срочно принять меры безопасности", – написал губернатор.
После атаки украинских боевиков с применением ракет ATACAMS, в результате которой на пляже погибли и были ранены люди, в том числе дети, власти приняли решение доработать систему оповещения в городе с учетом опасности обстрела со стороны ВСУ баллистическим ракетами.
В начале июля в системе оповещения Севастополя появился новый сигнал "Баллистика!". Он транслируется по всем каналам связи при поступлении информации от военных и звучит особым образом. Этот сигнал означает, что нужно за 1-2 минуты укрыться в безопасном месте.
Кроме того, принят еще ряд решений по усилению мер безопасности. В частности, одно из них касается возведения в Севастополе более 600 бетонных укрытий блиндажного типа.
СевастопольКрымНовости КрымаНовостиМихаил РазвожаевБезопасность Республики Крым и СевастополяВоздушная тревога в Севастополе
 
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