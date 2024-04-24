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Пятьдесят участников СВО из Керчи получили документы на земельные участки
Пятьдесят участников СВО из Керчи получили документы на земельные участки - РИА Новости Крым, 24.04.2024
Пятьдесят участников СВО из Керчи получили документы на земельные участки
Документы на бесплатное предоставление 50 земельных участков получили бойцы спецоперации из Керчи. Об этом в среду сообщил глава администрации Святослав... РИА Новости Крым, 24.04.2024
2024-04-24T16:08
2024-04-24T16:08
2024-04-24T16:08
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 апр – РИА Новости Крым. Документы на бесплатное предоставление 50 земельных участков получили бойцы спецоперации из Керчи. Об этом в среду сообщил глава администрации Святослав Брусаков.Земельные участки расположены в Сакском районе, уточнил он.По словам Брусакова, администрация города продолжает прием заявлений от участников спецоперации для включения в реестр учета и предоставления им земельных участков на территории Крыма.Так, с марта прошлого года министерством имущественных и земельных отношений керчанам предоставлено 39 участков, из них 35 – в Сакском районе, четыре – в Черноморском."Земляки защищают интересы нашей страны, и наш долг – быть для них поддержкой и надежным тылом", – подчеркнул Брусаков. И выразил благодарность бойцам за их отвагу и мужество.Ранее более 670 земельных участков были подготовлены для передачи в собственность участникам СВО в Сакском районе Крыма.В начале марта были внесены поправки в законопроект о правах участников спецоперации на получение земели, согласно которым бойцы получат землю в Крыму, даже если владеют другими участками на территории республики.Больше 800 земельных участков уже выдано участникам спецоперации на территории Сакского и Черноморского районов Крыма, сообщал ранее замминистра имущественных и земельных отношений республики Анатолий Заиченко.Читайте также на РИА Новости Крым:Еще 165 участников СВО получат землю в Сакском районе КрымаЗемля для участников СВО в Крыму: сколько выдано и гдеЗемля в Крыму для участников СВО: где будут выдавать участки
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керчь, крым, святослав брусаков, герои сво, помощь бойцам сво, земля в крыму для участников сво, общество, новости крыма
Пятьдесят участников СВО из Керчи получили документы на земельные участки
Еще 50 земельных участков передадут участникам СВО и семье погибшего из Керчи
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 апр – РИА Новости Крым. Документы на бесплатное предоставление 50 земельных участков получили бойцы спецоперации из Керчи. Об этом в среду сообщил глава администрации Святослав Брусаков.
"Участникам СВО вручили приказы на предоставление бесплатных земельных участков. Их сегодня получили 50 военнослужащих, участвующих в спецоперации, в том числе одна семья погибшего на передовой бойца", – написал в своем Telegram-канале Брусаков.
Земельные участки расположены в Сакском районе, уточнил он.
По словам Брусакова, администрация города продолжает прием заявлений от участников спецоперации для включения в реестр учета и предоставления им земельных участков на территории Крыма.
Так, с марта прошлого года министерством имущественных и земельных отношений керчанам предоставлено 39 участков, из них 35 – в Сакском районе, четыре – в Черноморском.
"Земляки защищают интересы нашей страны, и наш долг – быть для них поддержкой и надежным тылом", – подчеркнул Брусаков. И выразил благодарность бойцам за их отвагу и мужество.
Ранее более 670 земельных участков
были подготовлены для передачи в собственность участникам СВО в Сакском районе Крыма.
В начале марта были внесены поправки
в законопроект о правах участников спецоперации на получение земели, согласно которым бойцы получат землю в Крыму, даже если владеют другими участками на территории республики.
Больше 800 земельных участков уже выдано участникам спецоперации на территории Сакского и Черноморского районов Крыма, сообщал
ранее замминистра имущественных и земельных отношений республики Анатолий Заиченко.
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