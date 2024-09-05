https://crimea.ria.ru/20240905/putin-rasskazal-o-vydelenii-zemli-uchastnikam-svo-v-krymu-1140133255.html

Путин рассказал о выделении земли участникам СВО в Крыму

Путин рассказал о выделении земли участникам СВО в Крыму - РИА Новости Крым, 05.09.2024

Путин рассказал о выделении земли участникам СВО в Крыму

Крымские власти готовы сделать все, чтобы выделять земельные участки под жилье участникам СВО. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе пленарного... РИА Новости Крым, 05.09.2024

2024-09-05T10:38

2024-09-05T10:38

2024-09-05T10:58

крым

россия

владимир путин (политик)

земля в крыму для участников сво

министерство обороны рф

новости сво

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 сен – РИА Новости Крым. Крымские власти готовы сделать все, чтобы выделять земельные участки под жилье участникам СВО. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе пленарного заседания Восточного экономического форума.И добавил, что уже дал соответствующие поручения руководителям министерства обороны и Генштаба."Они готовят соответствующие предложения. Необходимые ресурсы будут выделены", - подчеркнул он.Ранее сообщалось, что в Крыму расширили список граждан, имеющих право на бесплатное предоставление земельных участков в Крыму в собственность в рамках выполнения задач СВО. Участники специальной военной операции, которые заключили контракт с Минобороны с 5 сентября, гарантировано имеют право на получение земли, не зависимо от места их прописки.РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ.Читайте также на РИА Новости Крым:Когда участники СВО из любых регионов России могут получить землю в КрымуНа востоке Крыма сформировали 1000 участков для выдачи участникам СВО В Севастополе определили 102 участка для выделения участникам СВО

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, россия, владимир путин (политик), земля в крыму для участников сво, министерство обороны рф, новости сво