https://crimea.ria.ru/20240905/geroicheskie-rebyata---putin-o-krymskikh-morpekhakh-810-y-brigady-chf-1140134008.html

Героические ребята - Путин о крымских морпехах 810-й бригады ЧФ

Героические ребята - Путин о крымских морпехах 810-й бригады ЧФ - РИА Новости Крым, 05.09.2024

Героические ребята - Путин о крымских морпехах 810-й бригады ЧФ

Президент России Владимир Путин отметил героизм военнослужащих 810-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты, дислоцирующейся в Севастополе. РИА Новости Крым, 05.09.2024

2024-09-05T10:54

2024-09-05T10:54

2024-09-05T11:01

крым

россия

владимир путин (политик)

новости сво

севастополь

вооруженные силы россии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 сен – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин отметил героизм военнослужащих 810-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты, дислоцирующейся в Севастополе.Ранее в ходе выступления на ВЭФ-2024 Владимир Путин заявил, что крымские власти готовы сделать все, чтобы выделять земельные участки под жилье участникам СВО. На это необходимые ресурсы будут выделены, заверил глава государства.РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ.

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, россия, владимир путин (политик), новости сво, севастополь, вооруженные силы россии