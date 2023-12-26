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Залужный допустил отход ВСУ из Авдеевки - РИА Новости Крым, 26.12.2023
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Залужный допустил отход ВСУ из Авдеевки
Залужный допустил отход ВСУ из Авдеевки - РИА Новости Крым, 26.12.2023
Залужный допустил отход ВСУ из Авдеевки
Главком ВСУ Валерий Залужный допустил, что город Авдеевка в Донецкой Народной Республике в ближайшие месяцы будет освобожден российскими войсками. Об этом он... РИА Новости Крым, 26.12.2023
2023-12-26T18:16
2023-12-26T18:16
авдеевка
всу (вооруженные силы украины)
валерий залужный
украина
новости сво
вооруженные силы россии
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 дек – РИА Новости Крым. Главком ВСУ Валерий Залужный допустил, что город Авдеевка в Донецкой Народной Республике в ближайшие месяцы будет освобожден российскими войсками. Об этом он заявил на брифинге во вторник, сообщают украинские СМИ.Залужный призвал "не зацикливаться" на конкретных населенных пунктах и устраивать вокруг них "какое-нибудь шоу". По его словам, "ведение военных действий подчиняется своим законам, которые не зависят от того, понравится ли это депутатам или журналистам", и генштабу важнее сохранить солдат, чем удержать те или иные территории.Накануне министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил президенту страны Владимиру Путину об освобождении Марьинки – города в пяти километрах юго-западнее Донецка. Освобождение данного населенного пункта снижает оборонительные возможности ВСУ в Донбассе и дает российским войскам дополнительные возможности по дальнейшим действиям на этом направлении, отметил руководитель ведомства.Авдеевка – город в Покровском районе Донецкой Народной Республики, расположен в 14 км от Донецка. Один из ключевых узлов первой линии обороны ВСУ в Донбассе, оттуда постоянно обстреливаются Донецк и его пригород.Военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов полагает, что освобождение Авдеевки позволит не только прекратить обстрелы Донецка боевиками ВСУ, но и значительно улучшит перспективу освобождения всего Донбасса.Читайте также на РИА Новости Крым:Шойгу: армия России выполнила главную цель СВО на 2023 годАрмия РФ расширяет зоны контроля на всех направлениях СВО – ГенштабВСУ потеряли 160 тысяч военнослужащих в ходе контрнаступления – Шойгу
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авдеевка, всу (вооруженные силы украины), валерий залужный, украина, новости сво, вооруженные силы россии, новости
Залужный допустил отход ВСУ из Авдеевки

Залужный допустил освобождение Авдеевки российскими войсками в течение нескольких месяцев

18:16 26.12.2023
 
© t.me/CinCAFUГлавнокомандующий ВСУ Валерий Залужный
Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный
© t.me/CinCAFU
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 дек – РИА Новости Крым. Главком ВСУ Валерий Залужный допустил, что город Авдеевка в Донецкой Народной Республике в ближайшие месяцы будет освобожден российскими войсками. Об этом он заявил на брифинге во вторник, сообщают украинские СМИ.
"Что касается ведения боевых действий около Авдеевки… У (Вооруженных сил России) есть возможность концентрировать свои силы на определенном направлении. И они могут через два-три месяца сделать то, что произошло с Бахмутом (Артемовском – ред.)", - сказал он.
Залужный призвал "не зацикливаться" на конкретных населенных пунктах и устраивать вокруг них "какое-нибудь шоу". По его словам, "ведение военных действий подчиняется своим законам, которые не зависят от того, понравится ли это депутатам или журналистам", и генштабу важнее сохранить солдат, чем удержать те или иные территории.
"Будем оборонять (Авдеевку) ровно столько, сколько будет сил. Если сил недостаточно - сохраняем людей", - сказал главком.
Накануне министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил президенту страны Владимиру Путину об освобождении Марьинки – города в пяти километрах юго-западнее Донецка. Освобождение данного населенного пункта снижает оборонительные возможности ВСУ в Донбассе и дает российским войскам дополнительные возможности по дальнейшим действиям на этом направлении, отметил руководитель ведомства.
Авдеевка – город в Покровском районе Донецкой Народной Республики, расположен в 14 км от Донецка. Один из ключевых узлов первой линии обороны ВСУ в Донбассе, оттуда постоянно обстреливаются Донецк и его пригород.
Военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов полагает, что освобождение Авдеевки позволит не только прекратить обстрелы Донецка боевиками ВСУ, но и значительно улучшит перспективу освобождения всего Донбасса.
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АвдеевкаВСУ (Вооруженные силы Украины)Валерий ЗалужныйУкраинаНовости СВОВооруженные силы РоссииНовости
 
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