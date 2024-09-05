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Армия России разгромила завод по производству боеприпасов ВСУ
Армия России разгромила завод по производству боеприпасов ВСУ - РИА Новости Крым, 05.09.2024
Армия России разгромила завод по производству боеприпасов ВСУ
Вооруженные силы России в течение суток поразили объекты и завод украинских боевиков и места дислокации иностранных наемников. Об этом сообщили в Минобороны. РИА Новости Крым, 05.09.2024
2024-09-05T12:27
2024-09-05T12:27
2024-09-05T13:50
министерство обороны рф
новости сво
всу (вооруженные силы украины)
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иностранные наемники всу
пво
ракеты atacms
авиабомба hammer
беспилотник (бпла, дрон)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 сен – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России в течение суток поразили объекты и завод украинских боевиков и места дислокации иностранных наемников. Об этом сообщили в Минобороны.Удары наносились оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией.Кроме того, средства ПВО сбили три оперативно-тактические ракеты ATACMS, пять управляемых авиабомб Hammer, реактивный снаряд "Ольха" и 27 беспилотных летательных аппаратов.Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 642 самолета, 283 вертолета, 31 044 беспилотных летательных аппарата, 575 зенитных ракетных комплексов, 17 822 танка и других боевых бронированных машин, 1435 боевых машин реактивных систем залпового огня, 14 091 орудий полевой артиллерии и минометов, 25 584 единиц специальной военной автомобильной техники.Читайте также на РИА Новости Крым:Героические ребята - Путин о крымских морпехах 810-й бригады ЧФРоссийские войска освободили Заветное в ДНРГрупповой удар "Кинжалами" – во Львове поражена оборонка
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министерство обороны рф, новости сво, всу (вооруженные силы украины), вооруженные силы россии, иностранные наемники всу, пво, ракеты atacms, авиабомба hammer, беспилотник (бпла, дрон)
Армия России разгромила завод по производству боеприпасов ВСУ
Армия России уничтожила склад морских дронов и завод по производству боеприпасов
12:27 05.09.2024 (обновлено: 13:50 05.09.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 сен – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России в течение суток поразили объекты и завод украинских боевиков и места дислокации иностранных наемников. Об этом сообщили в Минобороны.
Удары наносились оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией.
"Поражены завод по производству боеприпасов, склад безэкипажных катеров, пункт временной дислокации иностранных наемников, а также скопления живой силы и военной техники ВСУ в 136 районах", - сказано в сводке.
Кроме того, средства ПВО сбили три оперативно-тактические ракеты ATACMS, пять управляемых авиабомб Hammer, реактивный снаряд "Ольха" и 27 беспилотных летательных аппаратов.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 642 самолета, 283 вертолета, 31 044 беспилотных летательных аппарата, 575 зенитных ракетных комплексов, 17 822 танка и других боевых бронированных машин, 1435 боевых машин реактивных систем залпового огня, 14 091 орудий полевой артиллерии и минометов, 25 584 единиц специальной военной автомобильной техники.
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