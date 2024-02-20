Крынки полностью под контролем ВС РФ – Путин
Путин: Крынки полностью контролируются российскими войсками
19:28 20.02.2024 (обновлено: 19:37 20.02.2024)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 фев - РИА Новости Крым. Крынки полностью контролируются российскими войсками. Об этом во вторник заявил президент России Владимир Путин на встрече с министром обороны РФ Сергеем Шойгу.
"Крынки полностью под нашим контролем. Там выстроены необходимые укрепления, необходимая оборона. Человек 4-5 там где-то прячутся. Им предлагают сдаться, и те, кто принимает такое решение, их принимают, но человека 4-5 еще где-то прячутся", – сказал президент.
В свою очередь Шойгу отметил активную и эффективную работу десантников и морской пехоты, а также грамотные действия командования на Херсонском направлении, где ВСУ с лета готовили прорыв
"Это действительно так. Крынки зачищены. Там стоят войска… Напомню, вся работа по Херсонскому направлению началась еще летом прошлого года, когда противник готовил летом прорыв на Крым. С лета прошлого года противник потерял там 3,4 тыс человек", – констатировал министр.
Город Авдеевка в Донецкой Народной Республике ранее полностью перешел под контроль Вооруженных сил России. Об этом министр обороны Сергей Шойгу доложил президенту РФ Владимиру Путину 17 февраля. В ходе взятия Авдеевки ВС РФ продвинулись в глубину украинских позиций почти на девять километров.
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