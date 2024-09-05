https://crimea.ria.ru/20240905/armiya-rossii-razgromila-zavod-po-proizvodstvu-boepripasov-i-naemnikov-vsu-1140136291.html

Армия России разгромила завод по производству боеприпасов ВСУ

Армия России разгромила завод по производству боеприпасов ВСУ - РИА Новости Крым, 05.09.2024

Армия России разгромила завод по производству боеприпасов ВСУ

Вооруженные силы России в течение суток поразили объекты и завод украинских боевиков и места дислокации иностранных наемников. Об этом сообщили в Минобороны. РИА Новости Крым, 05.09.2024

2024-09-05T12:27

2024-09-05T12:27

2024-09-05T13:50

министерство обороны рф

новости сво

всу (вооруженные силы украины)

вооруженные силы россии

иностранные наемники всу

пво

ракеты atacms

авиабомба hammer

беспилотник (бпла, дрон)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/08/12/1139689507_0:199:3072:1927_1920x0_80_0_0_b5c424c38f7a0d374c6c18552d7e1dd7.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 сен – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России в течение суток поразили объекты и завод украинских боевиков и места дислокации иностранных наемников. Об этом сообщили в Минобороны.Удары наносились оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией.Кроме того, средства ПВО сбили три оперативно-тактические ракеты ATACMS, пять управляемых авиабомб Hammer, реактивный снаряд "Ольха" и 27 беспилотных летательных аппаратов.Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 642 самолета, 283 вертолета, 31 044 беспилотных летательных аппарата, 575 зенитных ракетных комплексов, 17 822 танка и других боевых бронированных машин, 1435 боевых машин реактивных систем залпового огня, 14 091 орудий полевой артиллерии и минометов, 25 584 единиц специальной военной автомобильной техники.Читайте также на РИА Новости Крым:Героические ребята - Путин о крымских морпехах 810-й бригады ЧФРоссийские войска освободили Заветное в ДНРГрупповой удар "Кинжалами" – во Львове поражена оборонка

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны рф, новости сво, всу (вооруженные силы украины), вооруженные силы россии, иностранные наемники всу, пво, ракеты atacms, авиабомба hammer, беспилотник (бпла, дрон)