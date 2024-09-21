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Смертельное отравление: жителя Сочи судят за курсы о пользе мухоморов - РИА Новости Крым, 21.09.2024
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Смертельное отравление: жителя Сочи судят за курсы о пользе мухоморов
Смертельное отравление: жителя Сочи судят за курсы о пользе мухоморов - РИА Новости Крым, 21.09.2024
Смертельное отравление: жителя Сочи судят за курсы о пользе мухоморов
20-летнего жителя Сочи будут судить по обвинению в оказании небезопасной услуги. Как сообщает пресс-служба СК по Краснодарскому краю, мужчина организовал... РИА Новости Крым, 21.09.2024
2024-09-21T16:31
2024-09-21T16:31
кубань
ск рф (следственный комитет российской федерации)
краснодарский край
происшествия
грибы
отравление
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 сен - РИА Новости Крым. 20-летнего жителя Сочи будут судить по обвинению в оказании небезопасной услуги. Как сообщает пресс-служба СК по Краснодарскому краю, мужчина организовал платные курсы коллективной практики по употреблению грибного напитка, которым отравился насмерть один из участников."В январе текущего года фигурант и 25-летний уроженец Архангельской области договорились о прохождении коллективного ретрита в одном из домовладений, расположенных в СНТ "Эдельвейс" в городе Сочи. Днем 5 февраля обвиняемый приготовил напиток с грибом мухомора, который употребил участник практики. На следующий день после употребления напитка пострадавший скончался от отравления грибами", - уточнили в пресс-служба детали дела.Сообщается, что обвиняемый полностью признал вину. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассникахи Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму мужчина пойдет под суд за "траву" и грибыВ Севастополе спецназ "Гром" задержал реализатора опасных наркогрибовБолее 22 кг марихуаны нашли у жителя Бахчисарайского района
кубань
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РИА Новости Крым
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news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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353
60
кубань, ск рф (следственный комитет российской федерации), краснодарский край, происшествия, грибы, отравление
Смертельное отравление: жителя Сочи судят за курсы о пользе мухоморов

Следком: курсы о пользе мухоморов закончились трагедией в Сочи

16:31 21.09.2024
 
© РИА Новости Крым . Михаил МакеевПантерный мухомор вызывает галлюцинации, ядовит.
Пантерный мухомор вызывает галлюцинации, ядовит. - РИА Новости, 1920, 21.09.2024
© РИА Новости Крым . Михаил Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 сен - РИА Новости Крым. 20-летнего жителя Сочи будут судить по обвинению в оказании небезопасной услуги. Как сообщает пресс-служба СК по Краснодарскому краю, мужчина организовал платные курсы коллективной практики по употреблению грибного напитка, которым отравился насмерть один из участников.
"В январе текущего года фигурант и 25-летний уроженец Архангельской области договорились о прохождении коллективного ретрита в одном из домовладений, расположенных в СНТ "Эдельвейс" в городе Сочи. Днем 5 февраля обвиняемый приготовил напиток с грибом мухомора, который употребил участник практики. На следующий день после употребления напитка пострадавший скончался от отравления грибами", - уточнили в пресс-служба детали дела.
Сообщается, что обвиняемый полностью признал вину. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассникахи Rutube.
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КубаньСК РФ (Следственный комитет Российской Федерации)Краснодарский крайПроисшествияГрибыОтравление
 
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