https://crimea.ria.ru/20230806/massirovannyy-udar-nanesen-po-aviabazam-vsu-vse-obekty-porazheny-1130563176.html

Массированный удар нанесен по авиабазам ВСУ: все объекты поражены

Массированный удар нанесен по авиабазам ВСУ: все объекты поражены - РИА Новости Крым, 06.08.2023

Массированный удар нанесен по авиабазам ВСУ: все объекты поражены

Российские военные поразили авиационные базы ВСУ на западе Украины, нанеся по ним групповой ракетный удар. Об этом сообщили в Минобооны РФ в воскресенье. РИА Новости Крым, 06.08.2023

2023-08-06T12:58

2023-08-06T12:58

2023-08-06T13:01

министерство обороны рф

сво

потери всу

всу (вооруженные силы украины)

армия и флот

вооруженные силы россии

ситуация с главой риа новости украина кириллом вышинским

украина

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/08/06/1130563061_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_b4d03e95265b48e7d360127bd3c985d3.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 авг - РИА Новости Крым. Российские военные поразили авиационные базы ВСУ на западе Украины, нанеся по ним групповой ракетный удар. Об этом сообщили в Минобооны РФ в воскресенье.В ведомстве добавили, что все назначенные объекты поражены.Кроме того, на аэродроме Запорожье поражены ангары с авиационной техникой ВСУ.Средства ПВО в течение суток перехватили 11 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS и одну противорадиолокационную ракету HARM. ▫Также сбиты 16 украинских беспилотников в районах населенных пунктов Белогоровка, Площанка, Рубежное, Нововодяное Луганской Народной Республики, Красная Гора, Лидиевка Донецкой Народной Республики, Терновое, Мирное Запорожской области и Новая Каховка Херсонской области.Накануне сообщалось, что российские войска отразили16 атак и контратак ВСУ в зоне спецоперации.Читайте также на РИА Новости Крым:Атака ВСУ на Краснолиманском направлении – подробности от МинобороныВСУ потеряли 31 танк и 400 боевиков за два дня на Ореховском направленииАрмия России жжет польские "Крабы" в зоне спецоперации

украина

россия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны рф, сво, потери всу , всу (вооруженные силы украины), армия и флот, вооруженные силы россии, ситуация с главой риа новости украина кириллом вышинским, украина, россия