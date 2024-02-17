https://crimea.ria.ru/20240217/kiev-otstupil-iz-avdeevki-ne-dlya-sokhraneniya-zhizney-soldat---zakharova-1135011929.html

Киев отступил из Авдеевки не для сохранения жизней солдат - Захарова

Киев отступил из Авдеевки не для сохранения жизней солдат - Захарова - РИА Новости Крым, 17.02.2024

Киев отступил из Авдеевки не для сохранения жизней солдат - Захарова

Киев решил отвести войска из Авдеевки не для "сохранения жизней", а потому что может воевать только за деньги, остальное для властей Украины не имеет значения,... РИА Новости Крым, 17.02.2024

2024-02-17T13:49

2024-02-17T13:49

2024-02-17T13:49

марина захарова

министерство иностранных дел рф (мид рф)

всу (вооруженные силы украины)

авдеевка

владимир зеленский (президент украины)

александр сырский

украина

мнения

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 фев - РИА Новости Крым. Киев решил отвести войска из Авдеевки не для "сохранения жизней", а потому что может воевать только за деньги, остальное для властей Украины не имеет значения, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Ранее Владимир Зеленский подтвердил решение отвести украинские войска из Авдеевки, заявив, что оно было принято, чтобы сохранить жизни людей.Главком украинских войск Александр Сырский в ночь на 17 февраля заявил о решении вывести подразделения ВСУ из Авдеевки и о переходе к обороне, "исходя из оперативной обстановки". Украинское агентство УНИАН со ссылкой на командующего группировкой ВСУ "Таврия" Александра Тарнавского передает, что украинские войска "уже вышли из Авдеевки".В пятницу высокопоставленная представительница Пентагона заявила журналистам, что США видят, что у украинских военных заканчиваются боеприпасы и иные критические ресурсы, и считают Авдеевку предвестником новых поражений ВСУ, неизбежных без возобновления американской помощи.Авдеевка - северный пригород Донецка, она была мощным укрепрайоном ВСУ. Из Авдеевки ВСУ обстреливали мирные кварталы Донецка.Читайте также на РИА Новости Крым:Армия России прорвала оборону ВСУ и вышла на окраины Авдеевки – ПутинСырский засекретил информацию о потерях ВСУ в Селидово - СимоньянСтанет ли Сырский "вторым Залужным"

https://crimea.ria.ru/20240217/chem-vazhna-avdeevka-i-kak-syrskiy-podtverzhdaet-prozvische-general-kotel-1135009167.html

авдеевка

украина

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

марина захарова, министерство иностранных дел рф (мид рф), всу (вооруженные силы украины), авдеевка, владимир зеленский (президент украины), александр сырский, украина, мнения