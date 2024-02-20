https://crimea.ria.ru/20240220/krynki-polnostyu-pod-kontrolem-vs-rf---putin-1135106218.html

Крынки полностью под контролем ВС РФ – Путин

Крынки полностью под контролем ВС РФ – Путин - РИА Новости Крым, 20.02.2024

Крынки полностью под контролем ВС РФ – Путин

Крынки полностью контролируются российскими войсками. Об этом во вторник заявил президент России Владимир Путин на встрече с министром обороны РФ Сергеем Шойгу. РИА Новости Крым, 20.02.2024

2024-02-20T19:28

2024-02-20T19:28

2024-02-20T19:37

владимир путин (политик)

сергей шойгу

крынки

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 фев - РИА Новости Крым. Крынки полностью контролируются российскими войсками. Об этом во вторник заявил президент России Владимир Путин на встрече с министром обороны РФ Сергеем Шойгу.В свою очередь Шойгу отметил активную и эффективную работу десантников и морской пехоты, а также грамотные действия командования на Херсонском направлении, где ВСУ с лета готовили прорывГород Авдеевка в Донецкой Народной Республике ранее полностью перешел под контроль Вооруженных сил России. Об этом министр обороны Сергей Шойгу доложил президенту РФ Владимиру Путину 17 февраля. В ходе взятия Авдеевки ВС РФ продвинулись в глубину украинских позиций почти на девять километров. Читайте также на РИА Новости Крым:Огненный ад под Крынками: "Днепр" громит позиции ВСУРоссийские военные освободили коксохимический завод в АвдеевкеОни воюют за Крым: бойцы группировки "Днепр" получили ордена и медали

крынки

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин (политик), сергей шойгу, крынки, новости, новости сво