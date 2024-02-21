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Бои под Авдеевкой: армия России продвигается вперед - РИА Новости Крым, 21.02.2024
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Бои под Авдеевкой: армия России продвигается вперед
Бои под Авдеевкой: армия России продвигается вперед - РИА Новости Крым, 21.02.2024
Бои под Авдеевкой: армия России продвигается вперед
Под Авдеевкой подразделения группы войск "Центр" заняли более выгодные рубежи и позиции, на Донецком направлении военнослужащим армии России удалось... РИА Новости Крым, 21.02.2024
2024-02-21T15:02
2024-02-21T15:15
авдеевка
новости сво
вооруженные силы россии
новые регионы россии
купянск
всу (вооруженные силы украины)
потери всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 фев – РИА Новости Крым. Под Авдеевкой подразделения группы войск "Центр" заняли более выгодные рубежи и позиции, на Донецком направлении военнослужащим армии России удалось продвинуться вперед. Силами "Южной" группировки войск уничтожен склад боеприпасов, сообщает Минобороны РФ.В результате боев на Авдеевском направлении за прошедшие сутки противник потерял около 450 военнослужащих, танк и 17 единиц прочей боевой техники.На Донецком направлении подразделения "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение подразделениям трех украинских бригад. При этом потери ВСУ составили свыше 425 военнослужащих, два танка, 28 единиц другой техники, включая радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы.В районе села Маяки Донецкой Народной Республики уничтожен склад боеприпасов ВСУ.На Южно-Донецком направлении была отражена контратака противника в районе населенного пункта Новозлатополь Запорожской области. Огневое поражение нанесено двум бригадам противника в районе Владимировки и Старомайорского. Потери ВСУ составили около 210 военнослужащих, два танка, три автомобиля, а также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-37.На Купянском направлении подразделения "Западной" группировки войск нанесли огневое поражение подразделениям четырех бригад ВСУ в районе сел Чугуновка Харьковской области и Стельмаховка в ЛНР. Отражено пять контратак в районе Синьковки. Потери боевиков составили до 30 военнослужащих и семь единиц техники.На Херсонском направлении поразделения группировки войск "Днепр" нанесли комплексное огневое поражение подразделениям трех украинских бригад в районах сел Работино, Вербовое и Луговое Запорожской области. В результате украинские боевики потеряли до 75 военнослужащих, танк и 13 единиц другой боевой техники.Авиацией, ракетными войсками, артиллерией и беспилотниками был поражен склад горючего, а также живая сила и военная техника ВСУ в 123 районах.Читайте также на РИА Новости Крым:Армия России добилась перелома на сложных участках фронта - ПутинКрынки полностью под контролем ВС РФ – Путин В Херсонской области сбит украинский Миг-29
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РИА Новости Крым
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авдеевка, новости сво, вооруженные силы россии, новые регионы россии, купянск, всу (вооруженные силы украины), потери всу
Бои под Авдеевкой: армия России продвигается вперед

Армия России продвигается на Авдеевском и Донецком направлениях

15:02 21.02.2024 (обновлено: 15:15 21.02.2024)
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкРоссийский военный в зоне СВО
Российский военный в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 21.02.2024
© РИА Новости . Станислав Красильников
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 фев – РИА Новости Крым. Под Авдеевкой подразделения группы войск "Центр" заняли более выгодные рубежи и позиции, на Донецком направлении военнослужащим армии России удалось продвинуться вперед. Силами "Южной" группировки войск уничтожен склад боеприпасов, сообщает Минобороны РФ.
В результате боев на Авдеевском направлении за прошедшие сутки противник потерял около 450 военнослужащих, танк и 17 единиц прочей боевой техники.
На Донецком направлении подразделения "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение подразделениям трех украинских бригад. При этом потери ВСУ составили свыше 425 военнослужащих, два танка, 28 единиц другой техники, включая радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы.
В районе села Маяки Донецкой Народной Республики уничтожен склад боеприпасов ВСУ.
На Южно-Донецком направлении была отражена контратака противника в районе населенного пункта Новозлатополь Запорожской области. Огневое поражение нанесено двум бригадам противника в районе Владимировки и Старомайорского. Потери ВСУ составили около 210 военнослужащих, два танка, три автомобиля, а также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-37.
На Купянском направлении подразделения "Западной" группировки войск нанесли огневое поражение подразделениям четырех бригад ВСУ в районе сел Чугуновка Харьковской области и Стельмаховка в ЛНР. Отражено пять контратак в районе Синьковки. Потери боевиков составили до 30 военнослужащих и семь единиц техники.
На Херсонском направлении поразделения группировки войск "Днепр" нанесли комплексное огневое поражение подразделениям трех украинских бригад в районах сел Работино, Вербовое и Луговое Запорожской области. В результате украинские боевики потеряли до 75 военнослужащих, танк и 13 единиц другой боевой техники.
Авиацией, ракетными войсками, артиллерией и беспилотниками был поражен склад горючего, а также живая сила и военная техника ВСУ в 123 районах.
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