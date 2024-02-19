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Российские военные освободили коксохимический завод в Авдеевке
Российские военные освободили коксохимический завод в Авдеевке - РИА Новости Крым, 19.02.2024
Российские военные освободили коксохимический завод в Авдеевке
Российские войска полностью освободили от боевиков ВСУ коксохимический завод в Авдеевке. Об этом сообщает в понедельник Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 19.02.2024
2024-02-19T07:46
2024-02-19T07:46
2024-02-19T07:46
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 фев - РИА Новости Крым. Российские войска полностью освободили от боевиков ВСУ коксохимический завод в Авдеевке. Об этом сообщает в понедельник Минобороны РФ.Отмечается, что ВСУ продолжают беспорядочное отступление. Российские бойцы поражают вражеские укрепрайоны артиллерией и авиацией.Город Авдеевка в Донецкой Народной Республике полностью перешел под контроль Вооруженных сил России. Об этом министр обороны Сергей Шойгу доложил президенту РФ Владимиру Путину 17 февраля. В ходе взятия Авдеевки ВС РФ продвинулись в глубину украинских позиций почти на девять километров. Владимир Путин объявил благодарность всем войскам, которые участвовали в боях за Авдеевку.Директор Центра военно-политических исследований МГИМО, профессор Алексей Подберезкин считает, что взятие российскими войсками Авдеевки - ключевой момент со стратегической и политической точек зрения. При этом главком ВСУ Александр Сырский опоздал с заявлением об отводе подразделений как минимум на сутки, поскольку боевики фактически оказались в котле, и к моменту приказа отступать в этом районе уже было некому.Читайте также на РИА Новости Крым:Чем важна Авдеевка и как Сырский подтверждает прозвище "Генерал-Котел"Киев отступил из Авдеевки не для сохранения жизней солдат - Захарова Зеленский подтвердил и объяснил вывод войск из Авдеевки
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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авдеевка, донецкая народная республика (днр), вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), новости сво, министерство обороны рф, новости
Российские военные освободили коксохимический завод в Авдеевке
Минобороны: ВС РФ полностью освободили авдеевский коксохимический завод