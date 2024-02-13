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Сырский засекретил информацию о потерях ВСУ в Селидово - Симоньян

Сырский засекретил информацию о потерях ВСУ в Селидово - Симоньян - РИА Новости Крым, 13.02.2024

Сырский засекретил информацию о потерях ВСУ в Селидово - Симоньян

Данные о потерях украинских боевиков в результате российского удара по тренировочному лагерю ВСУ в Селидово засекречены по приказу нового главкома ВСУ... РИА Новости Крым, 13.02.2024

2024-02-13T16:38

2024-02-13T16:38

2024-02-13T16:38

украина

александр сырский

всу (вооруженные силы украины)

потери всу

донецкая народная республика (днр)

ситуация в донбассе: новости и комментарии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 фев – РИА Новости Крым. Данные о потерях украинских боевиков в результате российского удара по тренировочному лагерю ВСУ в Селидово засекречены по приказу нового главкома ВСУ Александра Сырского. Об этом заявила главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян в Telegram-канале. Город Селидово находится на контролируемой ВСУ территории ДНР. Авдеевка – город в Покровском районе Донецкой Народной Республики, расположен в 14 км от Донецка. Один из ключевых узлов первой линии обороны ВСУ в Донбассе, оттуда постоянно обстреливаются Донецк и его пригород. 31 января президент России Владимир Путин сообщил о прорыве обороны противника и выход на окраины Авдеевки. В конце прошлого года действующий на тот момент главком ВСУ Валерий Залужный допустил, что Авдеевка в ближайшие месяцы будет освобождена российскими войсками. 8 февраля Зеленский отправил в отставку главкома ВСУ Валерия Залужного. Новым главнокомандующим вооруженных сил Украины назначен Александр Сырский. Лидер киевского режима потребовал от нового главкома "других подходов к мобилизации, ротации военных и управлению фронтом". Владимир Зеленский считает, что необходимо задействовать почти миллион человек, не воевавших на фронте.В своем первом заявлении в должности Сырский пообещал беречь жизни украинских военных. При этом генерал имеет неоднозначную репутацию за провальные операции. Как ранее рассказал военный эксперт и политолог Алексей Анпилогов, в 2015 году Сырский получил прозвище "генерал-котел" за гибель около трех тысяч украинских военных в "дебальцевском котле" в Донецкой Народной Республике. После за кровавую оборону Артемовска, а затем – за безуспешные "мясные штурмы" в ходе контрнаступления в попытках захватить город в клещи его прозвали "генерал 200". По мнению аналитика, Сырский и сейчас будет выполнять приказы Зеленского, не считаясь с потерями и посылая на убой все новые резервы.Читайте также на РИА Новости Крым:"Держаться нету больше сил": ВСУ выводят штурмовиков-азовцев* из АвдеевкиИх тысячи: названы безвозвратные потери ВСУСБУ готовила убийство главреда МИА "Россия Сегодня" Маргариты Симоньян

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