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Киев отступил из Авдеевки не для сохранения жизней солдат - Захарова
Киев отступил из Авдеевки не для сохранения жизней солдат - Захарова - РИА Новости Крым, 17.02.2024
Киев отступил из Авдеевки не для сохранения жизней солдат - Захарова
Киев решил отвести войска из Авдеевки не для "сохранения жизней", а потому что может воевать только за деньги, остальное для властей Украины не имеет значения,... РИА Новости Крым, 17.02.2024
2024-02-17T13:49
2024-02-17T13:49
2024-02-17T13:49
марина захарова
министерство иностранных дел рф (мид рф)
всу (вооруженные силы украины)
авдеевка
владимир зеленский (президент украины)
александр сырский
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мнения
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 фев - РИА Новости Крым. Киев решил отвести войска из Авдеевки не для "сохранения жизней", а потому что может воевать только за деньги, остальное для властей Украины не имеет значения, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Ранее Владимир Зеленский подтвердил решение отвести украинские войска из Авдеевки, заявив, что оно было принято, чтобы сохранить жизни людей.Главком украинских войск Александр Сырский в ночь на 17 февраля заявил о решении вывести подразделения ВСУ из Авдеевки и о переходе к обороне, "исходя из оперативной обстановки". Украинское агентство УНИАН со ссылкой на командующего группировкой ВСУ "Таврия" Александра Тарнавского передает, что украинские войска "уже вышли из Авдеевки".В пятницу высокопоставленная представительница Пентагона заявила журналистам, что США видят, что у украинских военных заканчиваются боеприпасы и иные критические ресурсы, и считают Авдеевку предвестником новых поражений ВСУ, неизбежных без возобновления американской помощи.Авдеевка - северный пригород Донецка, она была мощным укрепрайоном ВСУ. Из Авдеевки ВСУ обстреливали мирные кварталы Донецка.Читайте также на РИА Новости Крым:Армия России прорвала оборону ВСУ и вышла на окраины Авдеевки – ПутинСырский засекретил информацию о потерях ВСУ в Селидово - СимоньянСтанет ли Сырский "вторым Залужным"
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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марина захарова, министерство иностранных дел рф (мид рф), всу (вооруженные силы украины), авдеевка, владимир зеленский (президент украины), александр сырский, украина, мнения
Киев отступил из Авдеевки не для сохранения жизней солдат - Захарова
Захарова: Зеленский и Сырский выводят войска из Авдеевки не для спасения жизней