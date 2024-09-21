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Крымский мост сейчас – актуальные данные по пробкам и времени ожидания
Крымский мост сейчас – актуальные данные по пробкам и времени ожидания - РИА Новости Крым, 21.09.2024
Крымский мост сейчас – актуальные данные по пробкам и времени ожидания
Перед Крымским мостом в субботу продолжает расти очередь со стороны Керчи - за час пробка увеличилась до в два раза. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной РИА Новости Крым, 21.09.2024
2024-09-21T13:22
2024-09-21T13:22
2024-09-21T13:22
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 сен - РИА Новости Крым. Перед Крымским мостом в субботу продолжает расти очередь со стороны Керчи - за час пробка увеличилась до в два раза. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.Утром в субботу своей очереди ожидали 35 автомобилей.Досмотр на мостовом переходе – обязательная процедура в целях безопасности. На полуострове действует желтый уровень террористической опасности. Керченский мост – стратегический объект. Проезд по нему разрешен автомобилям массой до 3,5 тонн и пассажирским автобусам.Для поездки в Крым можно воспользоваться также альтернативными маршрутами. Добраться на полуостров до материковой части страны и обратно можно по сухопутному маршруту через новые регионы России – ДНР, Запорожскую и Херсонскую области по маршруту протяженностью 387 км. Сухопутный путь проходит через Мариуполь и Мелитополь. В среднем дорога занимает около семи часов.Также работает паромная переправа через Керченский пролив, перевозя авто массой более 3,5 тонн, которым проезд по Крымскому мосту запрещен.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымский мост: информация об очередях и полезные советыКак проехать Крымский мост "со свистом": лайфхак для автотуристовКак въехать в Крым без пробок - расписание электричек
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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крым, транспорт, логистика, керчь, тамань, краснодарский край, новости крыма
Крымский мост сейчас – актуальные данные по пробкам и времени ожидания
Пробка у Крымского моста со стороны Керчи выросла в два раза