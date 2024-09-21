https://crimea.ria.ru/20240921/smertelnoe-otravlenie-zhitelya-sochi-sudyat-za-kursy-o-polze-mukhomorov-1140512285.html

Смертельное отравление: жителя Сочи судят за курсы о пользе мухоморов

Смертельное отравление: жителя Сочи судят за курсы о пользе мухоморов - РИА Новости Крым, 21.09.2024

Смертельное отравление: жителя Сочи судят за курсы о пользе мухоморов

20-летнего жителя Сочи будут судить по обвинению в оказании небезопасной услуги. Как сообщает пресс-служба СК по Краснодарскому краю, мужчина организовал... РИА Новости Крым, 21.09.2024

2024-09-21T16:31

2024-09-21T16:31

2024-09-21T16:31

кубань

ск рф (следственный комитет российской федерации)

краснодарский край

происшествия

грибы

отравление

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 сен - РИА Новости Крым. 20-летнего жителя Сочи будут судить по обвинению в оказании небезопасной услуги. Как сообщает пресс-служба СК по Краснодарскому краю, мужчина организовал платные курсы коллективной практики по употреблению грибного напитка, которым отравился насмерть один из участников."В январе текущего года фигурант и 25-летний уроженец Архангельской области договорились о прохождении коллективного ретрита в одном из домовладений, расположенных в СНТ "Эдельвейс" в городе Сочи. Днем 5 февраля обвиняемый приготовил напиток с грибом мухомора, который употребил участник практики. На следующий день после употребления напитка пострадавший скончался от отравления грибами", - уточнили в пресс-служба детали дела.Сообщается, что обвиняемый полностью признал вину. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассникахи Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму мужчина пойдет под суд за "траву" и грибыВ Севастополе спецназ "Гром" задержал реализатора опасных наркогрибовБолее 22 кг марихуаны нашли у жителя Бахчисарайского района

кубань

краснодарский край

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

кубань, ск рф (следственный комитет российской федерации), краснодарский край, происшествия, грибы, отравление