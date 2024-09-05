Путин рассказал о выделении земли участникам СВО в Крыму
Путин: власти Крыма готовы сделать все для выделения земли участникам СВО
10:38 05.09.2024 (обновлено: 10:58 05.09.2024)
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкБоевая работа САУ "Мста-С" ЦВО на Авдеевском направлении
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 сен – РИА Новости Крым. Крымские власти готовы сделать все, чтобы выделять земельные участки под жилье участникам СВО. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе пленарного заседания Восточного экономического форума.
"Что касается социальных гарантий, то страна должна не просто думать, а решать эти задачи. Вот, командир 810-й бригады морпехов Черноморского флота сказал мне об этом. И местные, я имею ввиду крымские власти готовы все сделать для того, чтобы земли выделять. И сделают это в ближайшее время. Если, конечно, у Минобороны, а там достаточно земли Минобороны, этого не хватает", - сказал президент.
И добавил, что уже дал соответствующие поручения руководителям министерства обороны и Генштаба.
"Они готовят соответствующие предложения. Необходимые ресурсы будут выделены", - подчеркнул он.
Ранее сообщалось, что в Крыму расширили список граждан, имеющих право на бесплатное предоставление земельных участков в Крыму в собственность в рамках выполнения задач СВО. Участники специальной военной операции, которые заключили контракт с Минобороны с 5 сентября, гарантировано имеют право на получение земли, не зависимо от места их прописки.
РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ.
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