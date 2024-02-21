https://crimea.ria.ru/20240221/rossiyskie-voennye-prodolzhayut-zachistku-krynok--saldo-1135136521.html

Российские военные продолжают зачистку Крынок – Сальдо

Российские военные продолжают зачистку Крынок – Сальдо - РИА Новости Крым, 21.02.2024

Российские военные продолжают зачистку Крынок – Сальдо

Освобождение населенного пункта Крынки стало главным событием минувших суток на Херсонском направлении в зоне СВО. Об этом заявил губернатор Херсонской области... РИА Новости Крым, 21.02.2024

2024-02-21T20:02

2024-02-21T20:02

2024-02-21T20:06

владимир сальдо

крынки

херсонская область

армия и флот

новости сво

всу (вооруженные силы украины)

вооруженные силы россии

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/01/09/1134056951_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_eeed51983ab1915a3d43459dd592c3c0.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 фев – РИА Новости Крым. Освобождение населенного пункта Крынки стало главным событием минувших суток на Херсонском направлении в зоне СВО. Об этом заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.В течение дня продолжалась зачистка отдельных мелких групп противника в развалинах жилой застройки и "зеленке" по окраинам села. После уничтожения основных сил вражеского гарнизона российские военные получили возможность использовать в уличных боях бронированную технику с минимальным риском ее поражения, добавил он.При этом на остальных участках ситуация значительных изменений не претерпела. Продолжалось нанесение ударов по противнику всеми средствами поражения по всей линии боевого соприкосновения.За сутки на Херсонском направлении противник потерял 165 боевиков, танк, пять боевых бронемашин, восемь орудий и минометов, 16 автомобилей и две лодки. Кроме того, сбито или подавлено 27 украинских беспилотников, по противнику нанесено 30 ударов.Накануне президент России Владимир Путин сообщил о взятии под контроль российских войск населенного пункта Крынки.Город Авдеевка в Донецкой Народной Республике ранее полностью перешел под контроль Вооруженных сил России. Об этом министр обороны Сергей Шойгу доложил президенту РФ Владимиру Путину 17 февраля. В ходе взятия Авдеевки ВС РФ продвинулись в глубину украинских позиций почти на девять километров.Читайте также на РИА Новости Крым:Бои под Авдеевкой: армия России продвигается впередЭто было бегство: приказ о выходе ВСУ из Авдеевки опоздал – ПутинРоссийские военные освободили коксохимический завод в Авдеевке

крынки

херсонская область

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир сальдо, крынки, херсонская область, армия и флот, новости сво, всу (вооруженные силы украины), вооруженные силы россии, новости