https://crimea.ria.ru/20240219/rossiyskie-voennye-osvobodili-koksokhimicheskiy-zavod-v-avdeevke-1135041951.html

Российские военные освободили коксохимический завод в Авдеевке

Российские военные освободили коксохимический завод в Авдеевке - РИА Новости Крым, 19.02.2024

Российские военные освободили коксохимический завод в Авдеевке

Российские войска полностью освободили от боевиков ВСУ коксохимический завод в Авдеевке. Об этом сообщает в понедельник Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 19.02.2024

2024-02-19T07:46

2024-02-19T07:46

2024-02-19T07:46

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 фев - РИА Новости Крым. Российские войска полностью освободили от боевиков ВСУ коксохимический завод в Авдеевке. Об этом сообщает в понедельник Минобороны РФ.Отмечается, что ВСУ продолжают беспорядочное отступление. Российские бойцы поражают вражеские укрепрайоны артиллерией и авиацией.Город Авдеевка в Донецкой Народной Республике полностью перешел под контроль Вооруженных сил России. Об этом министр обороны Сергей Шойгу доложил президенту РФ Владимиру Путину 17 февраля. В ходе взятия Авдеевки ВС РФ продвинулись в глубину украинских позиций почти на девять километров. Владимир Путин объявил благодарность всем войскам, которые участвовали в боях за Авдеевку.Директор Центра военно-политических исследований МГИМО, профессор Алексей Подберезкин считает, что взятие российскими войсками Авдеевки - ключевой момент со стратегической и политической точек зрения. При этом главком ВСУ Александр Сырский опоздал с заявлением об отводе подразделений как минимум на сутки, поскольку боевики фактически оказались в котле, и к моменту приказа отступать в этом районе уже было некому.Читайте также на РИА Новости Крым:Чем важна Авдеевка и как Сырский подтверждает прозвище "Генерал-Котел"Киев отступил из Авдеевки не для сохранения жизней солдат - Захарова Зеленский подтвердил и объяснил вывод войск из Авдеевки

авдеевка

донецкая народная республика (днр)

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

авдеевка, донецкая народная республика (днр), вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), новости сво, министерство обороны рф, новости