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17 ударов "Кинжалами" и "Геранями": какие объекты уничтожены на Украине - РИА Новости Крым, 06.09.2024
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17 ударов "Кинжалами" и "Геранями": какие объекты уничтожены на Украине
17 ударов "Кинжалами" и "Геранями": какие объекты уничтожены на Украине - РИА Новости Крым, 06.09.2024
17 ударов "Кинжалами" и "Геранями": какие объекты уничтожены на Украине
Вооруженные силы России за прошедшую неделю нанесли 17 групповых ударов ракетами и беспилотниками по предприятиям ракетно-космической и авиационной... РИА Новости Крым, 06.09.2024
2024-09-06T16:35
2024-09-06T16:35
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 сен – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России за прошедшую неделю нанесли 17 групповых ударов ракетами и беспилотниками по предприятиям ракетно-космической и авиационной промышленности, критическим важным объектам энергетики и другим целям. Об этом сообщает Минобороны РФ.По данным ведомства, поражены сборочные предприятия ракетно-космической и авиационной промышленности, критически важные объекты энергетики, склады ракетно-артиллерийского вооружения, топлива и материально-технических средств.Также ударам подверглись цеха сборки БПЛА, места хранения безэкипажных катеров, а также пункты временной дислокации подразделений ВСУ, националистических формирований и иностранных наемников.Кроме того, в Полтаве поражен 179-й объединенный учебно-тренировочный центр, где под руководством иностранных инструкторов осуществлялась подготовка специалистов радиоэлектронной борьбы и операторов дронов для участия в нанесении ударов по гражданским объектам на территории России.Читайте также на РИА Новости Крым:Армия России разгромила завод по производству боеприпасов ВСУГрупповой удар "Кинжалами" – во Львове поражена оборонкаДве западные установки РСЗО уничтожены ударом ракеты на Сумщине – видео
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новости, министерство обороны рф, обстрелы всу, всу (вооруженные силы украины), гиперзвуковые ракеты "кинжал", новости сво, армия и флот, украина
17 ударов "Кинжалами" и "Геранями": какие объекты уничтожены на Украине

Вооруженные силы РФ нанесли 17 ударов ракетами и БПЛА по военным объектам на Украине

16:35 06.09.2024
 
© РИА Новости . Павел Львов / Перейти в фотобанкЗапуск ракеты "Кинжал"
Запуск ракеты Кинжал - РИА Новости, 1920, 06.09.2024
© РИА Новости . Павел Львов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 сен – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России за прошедшую неделю нанесли 17 групповых ударов ракетами и беспилотниками по предприятиям ракетно-космической и авиационной промышленности, критическим важным объектам энергетики и другим целям. Об этом сообщает Минобороны РФ.
"С 31 августа по 6 сентября Вооруженными силами РФ нанесены 17 групповых ударов высокоточным оружием большой дальности, в том числе гиперзвуковыми аэробаллистическими ракетами "Кинжал", а также ударными беспилотными летательными аппаратами", – говорится в сообщении.
По данным ведомства, поражены сборочные предприятия ракетно-космической и авиационной промышленности, критически важные объекты энергетики, склады ракетно-артиллерийского вооружения, топлива и материально-технических средств.
Также ударам подверглись цеха сборки БПЛА, места хранения безэкипажных катеров, а также пункты временной дислокации подразделений ВСУ, националистических формирований и иностранных наемников.
Кроме того, в Полтаве поражен 179-й объединенный учебно-тренировочный центр, где под руководством иностранных инструкторов осуществлялась подготовка специалистов радиоэлектронной борьбы и операторов дронов для участия в нанесении ударов по гражданским объектам на территории России.
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НовостиМинистерство обороны РФОбстрелы ВСУВСУ (Вооруженные силы Украины)Гиперзвуковые ракеты "Кинжал"Новости СВОАрмия и флотУкраина
 
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