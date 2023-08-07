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На 11 км продвинулись российские войска на Купянском направлении

На 11 км продвинулись российские войска на Купянском направлении - РИА Новости Крым, 07.08.2023

На 11 км продвинулись российские войска на Купянском направлении

Штурмовые отряды "Западной" группировки войск продвинулись на 11 км на Купянском направлении за последние трое суток. Об этом сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 07.08.2023

2023-08-07T14:38

2023-08-07T14:38

2023-08-07T14:39

сво

министерство обороны рф

вооруженные силы россии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 авг – РИА Новости Крым. Штурмовые отряды "Западной" группировки войск продвинулись на 11 км на Купянском направлении за последние трое суток. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Уточняется, что российские военные в результате наступления на широком фронте существенно улучшили положение по переднему краю в районах населенных пунктов Ольшана и Першотравневое Харьковской области.В районе Синьковки Харьковской области, Новоселовского и Стельмаховки Луганской Народной Республики успешно отражены двенадцать контратак подразделений 14-й, 32-й и 67-й механизированных бригад ВСУ.Кроме того, ударами штурмовой и армейской авиации при поддержке артиллерии нанесено поражение скоплениям живой силы и техники вооруженных украинских формирований в районе Купянска, Котляровки и Берестового Харьковской области.Потери противника составили до 110 украинских боевиков, две боевые бронемашины, три автомобиля, артиллерийская система М777 производства США, а также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50.Читайте также на РИА Новости Крым:Топят лодки и бьют позиции ВСУ: работа группировки "Днепр" на ХерсонщинеКиев несет колоссальные потери: за сутки в СВО уничтожены 600 боевиковМассированный удар нанесен по авиабазам ВСУ: все объекты поражены

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луганская народная республика (лнр)

харьковская область

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сво, министерство обороны рф, вооруженные силы россии, луганская народная республика (лнр), харьковская область, потери всу , всу (вооруженные силы украины), наступление вс рф в донбассе, новости