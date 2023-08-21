https://crimea.ria.ru/20230821/boeviki-vsu-pokinuli-kharkovskuyu-sinkovku-pod-kupyanskom-1130848967.html

Боевики ВСУ покинули харьковскую Синьковку под Купянском

Боевики ВСУ покинули харьковскую Синьковку под Купянском - РИА Новости Крым, 21.08.2023

Боевики ВСУ покинули харьковскую Синьковку под Купянском

Возле села Синьковка Харьковской области в шести километрах от Купянска продолжаются бои, но украинские подразделения уже покинули данный населенный пункт. Об... РИА Новости Крым, 21.08.2023

2023-08-21T14:17

2023-08-21T14:17

2023-08-21T14:17

харьковская область

виталий ганчев

купянск

синьковка

новости сво

армия и флот

вооруженные силы россии

потери всу

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/08/15/1130849753_0:356:3008:2048_1920x0_80_0_0_b0f418c1eb80573bc85ae89d4cb4178b.jpg.webp

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 авг – РИА Новости Крым. Возле села Синьковка Харьковской области в шести километрах от Купянска продолжаются бои, но украинские подразделения уже покинули данный населенный пункт. Об этом сообщил глава военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев.По его словам, российские войска с каждым днем на один-два километра "продавливают" украинскую оборону в сторону Купянска. ВСУ пытаются подтянуть резервы на это направление, но авиация и артиллерия ВС России не дает провести ротацию и уничтожает подкрепление на подходе к линии боестолкновения.На данный момент российская армия освободила в целом 33 населенных пункта Харьковской области, добавил Ганчев.Ранее украинские власти приняли решение из-за "угрозы вторжения" принудительно эвакуировать жителей 68 сел Харьковской области, находящихся вблизи границы с Белгородской областью.Читайте также на РИА Новости Крым:В Купянском районе Харьковщины обязательная эвакуация: что известноНа 11 км продвинулись российские войска на Купянском направленииВ ЛНР освобожден еще один населенный пункт

харьковская область

купянск

синьковка

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

харьковская область, виталий ганчев, купянск, синьковка, новости сво, армия и флот, вооруженные силы россии, потери всу