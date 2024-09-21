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TikTok удалил ряд аккаунтов Sputnik на фоне новых санкций США - РИА Новости Крым, 21.09.2024
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TikTok удалил ряд аккаунтов Sputnik на фоне новых санкций США
TikTok удалил ряд аккаунтов Sputnik на фоне новых санкций США - РИА Новости Крым, 21.09.2024
TikTok удалил ряд аккаунтов Sputnik на фоне новых санкций США
Социальная сеть TikTok удалила ряд аккаунтов Sputnik дальнего и ближнего зарубежья, а также аккаунт RT International на фоне новых санкций США против российских РИА Новости Крым, 21.09.2024
2024-09-21T16:43
2024-09-21T16:44
санкции
санкции против россии
сша
сми
sputnik
политика
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rt
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 сен - РИА Новости Крым. Социальная сеть TikTok удалила ряд аккаунтов Sputnik дальнего и ближнего зарубежья, а также аккаунт RT International на фоне новых санкций США против российских СМИ.При попытке перехода на аккаунты, например, Sputnik Беларусь, Sputnik Serbia, Sputnik Afrique, Sputnik Africa и Sputnik Армения, появляется надпись "не удается найти данный аккаунт".Минфин США 4 сентября объявило о введении санкций в отношении главного редактора медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргариты Симоньян, а также ее заместителей Антона Анисимова и Елизаветы Бродской. Помимо них, в черный список попали глава информационного вещания RT Андрей Кияшко, руководитель отдела цифровых медиапроектов Константин Калашников и ряд других сотрудников телеканала.Госдепартамент США ужесточил условия работы медиагруппы "Россия сегодня" и ее дочерних предприятий, определив их статус как "зарубежные миссии". Как предписывает закон о зарубежных миссиях, от них потребуется уведомлять ведомство о работающем в США персонале и имуществе.Американские власти также объявили о новой политике, ограничивающей выдачу виз лицам, которые якобы действуют от лица "поддерживаемых Кремлем" СМИ. При этом госдеп отказался раскрыть, кого конкретно затронули визовые ограничения. Комментируя новые санкции, официальный представитель госдепартамента заявил, что они направлены не против отдельных российских журналистов, а против сотрудников попавших под рестрикции организаций, которые "занимались незаконной деятельностью".Наряду с этим, власти США предъявили Калашникову и еще одной сотруднице RT Елене Афанасьевой обвинения в сговоре с целью отмывания денег и нарушении Закона о регистрации иностранных агентов (FARA).Как заявил РИА Новости пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, в ответ на санкции Вашингтона против медиагруппы "Россия сегодня" последует ограничение распространения информации американских СМИ в РФ. Он отметил, что зеркальные ответные меры невозможны из-за отсутствия в США государственного информагентства.
https://crimea.ria.ru/20240916/pereschegolyali-oruella-lavrov-o-sanktsiyakh-protiv-rt-i-rossii-segodnya-1140383336.html
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санкции, санкции против россии, сша, сми, sputnik, политика, общество, новости, rt, маргарита симоньян, дмитрий песков
TikTok удалил ряд аккаунтов Sputnik на фоне новых санкций США

TikTok удалил ряд аккаунтов Sputnik на фоне новых санкций США

16:43 21.09.2024 (обновлено: 16:44 21.09.2024)
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 сен - РИА Новости Крым. Социальная сеть TikTok удалила ряд аккаунтов Sputnik дальнего и ближнего зарубежья, а также аккаунт RT International на фоне новых санкций США против российских СМИ.
При попытке перехода на аккаунты, например, Sputnik Беларусь, Sputnik Serbia, Sputnik Afrique, Sputnik Africa и Sputnik Армения, появляется надпись "не удается найти данный аккаунт".
Минфин США 4 сентября объявило о введении санкций в отношении главного редактора медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргариты Симоньян, а также ее заместителей Антона Анисимова и Елизаветы Бродской. Помимо них, в черный список попали глава информационного вещания RT Андрей Кияшко, руководитель отдела цифровых медиапроектов Константин Калашников и ряд других сотрудников телеканала.
Госдепартамент США ужесточил условия работы медиагруппы "Россия сегодня" и ее дочерних предприятий, определив их статус как "зарубежные миссии". Как предписывает закон о зарубежных миссиях, от них потребуется уведомлять ведомство о работающем в США персонале и имуществе.
Американские власти также объявили о новой политике, ограничивающей выдачу виз лицам, которые якобы действуют от лица "поддерживаемых Кремлем" СМИ. При этом госдеп отказался раскрыть, кого конкретно затронули визовые ограничения. Комментируя новые санкции, официальный представитель госдепартамента заявил, что они направлены не против отдельных российских журналистов, а против сотрудников попавших под рестрикции организаций, которые "занимались незаконной деятельностью".
Наряду с этим, власти США предъявили Калашникову и еще одной сотруднице RT Елене Афанасьевой обвинения в сговоре с целью отмывания денег и нарушении Закона о регистрации иностранных агентов (FARA).
Как заявил РИА Новости пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, в ответ на санкции Вашингтона против медиагруппы "Россия сегодня" последует ограничение распространения информации американских СМИ в РФ. Он отметил, что зеркальные ответные меры невозможны из-за отсутствия в США государственного информагентства.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 16.09.2024
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Перещеголяли Оруэлла: Лавров о санкциях против RT и "России сегодня"
 
СанкцииСанкции против РоссииСШАСМИSputnikПолитикаОбществоНовостиRTМаргарита СимоньянДмитрий Песков
 
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