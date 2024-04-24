https://crimea.ria.ru/20240424/pyatdesyat-uchastnikov-svo-iz-kerchi-poluchili-dokumenty-na-zemelnye-uchastki-1136811595.html

Пятьдесят участников СВО из Керчи получили документы на земельные участки

Пятьдесят участников СВО из Керчи получили документы на земельные участки - РИА Новости Крым, 24.04.2024

Пятьдесят участников СВО из Керчи получили документы на земельные участки

Документы на бесплатное предоставление 50 земельных участков получили бойцы спецоперации из Керчи. Об этом в среду сообщил глава администрации Святослав... РИА Новости Крым, 24.04.2024

2024-04-24T16:08

2024-04-24T16:08

2024-04-24T16:08

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 апр – РИА Новости Крым. Документы на бесплатное предоставление 50 земельных участков получили бойцы спецоперации из Керчи. Об этом в среду сообщил глава администрации Святослав Брусаков.Земельные участки расположены в Сакском районе, уточнил он.По словам Брусакова, администрация города продолжает прием заявлений от участников спецоперации для включения в реестр учета и предоставления им земельных участков на территории Крыма.Так, с марта прошлого года министерством имущественных и земельных отношений керчанам предоставлено 39 участков, из них 35 – в Сакском районе, четыре – в Черноморском."Земляки защищают интересы нашей страны, и наш долг – быть для них поддержкой и надежным тылом", – подчеркнул Брусаков. И выразил благодарность бойцам за их отвагу и мужество.Ранее более 670 земельных участков были подготовлены для передачи в собственность участникам СВО в Сакском районе Крыма.В начале марта были внесены поправки в законопроект о правах участников спецоперации на получение земели, согласно которым бойцы получат землю в Крыму, даже если владеют другими участками на территории республики.Больше 800 земельных участков уже выдано участникам спецоперации на территории Сакского и Черноморского районов Крыма, сообщал ранее замминистра имущественных и земельных отношений республики Анатолий Заиченко.Читайте также на РИА Новости Крым:Еще 165 участников СВО получат землю в Сакском районе КрымаЗемля для участников СВО в Крыму: сколько выдано и гдеЗемля в Крыму для участников СВО: где будут выдавать участки

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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