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Сколько земельных участков получили бойцы СВО в Крыму
Сколько земельных участков получили бойцы СВО в Крыму - РИА Новости Крым, 04.03.2024
Сколько земельных участков получили бойцы СВО в Крыму
Больше 800 земельных участков выдано участникам спецоперации на территории Сакского и Черноморского районов Крыма. Такие цифры в пресс-центре РИА Новости Крым... РИА Новости Крым, 04.03.2024
2024-03-04T14:28
2024-03-04T14:28
2024-03-04T14:32
ветераны сво
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мар - РИА Новости Крым. Больше 800 земельных участков выдано участникам спецоперации на территории Сакского и Черноморского районов Крыма. Такие цифры в пресс-центре РИА Новости Крым озвучил замминистра имущественных и земельных отношений республики Анатолий Заиченко.Также он напомнил, что земля участникам СВО выделяется в трех районах полуострова: Сакском, Черноморском и Ленинском."Также уже подготовлен очередной массив – проведены кадастровые работы. Точное количество (участков – ред.) мы скажем, как только выйдет распоряжение Совета министров об утверждении перечня этих земельных участков. Распорядительный акт-проект уже подготовлен и сейчас находится на согласовании", - уточнил Заиченко.Параллельно ведется и работа по подбору земельных массивов. Так, на финальном этапе находится разработка документации по планировке территории в Ленинском районе, количество участков будет озвучено после проведения кадастровых работ."Наша задача – обеспечить земельными участками всех участников спецоперации без исключения", - заключил Заиченко.В середине декабря прошлого года глава Крыма Сергей Аксенов сообщал, что в Крыму участникам спецоперации на Украине выделили уже 730 земельных участков.Читайте также на РИА Новости Крым:В Госдуме похвалили Крым за программу переподготовки участников СВОПутин объявил о запуске специальной кадровой программы "Время героев"В Крыму назвали важнейший результат спецоперации
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ветераны сво, помощь бойцам сво, земля в крыму для участников сво, анатолий заиченко, срочные новости крыма, крым, земля, видео
Сколько земельных участков получили бойцы СВО в Крыму
В Крыму бойцам СВО выдано больше 800 земельных участков в Сакском и Черноморском районах
14:28 04.03.2024 (обновлено: 14:32 04.03.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мар - РИА Новости Крым. Больше 800 земельных участков выдано участникам спецоперации на территории Сакского и Черноморского районов Крыма. Такие цифры в пресс-центре РИА Новости Крым озвучил замминистра имущественных и земельных отношений республики Анатолий Заиченко.
"За прошлый год сформировано и уже на сегодняшний день выделено чуть более 800 земельных участков. Мы говорим о трех массивах, два из которых находятся в Сакском районе и один – в Черноморском", - сообщил Заиченко.
Также он напомнил, что земля участникам СВО выделяется в трех районах полуострова: Сакском, Черноморском и Ленинском.
"Также уже подготовлен очередной массив – проведены кадастровые работы. Точное количество (участков – ред.) мы скажем, как только выйдет распоряжение Совета министров об утверждении перечня этих земельных участков. Распорядительный акт-проект уже подготовлен и сейчас находится на согласовании", - уточнил Заиченко.
Параллельно ведется и работа по подбору земельных массивов. Так, на финальном этапе находится разработка документации по планировке территории в Ленинском районе, количество участков будет озвучено после проведения кадастровых работ.
"Если говорить о тех земельных массивах, которые сегодня уже сформированы, то они находятся в пределах границ населенных пунктов. ... там есть подведенные к земельным массивам коммуникации. Почти ко все земельным массивам подведено электричество", - сказал Заиченко. И напомнил, что согласно поручению главы Крыма Сергея Аксенова, необходимо обеспечить все массивы и земельные участки необходимой инфраструктурой, речь о дорогах и линейной инфраструктуре - свете, воде и газе в перспективе.
"Наша задача – обеспечить земельными участками всех участников спецоперации без исключения", - заключил Заиченко.
В середине декабря прошлого года глава Крыма Сергей Аксенов сообщал
, что в Крыму участникам спецоперации на Украине выделили уже 730 земельных участков.
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