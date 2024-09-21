https://crimea.ria.ru/20240921/gruppovoy-udar-po-oboronke--chto-porazheno-na-ukraine-1140508875.html

Групповой удар по оборонке – что поражено на Украине

Групповой удар по оборонке – что поражено на Украине - РИА Новости Крым, 21.09.2024

Групповой удар по оборонке – что поражено на Украине

Вооруженные силы России в ночь на субботу нанесли групповой удар по объектам энергетики, обеспечивающим работу предприятий военно-промышленного комплекса... РИА Новости Крым, 21.09.2024

2024-09-21T12:25

2024-09-21T12:25

2024-09-21T12:29

министерство обороны рф

украина

вооруженные силы россии

новости сво

потери всу

энергосистема украины

в мире

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/04/15/1119495868_49:79:1189:720_1920x0_80_0_0_501828b05bd51e9064391950e1d4f387.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 сен - РИА Новости Крым. Вооруженные силы России в ночь на субботу нанесли групповой удар по объектам энергетики, обеспечивающим работу предприятий военно-промышленного комплекса Украины. Об этом сообщает Минобороны РФ.В субботу украинские власти сообщали о серии из сотен взрывов в шести регионах страны. По данным минэнерго, были повреждены объекты критической инфраструктуры. Цели были уничтожены высокоточным оружием и ударными беспилотными летательными аппаратами.Все назначенные объекты поражены, добавили в Минобороны.За неделю армия России нанесла 27 групповых ударов по объектам энергетики, обеспечивавшим работу предприятий военно-промышленного комплекса, а также по инфраструктуре военных аэродромов Украины.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:17 ударов "Кинжалами" и "Геранями": какие объекты уничтожены на УкраинеАрмия России разгромила завод по производству боеприпасов ВСУГрупповой удар "Кинжалами" – во Львове поражена оборонка

украина

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны рф, украина, вооруженные силы россии, новости сво, потери всу , энергосистема украины, в мире, новости