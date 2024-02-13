Сырский засекретил информацию о потерях ВСУ в Селидово - Симоньян
Симоньян: Сырский запретил разглашать информацию о потерях ВСУ после удара по Селидово
© AP Photo Felipe DanaПотери ВСУ
© AP Photo Felipe Dana
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 фев – РИА Новости Крым. Данные о потерях украинских боевиков в результате российского удара по тренировочному лагерю ВСУ в Селидово засекречены по приказу нового главкома ВСУ Александра Сырского. Об этом заявила главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян в Telegram-канале.
"С Украины пишут, что Сырский запретил любую инфу о потерях в Селидово, куда мощно ударили наши. Там тренировали ораву ВСУ для Авдеевки. Пишут про полторы тысячи человек", — говорится в публикации.
Город Селидово находится на контролируемой ВСУ территории ДНР. Авдеевка – город в Покровском районе Донецкой Народной Республики, расположен в 14 км от Донецка. Один из ключевых узлов первой линии обороны ВСУ в Донбассе, оттуда постоянно обстреливаются Донецк и его пригород. 31 января президент России Владимир Путин сообщил о прорыве обороны противника и выход на окраины Авдеевки. В конце прошлого года действующий на тот момент главком ВСУ Валерий Залужный допустил, что Авдеевка в ближайшие месяцы будет освобождена российскими войсками.
8 февраля Зеленский отправил в отставку главкома ВСУ Валерия Залужного. Новым главнокомандующим вооруженных сил Украины назначен Александр Сырский.
Лидер киевского режима потребовал от нового главкома "других подходов к мобилизации, ротации военных и управлению фронтом". Владимир Зеленский считает, что необходимо задействовать почти миллион человек, не воевавших на фронте.
В своем первом заявлении в должности Сырский пообещал беречь жизни украинских военных. При этом генерал имеет неоднозначную репутацию за провальные операции. Как ранее рассказал военный эксперт и политолог Алексей Анпилогов, в 2015 году Сырский получил прозвище "генерал-котел" за гибель около трех тысяч украинских военных в "дебальцевском котле" в Донецкой Народной Республике. После за кровавую оборону Артемовска, а затем – за безуспешные "мясные штурмы" в ходе контрнаступления в попытках захватить город в клещи его прозвали "генерал 200". По мнению аналитика, Сырский и сейчас будет выполнять приказы Зеленского, не считаясь с потерями и посылая на убой все новые резервы.
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