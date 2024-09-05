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Героические ребята - Путин о крымских морпехах 810-й бригады ЧФ - РИА Новости Крым, 05.09.2024
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Героические ребята - Путин о крымских морпехах 810-й бригады ЧФ
Героические ребята - Путин о крымских морпехах 810-й бригады ЧФ - РИА Новости Крым, 05.09.2024
Героические ребята - Путин о крымских морпехах 810-й бригады ЧФ
Президент России Владимир Путин отметил героизм военнослужащих 810-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты, дислоцирующейся в Севастополе. РИА Новости Крым, 05.09.2024
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крым
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новости сво
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 сен – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин отметил героизм военнослужащих 810-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты, дислоцирующейся в Севастополе.Ранее в ходе выступления на ВЭФ-2024 Владимир Путин заявил, что крымские власти готовы сделать все, чтобы выделять земельные участки под жилье участникам СВО. На это необходимые ресурсы будут выделены, заверил глава государства.РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ.
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крым, россия, владимир путин (политик), новости сво, севастополь, вооруженные силы россии
Героические ребята - Путин о крымских морпехах 810-й бригады ЧФ

Путин назвал крымских морпехов 810-й бригады ЧФ героическими ребятами

10:54 05.09.2024 (обновлено: 11:01 05.09.2024)
 
© РИА Новости . Давид Нармания / Перейти в фотобанкБойцы 810-й гвардейской бригады морской пехоты проходят инструктаж в штабе на линии боевого соприкосновения в селе Работино Запорожской области.
Бойцы 810-й гвардейской бригады морской пехоты проходят инструктаж в штабе на линии боевого соприкосновения в селе Работино Запорожской области. - РИА Новости, 1920, 05.09.2024
© РИА Новости . Давид Нармания
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 сен – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин отметил героизм военнослужащих 810-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты, дислоцирующейся в Севастополе.

"Они тоже выполняют свои задачи в приграничной зоне, действуют очень успешно. Просто героические ребята и сражаются героически", - сказал президент в ходе пленарного заседания Восточного экономического форума.

Ранее в ходе выступления на ВЭФ-2024 Владимир Путин заявил, что крымские власти готовы сделать все, чтобы выделять земельные участки под жилье участникам СВО. На это необходимые ресурсы будут выделены, заверил глава государства.
РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ.
 
КрымРоссияВладимир Путин (политик)Новости СВОСевастопольВооруженные силы России
 
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