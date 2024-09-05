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Путин рассказал о выделении земли участникам СВО в Крыму - РИА Новости Крым, 05.09.2024
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Путин рассказал о выделении земли участникам СВО в Крыму
Путин рассказал о выделении земли участникам СВО в Крыму - РИА Новости Крым, 05.09.2024
Путин рассказал о выделении земли участникам СВО в Крыму
Крымские власти готовы сделать все, чтобы выделять земельные участки под жилье участникам СВО. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе пленарного... РИА Новости Крым, 05.09.2024
2024-09-05T10:38
2024-09-05T10:58
крым
россия
владимир путин (политик)
земля в крыму для участников сво
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 сен – РИА Новости Крым. Крымские власти готовы сделать все, чтобы выделять земельные участки под жилье участникам СВО. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе пленарного заседания Восточного экономического форума.И добавил, что уже дал соответствующие поручения руководителям министерства обороны и Генштаба."Они готовят соответствующие предложения. Необходимые ресурсы будут выделены", - подчеркнул он.Ранее сообщалось, что в Крыму расширили список граждан, имеющих право на бесплатное предоставление земельных участков в Крыму в собственность в рамках выполнения задач СВО. Участники специальной военной операции, которые заключили контракт с Минобороны с 5 сентября, гарантировано имеют право на получение земли, не зависимо от места их прописки.РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ.Читайте также на РИА Новости Крым:Когда участники СВО из любых регионов России могут получить землю в КрымуНа востоке Крыма сформировали 1000 участков для выдачи участникам СВО В Севастополе определили 102 участка для выделения участникам СВО
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крым, россия, владимир путин (политик), земля в крыму для участников сво, министерство обороны рф, новости сво
Путин рассказал о выделении земли участникам СВО в Крыму

Путин: власти Крыма готовы сделать все для выделения земли участникам СВО

10:38 05.09.2024 (обновлено: 10:58 05.09.2024)
 
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© РИА Новости . Станислав Красильников
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 сен – РИА Новости Крым. Крымские власти готовы сделать все, чтобы выделять земельные участки под жилье участникам СВО. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе пленарного заседания Восточного экономического форума.
"Что касается социальных гарантий, то страна должна не просто думать, а решать эти задачи. Вот, командир 810-й бригады морпехов Черноморского флота сказал мне об этом. И местные, я имею ввиду крымские власти готовы все сделать для того, чтобы земли выделять. И сделают это в ближайшее время. Если, конечно, у Минобороны, а там достаточно земли Минобороны, этого не хватает", - сказал президент.
И добавил, что уже дал соответствующие поручения руководителям министерства обороны и Генштаба.
"Они готовят соответствующие предложения. Необходимые ресурсы будут выделены", - подчеркнул он.
Ранее сообщалось, что в Крыму расширили список граждан, имеющих право на бесплатное предоставление земельных участков в Крыму в собственность в рамках выполнения задач СВО. Участники специальной военной операции, которые заключили контракт с Минобороны с 5 сентября, гарантировано имеют право на получение земли, не зависимо от места их прописки.
РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ.
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КрымРоссияВладимир Путин (политик)Земля в Крыму для участников СВОМинистерство обороны РФНовости СВО
 
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