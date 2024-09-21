Рейтинг@Mail.ru
Крымский мост сейчас – актуальные данные по пробкам и времени ожидания - РИА Новости Крым, 21.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудник ДПС ГИБДД в Крыму - РИА Новости, 1920
Ситуация на дорогах Крыма
https://crimea.ria.ru/20240921/krymskiy-most-seychas--aktualnye-dannye-po-probkam-i-vremeni-ozhidaniya-1140509651.html
Крымский мост сейчас – актуальные данные по пробкам и времени ожидания
Крымский мост сейчас – актуальные данные по пробкам и времени ожидания - РИА Новости Крым, 21.09.2024
Крымский мост сейчас – актуальные данные по пробкам и времени ожидания
Перед Крымским мостом в субботу продолжает расти очередь со стороны Керчи - за час пробка увеличилась до в два раза. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной РИА Новости Крым, 21.09.2024
2024-09-21T13:22
2024-09-21T13:22
ситуация на дорогах крыма
крым
транспорт
логистика
керчь
тамань
краснодарский край
новости крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/06/1e/1138472454_129:0:1151:575_1920x0_80_0_0_57ac8d54bcad28d6654d61a97874d98f.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 сен - РИА Новости Крым. Перед Крымским мостом в субботу продолжает расти очередь со стороны Керчи - за час пробка увеличилась до в два раза. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.Утром в субботу своей очереди ожидали 35 автомобилей.Досмотр на мостовом переходе – обязательная процедура в целях безопасности. На полуострове действует желтый уровень террористической опасности. Керченский мост – стратегический объект. Проезд по нему разрешен автомобилям массой до 3,5 тонн и пассажирским автобусам.Для поездки в Крым можно воспользоваться также альтернативными маршрутами. Добраться на полуостров до материковой части страны и обратно можно по сухопутному маршруту через новые регионы России – ДНР, Запорожскую и Херсонскую области по маршруту протяженностью 387 км. Сухопутный путь проходит через Мариуполь и Мелитополь. В среднем дорога занимает около семи часов.Также работает паромная переправа через Керченский пролив, перевозя авто массой более 3,5 тонн, которым проезд по Крымскому мосту запрещен.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымский мост: информация об очередях и полезные советыКак проехать Крымский мост "со свистом": лайфхак для автотуристовКак въехать в Крым без пробок - расписание электричек
крым
керчь
тамань
краснодарский край
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/06/1e/1138472454_256:0:1023:575_1920x0_80_0_0_433f7ab59b27033579763eca98dc9a86.jpg.webp
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, транспорт, логистика, керчь, тамань, краснодарский край, новости крыма
Крымский мост сейчас – актуальные данные по пробкам и времени ожидания

Пробка у Крымского моста со стороны Керчи выросла в два раза

13:22 21.09.2024
 
© РИА Новости КрымОчередь на Крымский мост
Очередь на Крымский мост - РИА Новости, 1920, 21.09.2024
© РИА Новости Крым
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 сен - РИА Новости Крым. Перед Крымским мостом в субботу продолжает расти очередь со стороны Керчи - за час пробка увеличилась до в два раза. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.
Утром в субботу своей очереди ожидали 35 автомобилей.
"В очереди со стороны Керчи находится 80 транспортных средств. Со стороны Тамани очереди перед пунктом досмотра нет", - говорится в сообщении.
Досмотр на мостовом переходе – обязательная процедура в целях безопасности. На полуострове действует желтый уровень террористической опасности. Керченский мост – стратегический объект. Проезд по нему разрешен автомобилям массой до 3,5 тонн и пассажирским автобусам.
Для поездки в Крым можно воспользоваться также альтернативными маршрутами. Добраться на полуостров до материковой части страны и обратно можно по сухопутному маршруту через новые регионы России – ДНР, Запорожскую и Херсонскую области по маршруту протяженностью 387 км. Сухопутный путь проходит через Мариуполь и Мелитополь. В среднем дорога занимает около семи часов.
Также работает паромная переправа через Керченский пролив, перевозя авто массой более 3,5 тонн, которым проезд по Крымскому мосту запрещен.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Крымский мост: информация об очередях и полезные советы
Как проехать Крымский мост "со свистом": лайфхак для автотуристов
Как въехать в Крым без пробок - расписание электричек
 
Ситуация на дорогах КрымаКрымТранспортЛогистикаКерчьТаманьКраснодарский крайНовости Крыма
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
15:00В Курской области отражены три попытки прорыва ВСУ через границу
14:31Три человека утонули в штормящем море у берегов Крыма
14:20В Севастополе перевернулся ВАЗ
13:54Зеленский увеличивает оборонные расходы Украины на 12 млрд долларов
13:39Силы ПВО сбили 16 ракет и 177 украинских дронов
13:22Крымский мост сейчас – актуальные данные по пробкам и времени ожидания
13:08Киев потерял еще 2150 боевиков за сутки
12:40Авиация уничтожила сухогруз с ракетами для ВСУ из стран Запада
12:36Атака дронов на Тверскую область – что известно к этому часу
12:25Групповой удар по оборонке – что поражено на Украине
12:06Россия и Китай приступили к совместным учениям в Тихом океане
11:381200 человек эвакуированы из Тихорецкого района Кубани после атаки дронов
11:23Сотни взрывов за ночь – на Украине повреждена критическая инфраструктура
10:57День воинской славы России – инфографика
10:39Арестованы еще 13 участников стрельбы у офиса Wildberries
10:13В Тверской области после атаки дронов эвакуирован вокзал
09:51Бунт заключенных в колонии Казахстана - что известно
09:27Как в России пройдет осенний призыв
09:08У Крымского моста растет очередь
08:48В Симферополе и Симферопольском районе отключат газ - адреса
Лента новостейМолния