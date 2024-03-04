https://crimea.ria.ru/20240304/skolko-zemelnykh-uchastkov-poluchili-boytsy-svo-v-krymu-1135396243.html

Сколько земельных участков получили бойцы СВО в Крыму

Сколько земельных участков получили бойцы СВО в Крыму - РИА Новости Крым, 04.03.2024

Сколько земельных участков получили бойцы СВО в Крыму

Больше 800 земельных участков выдано участникам спецоперации на территории Сакского и Черноморского районов Крыма. Такие цифры в пресс-центре РИА Новости Крым... РИА Новости Крым, 04.03.2024

2024-03-04T14:28

2024-03-04T14:28

2024-03-04T14:32

ветераны сво

помощь бойцам сво

земля в крыму для участников сво

анатолий заиченко

срочные новости крыма

крым

земля

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/03/04/1135396387_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_9ad35bb13f471b69424915520dd7e3ed.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мар - РИА Новости Крым. Больше 800 земельных участков выдано участникам спецоперации на территории Сакского и Черноморского районов Крыма. Такие цифры в пресс-центре РИА Новости Крым озвучил замминистра имущественных и земельных отношений республики Анатолий Заиченко.Также он напомнил, что земля участникам СВО выделяется в трех районах полуострова: Сакском, Черноморском и Ленинском."Также уже подготовлен очередной массив – проведены кадастровые работы. Точное количество (участков – ред.) мы скажем, как только выйдет распоряжение Совета министров об утверждении перечня этих земельных участков. Распорядительный акт-проект уже подготовлен и сейчас находится на согласовании", - уточнил Заиченко.Параллельно ведется и работа по подбору земельных массивов. Так, на финальном этапе находится разработка документации по планировке территории в Ленинском районе, количество участков будет озвучено после проведения кадастровых работ."Наша задача – обеспечить земельными участками всех участников спецоперации без исключения", - заключил Заиченко.В середине декабря прошлого года глава Крыма Сергей Аксенов сообщал, что в Крыму участникам спецоперации на Украине выделили уже 730 земельных участков.Читайте также на РИА Новости Крым:В Госдуме похвалили Крым за программу переподготовки участников СВОПутин объявил о запуске специальной кадровой программы "Время героев"В Крыму назвали важнейший результат спецоперации

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ветераны сво, помощь бойцам сво, земля в крыму для участников сво, анатолий заиченко, срочные новости крыма, крым, земля, видео