https://crimea.ria.ru/20240921/raketnaya-opasnost-v-sevastopole--ugroza-ballistiki-1139842934.html
Ракетная опасность в Севастополе – угроза баллистики
Ракетная опасность в Севастополе – угроза баллистики - РИА Новости Крым, 21.09.2024
Ракетная опасность в Севастополе – угроза баллистики
В Севастополе объявили воздушную тревогу. Людей призвали срочно пройти в укрытия или безопасные места, не покидать дома. Информацию об этом разместил в... РИА Новости Крым, 21.09.2024
2024-09-21T19:16
2024-09-21T19:16
2024-09-21T19:16
севастополь
крым
новости крыма
новости
михаил развожаев
безопасность республики крым и севастополя
воздушная тревога в севастополе
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/09/1a/1131666923_0:141:2896:1770_1920x0_80_0_0_170e150abe43c8b45431da655785bf94.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 сен – РИА Новости Крым. В Севастополе объявили воздушную тревогу. Людей призвали срочно пройти в укрытия или безопасные места, не покидать дома. Информацию об этом разместил в Telegram-канале губернатор Михаил Развожаев.После атаки украинских боевиков с применением ракет ATACAMS, в результате которой на пляже погибли и были ранены люди, в том числе дети, власти приняли решение доработать систему оповещения в городе с учетом опасности обстрела со стороны ВСУ баллистическим ракетами.В начале июля в системе оповещения Севастополя появился новый сигнал "Баллистика!". Он транслируется по всем каналам связи при поступлении информации от военных и звучит особым образом. Этот сигнал означает, что нужно за 1-2 минуты укрыться в безопасном месте.Кроме того, принят еще ряд решений по усилению мер безопасности. В частности, одно из них касается возведения в Севастополе более 600 бетонных укрытий блиндажного типа.
севастополь
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/09/1a/1131666923_84:0:2813:2047_1920x0_80_0_0_7ee91d2027ccbb3bc59a6da55425c150.jpg.webp
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
севастополь, крым, новости крыма, новости, михаил развожаев, безопасность республики крым и севастополя, воздушная тревога в севастополе
Ракетная опасность в Севастополе – угроза баллистики
Сигнал воздушной тревоги звучит в Севастополе