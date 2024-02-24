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В Крыму назвали важнейший результат спецоперации - РИА Новости Крым, 24.02.2024
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В Крыму назвали важнейший результат спецоперации
В Крыму назвали важнейший результат спецоперации - РИА Новости Крым, 24.02.2024
В Крыму назвали важнейший результат спецоперации
С момента начала специальной военной операции на Украине значительно вырос международный авторитет России, внутри страны укрепилось единство народа, а экономика РИА Новости Крым, 24.02.2024
2024-02-24T09:50
2024-02-24T09:53
сергей аксенов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 фев - РИА Новости Крым. С момента начала специальной военной операции на Украине значительно вырос международный авторитет России, внутри страны укрепилось единство народа, а экономика показала успешное развитие в условиях новых санкций со стороны Запада. Об этом заявил глава Крыма Сергей Аксенов.При этом российская экономика успешно развивается вопреки бесконечным санкциям со стороны Запада."Мы прошли трудный путь, на котором были и победы, и горькие потери. Важнейшим результатом стало укрепление единства нашего народа. А ведь Запад рассчитывал на новую смуту. На то, что россияне, лишенные "великого" "Макдональдса", побегут на поклон к "белым господам", - заявил глава Крыма. Растет и международный авторитет нашей страны: все больше стран "с надеждой смотрят на Россию как на авангард нового, более справедливого миропорядка", заключил Аксенов.Авдеевка в ДНР полностью перешла под контроль российских сил 17 февраля. Это позволило отодвинуть линию фронта от Донецка, тем самым существенно обезопасить его от ударов преступного киевского режима. 20 февраля российские военные освободили населенный пункт Крынки на Херсонском направлении в зоне СВО. Несколькими днями позже подразделения "Южной" группировки войск Вооруженных сил РФ освободили населенный пункт Победа на Донецком направлении и улучшили положение по переднему краю. Поселок Победа расположен рядом с Марьинкой в ДНР. Этот город российские военные освободили в конце декабря прошлого года. Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции (СВО), ее главная задача – помощь населению Донецкой и Луганской народных республик, которые на протяжении восьми лет подвергались геноциду со стороны киевского режима. Он отметил, что Киев готовился к новым боевым действиям против Донбасса, поэтому России пришлось начать спецоперацию.Как неоднократно отмечали представители российского военного командования, ВС РФ в ходе спецоперации не наносят удары по объектам гражданской инфраструктуры и по жилому комплексу. На данный момент полностью освобождена ЛНР, большая часть территории ДНР, а также часть Херсонской области и приазовская часть Запорожской. По результатам проведенных в этих регионах референдумов они стали субъектами Российской Федерации. Как отметил Владимир Путин, в ходе спецоперации РФ несет экономические потери, но при этом у нее есть "огромные приобретения". По его словам, то, что происходит, "в конечном счете идет на пользу России и ее будущему".Читайте также на РИА Новости Крым:Наступило время России – Путин"Я плохая жена и мать": волонтер Татьяна Савицкая о своей новой жизниКрах ВСУ не прикрыть PR-атаками на Крым и корабли ЧФ - военный эксперт
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сергей аксенов, новости сво, россия, крым, экономика, патриотическое воспитание, общество, помощь бойцам сво, коллективный запад, новости
В Крыму назвали важнейший результат спецоперации

Важнейшим результатом спецоперации стало укрепление единства народа - Аксенов

09:50 24.02.2024 (обновлено: 09:53 24.02.2024)
 
© РИА Новости . Кирилл Брага / Перейти в фотобанкВолонтеры собирают подарочные наборы для участников СВО.
Волонтеры собирают подарочные наборы для участников СВО. - РИА Новости, 1920, 24.02.2024
© РИА Новости . Кирилл Брага
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 фев - РИА Новости Крым. С момента начала специальной военной операции на Украине значительно вырос международный авторитет России, внутри страны укрепилось единство народа, а экономика показала успешное развитие в условиях новых санкций со стороны Запада. Об этом заявил глава Крыма Сергей Аксенов.
"Два года назад Россия вступила в противостояние с объединенным Западом, орудием и расходным материалом которого стала Украина. По сути, на полях сражений решается судьба каждого из нас, судьба наших детей. А значит, Победа – это общее дело. Возвращаются домой российские земли. Миллионы людей помогают фронту. Поддержка участников СВО и членов их семей – безусловный приоритет государственной политики", - написал он в своем Telegram-канале.
При этом российская экономика успешно развивается вопреки бесконечным санкциям со стороны Запада.
"Мы прошли трудный путь, на котором были и победы, и горькие потери. Важнейшим результатом стало укрепление единства нашего народа. А ведь Запад рассчитывал на новую смуту. На то, что россияне, лишенные "великого" "Макдональдса", побегут на поклон к "белым господам", - заявил глава Крыма.
Растет и международный авторитет нашей страны: все больше стран "с надеждой смотрят на Россию как на авангард нового, более справедливого миропорядка", заключил Аксенов.
Авдеевка в ДНР полностью перешла под контроль российских сил 17 февраля. Это позволило отодвинуть линию фронта от Донецка, тем самым существенно обезопасить его от ударов преступного киевского режима. 20 февраля российские военные освободили населенный пункт Крынки на Херсонском направлении в зоне СВО. Несколькими днями позже подразделения "Южной" группировки войск Вооруженных сил РФ освободили населенный пункт Победа на Донецком направлении и улучшили положение по переднему краю. Поселок Победа расположен рядом с Марьинкой в ДНР. Этот город российские военные освободили в конце декабря прошлого года.
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции (СВО), ее главная задача – помощь населению Донецкой и Луганской народных республик, которые на протяжении восьми лет подвергались геноциду со стороны киевского режима. Он отметил, что Киев готовился к новым боевым действиям против Донбасса, поэтому России пришлось начать спецоперацию.
Как неоднократно отмечали представители российского военного командования, ВС РФ в ходе спецоперации не наносят удары по объектам гражданской инфраструктуры и по жилому комплексу. На данный момент полностью освобождена ЛНР, большая часть территории ДНР, а также часть Херсонской области и приазовская часть Запорожской. По результатам проведенных в этих регионах референдумов они стали субъектами Российской Федерации.
Как отметил Владимир Путин, в ходе спецоперации РФ несет экономические потери, но при этом у нее есть "огромные приобретения". По его словам, то, что происходит, "в конечном счете идет на пользу России и ее будущему".
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