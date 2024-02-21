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Российские военные продолжают зачистку Крынок – Сальдо - РИА Новости Крым, 21.02.2024
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Российские военные продолжают зачистку Крынок – Сальдо
Российские военные продолжают зачистку Крынок – Сальдо - РИА Новости Крым, 21.02.2024
Российские военные продолжают зачистку Крынок – Сальдо
Освобождение населенного пункта Крынки стало главным событием минувших суток на Херсонском направлении в зоне СВО. Об этом заявил губернатор Херсонской области... РИА Новости Крым, 21.02.2024
2024-02-21T20:02
2024-02-21T20:06
владимир сальдо
крынки
херсонская область
армия и флот
новости сво
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вооруженные силы россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 фев – РИА Новости Крым. Освобождение населенного пункта Крынки стало главным событием минувших суток на Херсонском направлении в зоне СВО. Об этом заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.В течение дня продолжалась зачистка отдельных мелких групп противника в развалинах жилой застройки и "зеленке" по окраинам села. После уничтожения основных сил вражеского гарнизона российские военные получили возможность использовать в уличных боях бронированную технику с минимальным риском ее поражения, добавил он.При этом на остальных участках ситуация значительных изменений не претерпела. Продолжалось нанесение ударов по противнику всеми средствами поражения по всей линии боевого соприкосновения.За сутки на Херсонском направлении противник потерял 165 боевиков, танк, пять боевых бронемашин, восемь орудий и минометов, 16 автомобилей и две лодки. Кроме того, сбито или подавлено 27 украинских беспилотников, по противнику нанесено 30 ударов.Накануне президент России Владимир Путин сообщил о взятии под контроль российских войск населенного пункта Крынки.Город Авдеевка в Донецкой Народной Республике ранее полностью перешел под контроль Вооруженных сил России. Об этом министр обороны Сергей Шойгу доложил президенту РФ Владимиру Путину 17 февраля. В ходе взятия Авдеевки ВС РФ продвинулись в глубину украинских позиций почти на девять километров.Читайте также на РИА Новости Крым:Бои под Авдеевкой: армия России продвигается впередЭто было бегство: приказ о выходе ВСУ из Авдеевки опоздал – ПутинРоссийские военные освободили коксохимический завод в Авдеевке
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владимир сальдо, крынки, херсонская область, армия и флот, новости сво, всу (вооруженные силы украины), вооруженные силы россии, новости
Российские военные продолжают зачистку Крынок – Сальдо

Сальдо: в развалинах Крынок продолжается зачистка мелких групп противника

20:02 21.02.2024 (обновлено: 20:06 21.02.2024)
 
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© РИА Новости . Станислав Красильников
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 фев – РИА Новости Крым. Освобождение населенного пункта Крынки стало главным событием минувших суток на Херсонском направлении в зоне СВО. Об этом заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.
"Главным событием на фронте в Херсонской области в минувшие сутки стало установление контроля наших войск над населенным пунктом Крынки на левом берегу Днепра", – написал в своем Telegram-канале Сальдо.
В течение дня продолжалась зачистка отдельных мелких групп противника в развалинах жилой застройки и "зеленке" по окраинам села. После уничтожения основных сил вражеского гарнизона российские военные получили возможность использовать в уличных боях бронированную технику с минимальным риском ее поражения, добавил он.
При этом на остальных участках ситуация значительных изменений не претерпела. Продолжалось нанесение ударов по противнику всеми средствами поражения по всей линии боевого соприкосновения.
За сутки на Херсонском направлении противник потерял 165 боевиков, танк, пять боевых бронемашин, восемь орудий и минометов, 16 автомобилей и две лодки. Кроме того, сбито или подавлено 27 украинских беспилотников, по противнику нанесено 30 ударов.
Накануне президент России Владимир Путин сообщил о взятии под контроль российских войск населенного пункта Крынки.
Город Авдеевка в Донецкой Народной Республике ранее полностью перешел под контроль Вооруженных сил России. Об этом министр обороны Сергей Шойгу доложил президенту РФ Владимиру Путину 17 февраля. В ходе взятия Авдеевки ВС РФ продвинулись в глубину украинских позиций почти на девять километров.
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Владимир СальдоКрынкиХерсонская областьАрмия и флотНовости СВОВСУ (Вооруженные силы Украины)Вооруженные силы РоссииНовости
 
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