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Боевики ВСУ покинули харьковскую Синьковку под Купянском
Боевики ВСУ покинули харьковскую Синьковку под Купянском - РИА Новости Крым, 21.08.2023
Боевики ВСУ покинули харьковскую Синьковку под Купянском
Возле села Синьковка Харьковской области в шести километрах от Купянска продолжаются бои, но украинские подразделения уже покинули данный населенный пункт. Об... РИА Новости Крым, 21.08.2023
2023-08-21T14:17
2023-08-21T14:17
2023-08-21T14:17
харьковская область
виталий ганчев
купянск
синьковка
новости сво
армия и флот
вооруженные силы россии
потери всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 авг – РИА Новости Крым. Возле села Синьковка Харьковской области в шести километрах от Купянска продолжаются бои, но украинские подразделения уже покинули данный населенный пункт. Об этом сообщил глава военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев.По его словам, российские войска с каждым днем на один-два километра "продавливают" украинскую оборону в сторону Купянска. ВСУ пытаются подтянуть резервы на это направление, но авиация и артиллерия ВС России не дает провести ротацию и уничтожает подкрепление на подходе к линии боестолкновения.На данный момент российская армия освободила в целом 33 населенных пункта Харьковской области, добавил Ганчев.Ранее украинские власти приняли решение из-за "угрозы вторжения" принудительно эвакуировать жителей 68 сел Харьковской области, находящихся вблизи границы с Белгородской областью.Читайте также на РИА Новости Крым:В Купянском районе Харьковщины обязательная эвакуация: что известноНа 11 км продвинулись российские войска на Купянском направленииВ ЛНР освобожден еще один населенный пункт
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РИА Новости Крым
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харьковская область, виталий ганчев, купянск, синьковка, новости сво, армия и флот, вооруженные силы россии, потери всу
Боевики ВСУ покинули харьковскую Синьковку под Купянском
Ганчев: ВСУ вышли из Синьковки под Купянском, российские войска закрепляются на окраинах
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 авг – РИА Новости Крым. Возле села Синьковка Харьковской области в шести километрах от Купянска продолжаются бои, но украинские подразделения уже покинули данный населенный пункт. Об этом сообщил глава военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев.
"В настоящее время поступает информация о том, что военнослужащих ВСУ конкретно в этом населенном пункте нет. Там еще идут бои, наши закрепляются на окраинах, на флангах Синьковки для того, чтобы сделать нормальную линию обороны и удерживать этот населенный пункт. Но пока, если говорить по-честному, это еще "серая зона", - сказал Ганчев в эфире телеканала "Россия 24".
По его словам, российские войска с каждым днем на один-два километра "продавливают" украинскую оборону в сторону Купянска. ВСУ пытаются подтянуть резервы на это направление, но авиация и артиллерия ВС России не дает провести ротацию и уничтожает подкрепление на подходе к линии боестолкновения.
На данный момент российская армия освободила в целом 33 населенных пункта Харьковской области, добавил Ганчев.
Ранее украинские власти приняли решение из-за "угрозы вторжения" принудительно эвакуировать жителей 68 сел Харьковской области
, находящихся вблизи границы с Белгородской областью.
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