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Чем важно для России освобождение Авдеевки – военный эксперт

Чем важно для России освобождение Авдеевки – военный эксперт - РИА Новости Крым, 30.11.2023

Чем важно для России освобождение Авдеевки – военный эксперт

Взятие под контроль российскими войсками Авдеевки не только позволит прекратить обстрелы Донецка боевиками ВСУ, но и значительно улучшит перспективу... РИА Новости Крым, 30.11.2023

2023-11-30T19:03

2023-11-30T19:03

2023-11-30T19:03

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СИМФЕРОПОЛЬ 30 ноя – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. Взятие под контроль российскими войсками Авдеевки не только позволит прекратить обстрелы Донецка боевиками ВСУ, но и значительно улучшит перспективу освобождения всего Донбасса. Такое мнение РИА Новости Крым высказал директор Музея войск ПВО, военный эксперт Юрий Кнутов.Это "кольцо", по словам Кнутова, российские войска уже пробили, когда взяли Артемовск, и появилась возможность выхода к Северску и Краматорску. Сейчас это "кольцо" ВС РФ начали "рубить" по звеньям."С освобождением Авдеевки, а также Угледара, улучшится перспектива полного освобождения Донбасса", - отметил специалист.Освобождение села Артемовское (Хромово) в Донецкой Народной Республике, о котором сообщило Минобороны России, также играет важную роль с точки зрения разгрома группировки ВСУ под Артемовском, отметил Кнутов."Под Артемовском мы берем противника в "клещи". Село Артемовское – это один из элементов этих "клещей". Остается порядка 10 километров, чтобы их сомкнуть. После этого группировка ВСУ под Артемовском окажется в "котле", – пояснил эксперт.Также в "котел" попадут и украинские формирования в Авдеевке, поскольку президент Украины Владимир Зеленский сделает все, чтобы ее удержать, убежден Кнутов."Киев будет стремиться к тому, чтобы сделать из нее "город-крепость", применив гитлеровскую тактику и пытаясь максимально истощить наши ресурсы, чтобы сократить возможности переброски наших соединений на другие участки", - полагает аналитик.По его словам, для президента Владимира Зеленского совершенно не важно, сколько военнослужащих ВСУ там погибнут, поскольку там воюют в основном русскоязычные выходцы из центральных и восточных регионов Украины, которых киевский режим пытается таким образом уничтожить. При этом руководство НАТО полностью поддерживает эти устремления украинского руководства, уверен эксперт.Минобороны РФ 29 ноября сообщило, что подразделения Вооруженных сил России взяли под контроль населенный пункт Артемовское на Донецком направлении.Читайте также на РИА Новости Крым:Освобождение Артемовска: почему это важно и что будет дальшеРоссийские военные освободили Сергеевку на Краснолиманском направленииБоевики ВСУ покинули харьковскую Синьковку под Купянском

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новости сво, юрий кнутов, новости, мнения, всу (вооруженные силы украины), вооруженные силы россии, донецкая народная республика (днр)