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Крынки полностью под контролем ВС РФ – Путин - РИА Новости Крым, 20.02.2024
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Крынки полностью под контролем ВС РФ – Путин
Крынки полностью под контролем ВС РФ – Путин - РИА Новости Крым, 20.02.2024
Крынки полностью под контролем ВС РФ – Путин
Крынки полностью контролируются российскими войсками. Об этом во вторник заявил президент России Владимир Путин на встрече с министром обороны РФ Сергеем Шойгу. РИА Новости Крым, 20.02.2024
2024-02-20T19:28
2024-02-20T19:37
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 фев - РИА Новости Крым. Крынки полностью контролируются российскими войсками. Об этом во вторник заявил президент России Владимир Путин на встрече с министром обороны РФ Сергеем Шойгу.В свою очередь Шойгу отметил активную и эффективную работу десантников и морской пехоты, а также грамотные действия командования на Херсонском направлении, где ВСУ с лета готовили прорывГород Авдеевка в Донецкой Народной Республике ранее полностью перешел под контроль Вооруженных сил России. Об этом министр обороны Сергей Шойгу доложил президенту РФ Владимиру Путину 17 февраля. В ходе взятия Авдеевки ВС РФ продвинулись в глубину украинских позиций почти на девять километров. Читайте также на РИА Новости Крым:Огненный ад под Крынками: "Днепр" громит позиции ВСУРоссийские военные освободили коксохимический завод в АвдеевкеОни воюют за Крым: бойцы группировки "Днепр" получили ордена и медали
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РИА Новости Крым
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владимир путин (политик), сергей шойгу, крынки, новости, новости сво
Крынки полностью под контролем ВС РФ – Путин

Путин: Крынки полностью контролируются российскими войсками

19:28 20.02.2024 (обновлено: 19:37 20.02.2024)
 
© POOL / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин провел встречу с министром обороны РФ С. Шойгу
Президент РФ В. Путин провел встречу с министром обороны РФ С. Шойгу
© POOL
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 фев - РИА Новости Крым. Крынки полностью контролируются российскими войсками. Об этом во вторник заявил президент России Владимир Путин на встрече с министром обороны РФ Сергеем Шойгу.

"Крынки полностью под нашим контролем. Там выстроены необходимые укрепления, необходимая оборона. Человек 4-5 там где-то прячутся. Им предлагают сдаться, и те, кто принимает такое решение, их принимают, но человека 4-5 еще где-то прячутся", – сказал президент.

В свою очередь Шойгу отметил активную и эффективную работу десантников и морской пехоты, а также грамотные действия командования на Херсонском направлении, где ВСУ с лета готовили прорыв
"Это действительно так. Крынки зачищены. Там стоят войска… Напомню, вся работа по Херсонскому направлению началась еще летом прошлого года, когда противник готовил летом прорыв на Крым. С лета прошлого года противник потерял там 3,4 тыс человек", – констатировал министр.
Город Авдеевка в Донецкой Народной Республике ранее полностью перешел под контроль Вооруженных сил России. Об этом министр обороны Сергей Шойгу доложил президенту РФ Владимиру Путину 17 февраля. В ходе взятия Авдеевки ВС РФ продвинулись в глубину украинских позиций почти на девять километров.
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Владимир Путин (политик)Сергей ШойгуКрынкиНовостиНовости СВО
 
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