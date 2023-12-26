https://crimea.ria.ru/20231226/zaluzhnyy-dopustil-otkhod-vsu-iz-avdeevki-1133829813.html

Залужный допустил отход ВСУ из Авдеевки

Залужный допустил отход ВСУ из Авдеевки - РИА Новости Крым, 26.12.2023

Залужный допустил отход ВСУ из Авдеевки

Главком ВСУ Валерий Залужный допустил, что город Авдеевка в Донецкой Народной Республике в ближайшие месяцы будет освобожден российскими войсками. Об этом он... РИА Новости Крым, 26.12.2023

2023-12-26T18:16

2023-12-26T18:16

2023-12-26T18:16

авдеевка

всу (вооруженные силы украины)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 дек – РИА Новости Крым. Главком ВСУ Валерий Залужный допустил, что город Авдеевка в Донецкой Народной Республике в ближайшие месяцы будет освобожден российскими войсками. Об этом он заявил на брифинге во вторник, сообщают украинские СМИ.Залужный призвал "не зацикливаться" на конкретных населенных пунктах и устраивать вокруг них "какое-нибудь шоу". По его словам, "ведение военных действий подчиняется своим законам, которые не зависят от того, понравится ли это депутатам или журналистам", и генштабу важнее сохранить солдат, чем удержать те или иные территории.Накануне министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил президенту страны Владимиру Путину об освобождении Марьинки – города в пяти километрах юго-западнее Донецка. Освобождение данного населенного пункта снижает оборонительные возможности ВСУ в Донбассе и дает российским войскам дополнительные возможности по дальнейшим действиям на этом направлении, отметил руководитель ведомства.Авдеевка – город в Покровском районе Донецкой Народной Республики, расположен в 14 км от Донецка. Один из ключевых узлов первой линии обороны ВСУ в Донбассе, оттуда постоянно обстреливаются Донецк и его пригород.Военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов полагает, что освобождение Авдеевки позволит не только прекратить обстрелы Донецка боевиками ВСУ, но и значительно улучшит перспективу освобождения всего Донбасса.Читайте также на РИА Новости Крым:Шойгу: армия России выполнила главную цель СВО на 2023 годАрмия РФ расширяет зоны контроля на всех направлениях СВО – ГенштабВСУ потеряли 160 тысяч военнослужащих в ходе контрнаступления – Шойгу

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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