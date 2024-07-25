Рейтинг@Mail.ru
В Севастополе определили 102 участка для выделения участникам СВО - РИА Новости Крым, 25.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240725/v-sevastopole-opredelili-102-uchastka-dlya-vydeleniya-uchastnikam-svo---1139124734.html
В Севастополе определили 102 участка для выделения участникам СВО
В Севастополе определили 102 участка для выделения участникам СВО - РИА Новости Крым, 25.07.2024
В Севастополе определили 102 участка для выделения участникам СВО
Власти Севастополя утвердили проект планировки и межевания территории площадью около 10 гектаров для предоставления земельных участков участникам специальной... РИА Новости Крым, 25.07.2024
2024-07-25T16:41
2024-07-25T16:41
земля в крыму для участников сво
севастополь
помощь бойцам сво
правительство севастополя
новости крыма
соцзащита
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/01/1f/1126698066_0:0:3379:1901_1920x0_80_0_0_ac4e4dc225ff329c9dcb99e250f2ccb6.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июл – РИА Новости Крым. Власти Севастополя утвердили проект планировки и межевания территории площадью около 10 гектаров для предоставления земельных участков участникам специальной военной операции и членам семей погибших бойцов. Решение принято на заседании правительства города в четверг.По словам и.о. директора департамента архитектуры и градостроительства Юлии Шемонаевой, проектируемая территория расположена в Нахимовском муниципальном округе в районе улицы Генерала Мельника и составляет 9,8 га.Документацией предусмотрены коридоры для прокладки инженерных сетей, строительство улично-дорожной сети и территорий общего пользования.На следующей неделе планируется осуществить постановку участков на кадастровый учет, после чего стоящие в очереди участники СВО начнут получать уведомления о предоставлении им земельных участков.Заксобрание Севастополя ранее приняло закон, согласно которому участники специальной военной операции вместо положенного им участка земли смогут получить компенсацию в размере одного миллиона рублей. На эти цели в бюджете города зарезервирована сумма в 100 миллионов рублей. Земельный участок или компенсацию за него смогут также получить несовершеннолетние дети погибших бойцов СВО.В августе 2023 года в Севастополе выделили землю первым 447-ми участникам специальной военной операции на Украине. Участки поставлены на учет и отображаются на кадастровой карте.Читайте также на РИА Новости Крым:Боец СВО получит землю в Севастополе после вмешательства прокуратурыКогда на участках для бойцов СВО в Севастополе появятся коммуникации Пятьдесят участников СВО из Керчи получили документы на земельные участки
севастополь
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/01/1f/1126698066_650:0:3379:2047_1920x0_80_0_0_0763adcd775549b0bd4bf025f27e5cf0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
земля в крыму для участников сво, севастополь, помощь бойцам сво, правительство севастополя, новости крыма, соцзащита
В Севастополе определили 102 участка для выделения участникам СВО

Правительство Севастополя утвердили планировку 102 земельных участков для участников СВО

16:41 25.07.2024
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкГеодезист
Геодезист - РИА Новости, 1920, 25.07.2024
© РИА Новости . Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июл – РИА Новости Крым. Власти Севастополя утвердили проект планировки и межевания территории площадью около 10 гектаров для предоставления земельных участков участникам специальной военной операции и членам семей погибших бойцов. Решение принято на заседании правительства города в четверг.
По словам и.о. директора департамента архитектуры и градостроительства Юлии Шемонаевой, проектируемая территория расположена в Нахимовском муниципальном округе в районе улицы Генерала Мельника и составляет 9,8 га.
"С целью предоставления земельных участков участникам СВО предполагается образование 102 земельных участков площадью по 400 квадратных метров для индивидуального жилищного строительства", - сказала она.
Документацией предусмотрены коридоры для прокладки инженерных сетей, строительство улично-дорожной сети и территорий общего пользования.
На следующей неделе планируется осуществить постановку участков на кадастровый учет, после чего стоящие в очереди участники СВО начнут получать уведомления о предоставлении им земельных участков.
Заксобрание Севастополя ранее приняло закон, согласно которому участники специальной военной операции вместо положенного им участка земли смогут получить компенсацию в размере одного миллиона рублей. На эти цели в бюджете города зарезервирована сумма в 100 миллионов рублей. Земельный участок или компенсацию за него смогут также получить несовершеннолетние дети погибших бойцов СВО.
В августе 2023 года в Севастополе выделили землю первым 447-ми участникам специальной военной операции на Украине. Участки поставлены на учет и отображаются на кадастровой карте.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Боец СВО получит землю в Севастополе после вмешательства прокуратуры
Когда на участках для бойцов СВО в Севастополе появятся коммуникации
Пятьдесят участников СВО из Керчи получили документы на земельные участки
 
Земля в Крыму для участников СВОСевастопольПомощь бойцам СВОПравительство СевастополяНовости КрымаСоцзащита
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
18:12Правами русских на Украине не торгуем: Небензя жестко ответил Джонсону
18:01В Керчи иномарка сбила трехлетнего ребенка - малыш в больнице
17:52В Крыму созрел урожай легендарного средства от кашля
17:40США стремятся к масштабной милитаризации Черного моря – Патрушев
17:04Не грози РФ из Бундесвера - чем и для кого опасны ракеты США в Германии
16:41В Севастополе определили 102 участка для выделения участникам СВО
16:16Град и шквалистый ветер ждут на Кубани
16:10Очередная атака на Белгородский район – ранен мирный житель
15:57Буря с ливнями и градом обрушится на Крым в ближайшие часы
15:47Зеленский заявил о задержании подозреваемого в убийстве Ирины Фарион
15:45В Крыму заметили смерчи
15:32В России застройщиков обяжут возводить школы и больницы
15:22Города и поселки ЮБК стали курортами федерального значения
15:20Харрис официально заявила об участии в президентских выборах в США
15:05"Держался за буй из последних сил": в Алуште спасли туриста из Хабаровска
15:01Заморозят навсегда: как новый закон РФ защитит от мошенников переводы
14:47В Крыму откроют филиал Национального центра "Россия"
14:36Без России и Китая мира на Украине достичь не получится - президент Чехии
14:18Большой затор на Крымском мосту - сколько ждать проезда
14:12Натовская техника не спасает: потери ВСУ растут
Лента новостейМолния