https://crimea.ria.ru/20240921/gruppovoy-udar-po-oboronke--chto-porazheno-na-ukraine-1140508875.html
Групповой удар по оборонке – что поражено на Украине
Групповой удар по оборонке – что поражено на Украине - РИА Новости Крым, 21.09.2024
Групповой удар по оборонке – что поражено на Украине
Вооруженные силы России в ночь на субботу нанесли групповой удар по объектам энергетики, обеспечивающим работу предприятий военно-промышленного комплекса... РИА Новости Крым, 21.09.2024
2024-09-21T12:25
2024-09-21T12:25
2024-09-21T12:29
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 сен - РИА Новости Крым. Вооруженные силы России в ночь на субботу нанесли групповой удар по объектам энергетики, обеспечивающим работу предприятий военно-промышленного комплекса Украины. Об этом сообщает Минобороны РФ.В субботу украинские власти сообщали о серии из сотен взрывов в шести регионах страны. По данным минэнерго, были повреждены объекты критической инфраструктуры. Цели были уничтожены высокоточным оружием и ударными беспилотными летательными аппаратами.Все назначенные объекты поражены, добавили в Минобороны.За неделю армия России нанесла 27 групповых ударов по объектам энергетики, обеспечивавшим работу предприятий военно-промышленного комплекса, а также по инфраструктуре военных аэродромов Украины.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:17 ударов "Кинжалами" и "Геранями": какие объекты уничтожены на УкраинеАрмия России разгромила завод по производству боеприпасов ВСУГрупповой удар "Кинжалами" – во Львове поражена оборонка
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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министерство обороны рф, украина, вооруженные силы россии, новости сво, потери всу , энергосистема украины, в мире, новости
Групповой удар по оборонке – что поражено на Украине
Армия России нанесла групповой удар высокоточным оружием по объектам энергетики на Украине
12:25 21.09.2024 (обновлено: 12:29 21.09.2024)