https://crimea.ria.ru/20240921/raketnaya-opasnost-v-sevastopole--ugroza-ballistiki-1139842934.html

Ракетная опасность в Севастополе – угроза баллистики

Ракетная опасность в Севастополе – угроза баллистики - РИА Новости Крым, 21.09.2024

Ракетная опасность в Севастополе – угроза баллистики

В Севастополе объявили воздушную тревогу. Людей призвали срочно пройти в укрытия или безопасные места, не покидать дома. Информацию об этом разместил в... РИА Новости Крым, 21.09.2024

2024-09-21T19:16

2024-09-21T19:16

2024-09-21T19:16

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михаил развожаев

безопасность республики крым и севастополя

воздушная тревога в севастополе

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 сен – РИА Новости Крым. В Севастополе объявили воздушную тревогу. Людей призвали срочно пройти в укрытия или безопасные места, не покидать дома. Информацию об этом разместил в Telegram-канале губернатор Михаил Развожаев.После атаки украинских боевиков с применением ракет ATACAMS, в результате которой на пляже погибли и были ранены люди, в том числе дети, власти приняли решение доработать систему оповещения в городе с учетом опасности обстрела со стороны ВСУ баллистическим ракетами.В начале июля в системе оповещения Севастополя появился новый сигнал "Баллистика!". Он транслируется по всем каналам связи при поступлении информации от военных и звучит особым образом. Этот сигнал означает, что нужно за 1-2 минуты укрыться в безопасном месте.Кроме того, принят еще ряд решений по усилению мер безопасности. В частности, одно из них касается возведения в Севастополе более 600 бетонных укрытий блиндажного типа.

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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