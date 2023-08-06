Рейтинг@Mail.ru
Массированный удар нанесен по авиабазам ВСУ: все объекты поражены - РИА Новости Крым, 06.08.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20230806/massirovannyy-udar-nanesen-po-aviabazam-vsu-vse-obekty-porazheny-1130563176.html
Массированный удар нанесен по авиабазам ВСУ: все объекты поражены
Массированный удар нанесен по авиабазам ВСУ: все объекты поражены - РИА Новости Крым, 06.08.2023
Массированный удар нанесен по авиабазам ВСУ: все объекты поражены
Российские военные поразили авиационные базы ВСУ на западе Украины, нанеся по ним групповой ракетный удар. Об этом сообщили в Минобооны РФ в воскресенье. РИА Новости Крым, 06.08.2023
2023-08-06T12:58
2023-08-06T13:01
министерство обороны рф
сво
потери всу
всу (вооруженные силы украины)
армия и флот
вооруженные силы россии
ситуация с главой риа новости украина кириллом вышинским
украина
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/08/06/1130563061_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_b4d03e95265b48e7d360127bd3c985d3.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 авг - РИА Новости Крым. Российские военные поразили авиационные базы ВСУ на западе Украины, нанеся по ним групповой ракетный удар. Об этом сообщили в Минобооны РФ в воскресенье.В ведомстве добавили, что все назначенные объекты поражены.Кроме того, на аэродроме Запорожье поражены ангары с авиационной техникой ВСУ.Средства ПВО в течение суток перехватили 11 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS и одну противорадиолокационную ракету HARM. ▫Также сбиты 16 украинских беспилотников в районах населенных пунктов Белогоровка, Площанка, Рубежное, Нововодяное Луганской Народной Республики, Красная Гора, Лидиевка Донецкой Народной Республики, Терновое, Мирное Запорожской области и Новая Каховка Херсонской области.Накануне сообщалось, что российские войска отразили16 атак и контратак ВСУ в зоне спецоперации.Читайте также на РИА Новости Крым:Атака ВСУ на Краснолиманском направлении – подробности от МинобороныВСУ потеряли 31 танк и 400 боевиков за два дня на Ореховском направленииАрмия России жжет польские "Крабы" в зоне спецоперации
украина
россия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/08/06/1130563061_161:0:1121:720_1920x0_80_0_0_7bfbd08e20bac4377885a1dcff7053be.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
министерство обороны рф, сво, потери всу , всу (вооруженные силы украины), армия и флот, вооруженные силы россии, ситуация с главой риа новости украина кириллом вышинским, украина, россия
Массированный удар нанесен по авиабазам ВСУ: все объекты поражены

Армия России нанесла групповой удар по авиабазам ВСУ - цель достигнута

12:58 06.08.2023 (обновлено: 13:01 06.08.2023)
 
© Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанкЭкипажи самолетов Миг-31 выполняют задачи по патрулированию в зоне СВО
Экипажи самолетов Миг-31 выполняют задачи по патрулированию в зоне СВО
© Пресс-служба Минобороны РФ
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 авг - РИА Новости Крым. Российские военные поразили авиационные базы ВСУ на западе Украины, нанеся по ним групповой ракетный удар. Об этом сообщили в Минобооны РФ в воскресенье.
"Сегодня ночью Вооруженные Силы Российской Федерации нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования по авиационным базам ВСУ в районах населенных пунктов Староконстантинов Хмельницкой области и Дубно Ровенской области", - говорится в сводке.
В ведомстве добавили, что все назначенные объекты поражены.
Кроме того, на аэродроме Запорожье поражены ангары с авиационной техникой ВСУ.
Средства ПВО в течение суток перехватили 11 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS и одну противорадиолокационную ракету HARM. ▫
Также сбиты 16 украинских беспилотников в районах населенных пунктов Белогоровка, Площанка, Рубежное, Нововодяное Луганской Народной Республики, Красная Гора, Лидиевка Донецкой Народной Республики, Терновое, Мирное Запорожской области и Новая Каховка Херсонской области.
Накануне сообщалось, что российские войска отразили16 атак и контратак ВСУ в зоне спецоперации.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Атака ВСУ на Краснолиманском направлении – подробности от Минобороны
ВСУ потеряли 31 танк и 400 боевиков за два дня на Ореховском направлении
Армия России жжет польские "Крабы" в зоне спецоперации
 
Министерство обороны РФСВОПотери ВСУВСУ (Вооруженные силы Украины)Армия и флотВооруженные силы РоссииСитуация с главой РИА Новости Украина Кириллом ВышинскимУкраинаРоссия
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
13:36Возле Запорожья уничтожен склад вооружения ВСУ
13:16Очереди на Крымском мосту: оперативные данные на 13 часов
12:58Массированный удар нанесен по авиабазам ВСУ: все объекты поражены
12:46Аэропорт Внуково вернулся к штатной работе
12:34ВСУ пытаются прорвать российскую оборону в Запорожской области
12:00Над Москвой сбили беспилотник, аэропорт Внуково временно остановил полеты
11:46Утечка на нефтепроводе "Дружба": нитку в направлении ФРГ отключили
11:24Работает группировка "Днепр": четыре позиции противника разгромлены
10:57ВСУ обстреляли село в Херсонской области – есть погибшие
10:45Как работает Керченская переправа в воскресенье
10:25Погода мешает: как идет ремонт атакованного у берегов Крыма танкера "Сиг"
10:06В Севастополе на мысе Хрустальный установят пушки
09:47В Киеве на монумент "Родина-мать" водрузили украинский трезубец
09:32Обстановка на Крымском мосту: данные на утро воскресенья
09:15В Крым на поезде: количество пассажиров выросло за год на 67%
08:53ВСУ погрязли в коррупции: почему и каков будет итог
08:23Сухопутный коридор в Крым: как оформить ДТП, помогут ли ОСАГО и КАСКО
08:01Лето и бархатный сезон в Севастополе: о чем не молчат отельеры
00:01Пик жары: погода в Крыму в воскресенье
00:00Какой сегодня праздник: 6 августа
Лента новостейМолния