https://crimea.ria.ru/20240725/v-sevastopole-opredelili-102-uchastka-dlya-vydeleniya-uchastnikam-svo---1139124734.html

В Севастополе определили 102 участка для выделения участникам СВО

В Севастополе определили 102 участка для выделения участникам СВО - РИА Новости Крым, 25.07.2024

В Севастополе определили 102 участка для выделения участникам СВО

Власти Севастополя утвердили проект планировки и межевания территории площадью около 10 гектаров для предоставления земельных участков участникам специальной... РИА Новости Крым, 25.07.2024

2024-07-25T16:41

2024-07-25T16:41

2024-07-25T16:41

земля в крыму для участников сво

севастополь

помощь бойцам сво

правительство севастополя

новости крыма

соцзащита

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июл – РИА Новости Крым. Власти Севастополя утвердили проект планировки и межевания территории площадью около 10 гектаров для предоставления земельных участков участникам специальной военной операции и членам семей погибших бойцов. Решение принято на заседании правительства города в четверг.По словам и.о. директора департамента архитектуры и градостроительства Юлии Шемонаевой, проектируемая территория расположена в Нахимовском муниципальном округе в районе улицы Генерала Мельника и составляет 9,8 га.Документацией предусмотрены коридоры для прокладки инженерных сетей, строительство улично-дорожной сети и территорий общего пользования.На следующей неделе планируется осуществить постановку участков на кадастровый учет, после чего стоящие в очереди участники СВО начнут получать уведомления о предоставлении им земельных участков.Заксобрание Севастополя ранее приняло закон, согласно которому участники специальной военной операции вместо положенного им участка земли смогут получить компенсацию в размере одного миллиона рублей. На эти цели в бюджете города зарезервирована сумма в 100 миллионов рублей. Земельный участок или компенсацию за него смогут также получить несовершеннолетние дети погибших бойцов СВО.В августе 2023 года в Севастополе выделили землю первым 447-ми участникам специальной военной операции на Украине. Участки поставлены на учет и отображаются на кадастровой карте.Читайте также на РИА Новости Крым:Боец СВО получит землю в Севастополе после вмешательства прокуратурыКогда на участках для бойцов СВО в Севастополе появятся коммуникации Пятьдесят участников СВО из Керчи получили документы на земельные участки

севастополь

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

земля в крыму для участников сво, севастополь, помощь бойцам сво, правительство севастополя, новости крыма, соцзащита