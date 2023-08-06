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Массированный удар нанесен по авиабазам ВСУ: все объекты поражены
Массированный удар нанесен по авиабазам ВСУ: все объекты поражены - РИА Новости Крым, 06.08.2023
Массированный удар нанесен по авиабазам ВСУ: все объекты поражены
Российские военные поразили авиационные базы ВСУ на западе Украины, нанеся по ним групповой ракетный удар. Об этом сообщили в Минобооны РФ в воскресенье. РИА Новости Крым, 06.08.2023
2023-08-06T12:58
2023-08-06T12:58
2023-08-06T13:01
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 авг - РИА Новости Крым. Российские военные поразили авиационные базы ВСУ на западе Украины, нанеся по ним групповой ракетный удар. Об этом сообщили в Минобооны РФ в воскресенье.В ведомстве добавили, что все назначенные объекты поражены.Кроме того, на аэродроме Запорожье поражены ангары с авиационной техникой ВСУ.Средства ПВО в течение суток перехватили 11 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS и одну противорадиолокационную ракету HARM. ▫Также сбиты 16 украинских беспилотников в районах населенных пунктов Белогоровка, Площанка, Рубежное, Нововодяное Луганской Народной Республики, Красная Гора, Лидиевка Донецкой Народной Республики, Терновое, Мирное Запорожской области и Новая Каховка Херсонской области.Накануне сообщалось, что российские войска отразили16 атак и контратак ВСУ в зоне спецоперации.Читайте также на РИА Новости Крым:Атака ВСУ на Краснолиманском направлении – подробности от МинобороныВСУ потеряли 31 танк и 400 боевиков за два дня на Ореховском направленииАрмия России жжет польские "Крабы" в зоне спецоперации
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
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министерство обороны рф, сво, потери всу , всу (вооруженные силы украины), армия и флот, вооруженные силы россии, ситуация с главой риа новости украина кириллом вышинским, украина, россия
Массированный удар нанесен по авиабазам ВСУ: все объекты поражены
Армия России нанесла групповой удар по авиабазам ВСУ - цель достигнута
12:58 06.08.2023 (обновлено: 13:01 06.08.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 авг - РИА Новости Крым. Российские военные поразили авиационные базы ВСУ на западе Украины, нанеся по ним групповой ракетный удар. Об этом сообщили в Минобооны РФ в воскресенье.
"Сегодня ночью Вооруженные Силы Российской Федерации нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования по авиационным базам ВСУ в районах населенных пунктов Староконстантинов Хмельницкой области и Дубно Ровенской области", - говорится в сводке.
В ведомстве добавили, что все назначенные объекты поражены.
Кроме того, на аэродроме Запорожье поражены ангары с авиационной техникой ВСУ.
Средства ПВО в течение суток перехватили 11 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS и одну противорадиолокационную ракету HARM. ▫
Также сбиты 16 украинских беспилотников в районах населенных пунктов Белогоровка, Площанка, Рубежное, Нововодяное Луганской Народной Республики, Красная Гора, Лидиевка Донецкой Народной Республики, Терновое, Мирное Запорожской области и Новая Каховка Херсонской области.
Накануне сообщалось, что российские войска отразили
16 атак и контратак ВСУ в зоне спецоперации.
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